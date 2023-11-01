"Банановый рай" стал чуть дальше от жителей Алтайского края

01 ноября 2023, 09:20, ИА Амител





Бананы / Фото: читатели amic.ru

Читатели amic.ru пожаловались на подорожавшие бананы, цена на которые в магазинах Барнаула сейчас составляет около 150 рублей за килограмм. Как оказалось, рост стоимости этих плодов в Алтайском крае за год значительно превысил среднероссийский уровень.

Как отмечают барнаульцы, 150 рублей за килограмм – это еще "социальная цена", ведь в некоторых магазинах бананы продают за 200 рублей и выше.

"Неужели за такие деньги люди будут покупать. А если не купят, то быстро же все испортится", – возмущается наша читательница.

По данным Алтайкрайстата, который взял бананы под наблюдение в начале 2023 года, 23 октября их средняя стоимость в регионе составила 154 рубля 71 копейку за килограмм. А 9 января было 97 рублей 76 копеек. Таким образом, за десять месяцев цена выросла на 57 рублей (почти на 59%).

Кстати, на 18 сентября бананы в крае стоили 124 рубля 93 копейки. То есть примерно за 36 дней – с сентября по октябрь – они подорожали на 30 рублей (на 24%).

Росстат в своих данных с 10 по 16 октября указывает, что лишь за неделю цены на бананы увеличились в 59 регионах РФ, причем рост за эти несколько дней составил до 8,6%.

В среднем по России рост цен на бананы на октябрь 2023 года к декабрю 2022-го составил 40,88%. В Алтайском крае, как мы указали выше, примерно за аналогичный период рост составил почти 59% (на 18% превышает среднероссийский показатель).