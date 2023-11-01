"Дебананизация Барнаула". Цены на бананы выросли так, что многие не хотят их покупать
"Банановый рай" стал чуть дальше от жителей Алтайского края
01 ноября 2023, 09:20, ИА Амител
Читатели amic.ru пожаловались на подорожавшие бананы, цена на которые в магазинах Барнаула сейчас составляет около 150 рублей за килограмм. Как оказалось, рост стоимости этих плодов в Алтайском крае за год значительно превысил среднероссийский уровень.
Как отмечают барнаульцы, 150 рублей за килограмм – это еще "социальная цена", ведь в некоторых магазинах бананы продают за 200 рублей и выше.
"Неужели за такие деньги люди будут покупать. А если не купят, то быстро же все испортится", – возмущается наша читательница.
По данным Алтайкрайстата, который взял бананы под наблюдение в начале 2023 года, 23 октября их средняя стоимость в регионе составила 154 рубля 71 копейку за килограмм. А 9 января было 97 рублей 76 копеек. Таким образом, за десять месяцев цена выросла на 57 рублей (почти на 59%).
Кстати, на 18 сентября бананы в крае стоили 124 рубля 93 копейки. То есть примерно за 36 дней – с сентября по октябрь – они подорожали на 30 рублей (на 24%).
Росстат в своих данных с 10 по 16 октября указывает, что лишь за неделю цены на бананы увеличились в 59 регионах РФ, причем рост за эти несколько дней составил до 8,6%.
В среднем по России рост цен на бананы на октябрь 2023 года к декабрю 2022-го составил 40,88%. В Алтайском крае, как мы указали выше, примерно за аналогичный период рост составил почти 59% (на 18% превышает среднероссийский показатель).
09:29:06 01-11-2023
Слово то какое придумали - дебананизация) и еще очень нравится позиция персонажа и сабжа - ведь дорого, их не купят, и они испортятся. Если бы вы, мадам, знали сколько из продающегося не покупают, вы бы охнули, и ничего, магазины не позакрывались.
09:29:50 01-11-2023
Вообще ем их раз в год. пофиг.
12:55:15 01-11-2023
Гость (09:29:50 01-11-2023) Вообще ем их раз в год. пофиг.... Тоже редко их покупаем. Только из новостей и узнаем, что бананы подорожали.
09:30:02 01-11-2023
Какие 59% ??? Вы там , что американцам прислуживаете? Зачем лодку раскачиваете? 6,9% инфляция по данным нашего православного ЦБ. Остальное всё от лукавого!
12:56:10 01-11-2023
Гость (09:30:02 01-11-2023) Какие 59% ??? Вы там , что американцам прислуживаете? Зачем... Полегчало?
09:33:20 01-11-2023
За траву такие деньги? Пусть сами едят.
09:36:39 01-11-2023
Да не только бананы, вчера в Ленту зашел, апельсины весовые, ЮАР, 199 р за кг. Я не так давно их за 60-70 р покупал, инфляция же 5% у нас, да ?
10:17:32 01-11-2023
Гость (09:36:39 01-11-2023) Да не только бананы, вчера в Ленту зашел, апельсины весовые,... Апельсины по 60-70 рублей - это было очень давно. Вы, видимо, не обращали внимания. Фрукты подорожали в целом - и апельсины, и бананы, и яблоки.
10:57:21 01-11-2023
Эксперт (10:17:32 01-11-2023) Апельсины по 60-70 рублей - это было очень давно. Вы, видимо... Да вроде как примерно полгода назад, ну максимум месяцев 10 назад брал.
09:45:28 01-11-2023
Уже перестал их покупать. Слишком дорого.
10:24:46 01-11-2023
Не ем уже 5 лет, и даром не нужны.
10:26:48 01-11-2023
На бананы цены повысили, скоро повысят и на диваны.
10:27:45 01-11-2023
Бананы говорите - ха,ха...Да всё подорожало ,кроме пенсии .Без них можно прожить,собственно так же как и без магазина Лента..
12:57:46 01-11-2023
гость (10:27:45 01-11-2023) Бананы говорите - ха,ха...Да всё подорожало ,кроме пенсии .Б... Сегодня зашел в Марию Ра у России. Тушка куриц. Оранжевый ценник. Слева цифра 269 руб за кг. Оранжевый, значит, акция.Справа цифра 239 руб.за кг. Как то даже обманом нельзя назвать:какое то лицемерное издевательство над покупателями. Т.е. В СССР - это спекуляция, в РФ - это скрытая рув рынка диктует цены. И я бы добавил: какая-то бездонная бессовестная (хотя о чем я?- капитализм и совесть-понятия несовместимые)жадность толстосумов.
