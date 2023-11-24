Бананы подорожали за год почти на 50%

В ноябре продукт начал немного дешеветь

24 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В октябре 2023 года средняя цена бананов в российской рознице достигла 143,4 руб. за килограмм, пишет РБК со ссылкой на Росстат.

По сравнению с октябрем прошлого года стоимость этих плодов выросла на 47% – тогда они стоили 97,7 руб. за килограмм.

"После укрепления рубля рост цен приостановился, говорят эксперты: в ноябре оптовые цены начали снижаться", – отмечает издание.

Ранее сообщили, что в магазинах Алтайского края наблюдаются перебои с наличием куриного мяса.