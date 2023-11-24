Бананы подорожали за год почти на 50%
В ноябре продукт начал немного дешеветь
24 ноября 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В октябре 2023 года средняя цена бананов в российской рознице достигла 143,4 руб. за килограмм, пишет РБК со ссылкой на Росстат.
По сравнению с октябрем прошлого года стоимость этих плодов выросла на 47% – тогда они стоили 97,7 руб. за килограмм.
"После укрепления рубля рост цен приостановился, говорят эксперты: в ноябре оптовые цены начали снижаться", – отмечает издание.
Ранее сообщили, что в магазинах Алтайского края наблюдаются перебои с наличием куриного мяса.
16:07:18 24-11-2023
Да лиж бы не было войны...
16:13:16 24-11-2023
ну да, зато мы африканским странам многомиллиардные долларовые долги списываем! Отлично вообще!!!
17:12:34 24-11-2023
"Бананы подорожали за год почти на 50%" Цена скрабадля пяток со вкусом банана вообще подорожал вдвое! Как жить, что есть?
14:59:36 25-11-2023
Гость (17:12:34 24-11-2023) "Бананы подорожали за год почти на 50%" Цена скрабадля пято... лично вы можете скрепы погрызть, а я бананы люблю. И курицу, и яйца. А еще молоко, хлеб и мясо. Что из этого не подорожало?
18:41:22 24-11-2023
Мария Ра - 140 руб. О каких 97,7 руб ,а ещё ноябрь не закончился.
20:21:58 24-11-2023
гость (18:41:22 24-11-2023) Мария Ра - 140 руб. О каких 97,7 руб ,а ещё ноябрь не закон... 97,7 - это октябрь прошлого года. Внимательнее, товарищ.