13:13:50 01-11-2023
гость (10:27:45 01-11-2023) Бананы говорите - ха,ха...Да всё подорожало ,кроме пенсии .Б... Да без всего можно прожить. Лебеду жрать и Картоху одну. Можно то можно, но до которых лет? Дожили на питание снова пенсам перестало хватать. А они и рады кокать что можно прожить. Раз вам можно, живите не нойте что пенсии маленькие
10:28:31 01-11-2023
Яйца подешевели на 4руб. после критики властей и недовольства людей
13:08:40 01-11-2023
Гость (10:28:31 01-11-2023) Яйца подешевели на 4руб. после критики властей и недовольств... Правда. Покупала яйца в Ярче неделю назад за 109.99. А вчера они 105.99
10:31:45 01-11-2023
да пусть гниют. тем более, что от них больше вреда, чем пользы.
10:47:00 01-11-2023
Них и ещё будем жить. Давайте дружно бананы не покупать. И точка в этом вопросе. Пусть сами едят и здравствуют.
11:07:16 01-11-2023
Цены с каждым днём растут...как людям выживать? Вот уже молодец подняли на 5-10%, обещают бытовую химию поднять, цены на птицу на 30% к новому году.
11:25:04 01-11-2023
Цены с каждым днём растут...как людям выживать?==================== Истина - сила любьви. Чем народ бльше любит Владимира Владимировича, тем больше дорожает все и бананы в том числе.
12:58:29 01-11-2023
Гость (11:25:04 01-11-2023) Цены с каждым днём растут...как людям выживать?=============... Цены растут из-за санкций и экономической войны против России. А вы ерничайте дальше.
13:58:53 01-11-2023
Гость (12:58:29 01-11-2023) Цены растут из-за санкций и экономической войны против Росси... А, ну давай, минусуй дальше =) Ты же веришь, что это Владимир Владимирович приходит в ваши магазины и ценники подрисовывает. С такими мозгами ты достин всего, что с тобой происходит.
11:48:44 01-11-2023
так-то предупреждали еще месяц-полтора назад, что из-за логистики и чего-то там еще бананья подорожают на столько много
11:58:01 01-11-2023
Бананы зелёные, яйца мелкие, щи пустые.. До чего довела планету ООН...
12:47:15 01-11-2023
Вот поэтому,т.е. из-за подорожания продуктов, не вызванных объективными причинами, в АК увеличилось число владельцев роскошных авто стоимостью более 10 млн руб. Это капитализм со всеми свинцовыми мерзостями.
12:29:14 02-11-2023
Владимир В. (12:47:15 01-11-2023) Вот поэтому,т.е. из-за подорожания продуктов, не вызванных о... Авто сильнее бананов дорожают, так что нормы роскоши можно тоже править
13:13:13 01-11-2023
Не нужны нам бананы запападные и от картофеля надо отказаться, клятый западник Петр 1 развратил Русь матушку! Отказаться от всего западного!!!
13:21:03 01-11-2023
Нам глубинным пенсионерам, если не будет продразверстки, то будем грызть картоху, а кончится помрем.
14:00:31 01-11-2023
Гость (13:21:03 01-11-2023) Нам глубинным пенсионерам, если не будет продразверстки, то ... Если вы на пенсии, то почему огорода нет? Все пенсионеры, кого знаю, свой огород содержат, куда ягоду, фрукты овощи девать уже не знают.
14:10:16 01-11-2023
Гость (14:00:31 01-11-2023) Если вы на пенсии, то почему огорода нет? Все пенсионеры, ко... Уважаемый или уважаемая, мне уже восьмой десяток, два горба вырасло, а вы меня в борозду. Сколько можно издеваться?
14:38:34 01-11-2023
Гость (14:10:16 01-11-2023) Уважаемый или уважаемая, мне уже восьмой десяток, два горба ... Лень-матушка вперед тебя родилась, уважаемый. У меня мама - инвалид второй группы, она старше тебя, но всё лето проводит на огороде. И получает большой урожай. И не хочет отказываться от огорода, свежего воздуха летом и физической нагрузки. А ты дальше на диване лежи, пузо наращивай вместе с горбами.
16:00:08 01-11-2023
Гость (14:38:34 01-11-2023) Лень-матушка вперед тебя родилась, уважаемый. У меня мама - ... ты что несешь? не покупаешь бананы, курицу, яйца, живешь на подножном корме из огорода - молодец. Почему все обязаны жить твоими деревенскими средневековыми предрассудками? ты и в поле, видимо, рожала? Люди работали всю жизнь, платили отчисления. Имеют они право на пенсию? По-твоему - нет. Пойди откажись в пользу каких-нибудь малоимущих тогда. тебя имеют сначала за яйца, потом за бананы. А ты и рада :"Я их не ем"..ну и не ешь. Жри свои булки, пока есть на что
21:06:39 01-11-2023
Гость (16:00:08 01-11-2023) ты что несешь? не покупаешь бананы, курицу, яйца, живешь на ... Всё-таки ты странный, но жуть какой ленивый пенсионер. Иди, дальше жалуйся на жалкую жизнь, это же проще, чем работать для себя.
21:08:14 01-11-2023
Гость (16:00:08 01-11-2023) ты что несешь? не покупаешь бананы, курицу, яйца, живешь на ... Я училась, в отличие от тебя. И сейчас хорошо зарабатываю. Учись, работай. И голодать не будешь.
07:26:14 02-11-2023
Гость (14:38:34 01-11-2023) Лень-матушка вперед тебя родилась, уважаемый. У меня мама - ... Ты балобол!!!.,помолчал бы,и не казался бы дурнее, чем ты есть на на самом деле
17:39:22 01-11-2023
Гость (14:00:31 01-11-2023) Если вы на пенсии, то почему огорода нет? Все пенсионеры, ко... почему человек проработавший всю жизнь должен иметь огород ,чтобы сводить концы с концами? если вам нравится жилы под старость выматывать, ваше дело, такие как вы не имеют причинно-следственную связь,живут в средневековье и называются холопами
21:07:24 01-11-2023
Гость (17:39:22 01-11-2023) почему человек проработавший всю жизнь должен иметь огород ,... Ну так и нефиг жаловаться, если лень раньше вас родилась. Кто не работает, тот не ест.
13:29:49 01-11-2023
Зачем вообще нам бананы???? Есть надо смородину, облепиху и калину с рябиной Бананы это не наша еда
13:40:43 01-11-2023
Гость (13:29:49 01-11-2023) Зачем вообще нам бананы???? Есть надо смородину, облепиху и ... Так кг перечисленной "нашей еды" пока дороже бананов по 200р
13:52:34 01-11-2023
Гость "нашей еды" пока дороже бананов по 200р] С сада почти даром.
17:56:24 01-11-2023
Гость (13:52:34 01-11-2023) Гость "нашей еды" пока дороже бананов по 200р] С сада... Из сада "почти даром"?! Вы ничего не перепутали?
13:45:05 01-11-2023
Зачем вообще нам бананы? Смородина, облепиха, калина с рябиной на снегу не валяются, а магазине они дороже этих мерзких бананов.
17:02:26 01-11-2023
Гость (13:45:05 01-11-2023) Зачем вообще нам бананы? Смородина, облепиха, калина с рябин... шаг за шагом добровольно ущемляете себя во всем, трусливо ища оправдания, это не ем, это не ношу, без этого обойдусь, лишая себя права выбора и комфорта жизни, а до карточек дойдет, что на Северную Корею будете кивать? там же живут и ничего не умирают, позиция трусливых терпил
23:18:53 01-11-2023
В сети наткнулся на инфу, что с декабря планово подорожают шоколад и шоколадные конфеты на 15%. Честно и искренне предупредили. А про бананья... Ну, наверное, к великому празднику 4 ноября повысили, по просьбам населения, которое пишет и пишет, пишет и пишет, письма мешками на адрес, совсем дряхлой на голову, космонавтихе
07:12:11 02-11-2023
Потому что это -БАРНАУЛ ! В мск бананы стоят в 2 раза дешевле. И дело тут не в Мск в БАРНАУЛЕ !!!!
06:58:40 03-11-2023
Хорошо говорить о огородах когда сидишь в теплой квартире в городе.. и да,у меня огород и я пенсионерка. Но у меня и астма. Попробуй поработай на нем...не рад ни чему... Картошка маркошка своя но этим сыт не будешь. Сад...ягода любая..но и мясо нужно попробуй купи если пенсия 16 т