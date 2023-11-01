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"Дебананизация Барнаула". Цены на бананы выросли так, что многие не хотят их покупать

"Банановый рай" стал чуть дальше от жителей Алтайского края

01 ноября 2023, 09:20, ИА Амител

Читатели amic.ru пожаловались на подорожавшие бананы, цена на которые в магазинах Барнаула сейчас составляет около 150 рублей за килограмм. Как оказалось, рост стоимости этих плодов в Алтайском крае за год значительно превысил среднероссийский уровень.

Как отмечают барнаульцы, 150 рублей за килограмм – это еще "социальная цена", ведь в некоторых магазинах бананы продают за 200 рублей и выше.

"Неужели за такие деньги люди будут покупать. А если не купят, то быстро же все испортится", – возмущается наша читательница.

По данным Алтайкрайстата, который взял бананы под наблюдение в начале 2023 года, 23 октября их средняя стоимость в регионе составила 154 рубля 71 копейку за килограмм. А 9 января было 97 рублей 76 копеек. Таким образом, за десять месяцев цена выросла на 57 рублей (почти на 59%).

Кстати, на 18 сентября бананы в крае стоили 124 рубля 93 копейки. То есть примерно за 36 дней – с сентября по октябрь – они подорожали на 30 рублей (на 24%).  

Росстат в своих данных с 10 по 16 октября указывает, что лишь за неделю цены на бананы увеличились в 59 регионах РФ, причем рост за эти несколько дней составил до 8,6%.

В среднем по России рост цен на бананы на октябрь 2023 года к декабрю 2022-го составил 40,88%. В Алтайском крае, как мы указали выше, примерно за аналогичный период рост составил почти 59% (на 18% превышает среднероссийский показатель).

Фото: amic.ru

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Комментарии 47

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Гость

09:29:06 01-11-2023

Слово то какое придумали - дебананизация) и еще очень нравится позиция персонажа и сабжа - ведь дорого, их не купят, и они испортятся. Если бы вы, мадам, знали сколько из продающегося не покупают, вы бы охнули, и ничего, магазины не позакрывались.

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Гость

09:29:50 01-11-2023

Вообще ем их раз в год. пофиг.

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Гость

12:55:15 01-11-2023

Гость (09:29:50 01-11-2023) Вообще ем их раз в год. пофиг.... Тоже редко их покупаем. Только из новостей и узнаем, что бананы подорожали.

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Гость

09:30:02 01-11-2023

Какие 59% ??? Вы там , что американцам прислуживаете? Зачем лодку раскачиваете? 6,9% инфляция по данным нашего православного ЦБ. Остальное всё от лукавого!

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Гость

12:56:10 01-11-2023

Гость (09:30:02 01-11-2023) Какие 59% ??? Вы там , что американцам прислуживаете? Зачем... Полегчало?

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Гость

09:33:20 01-11-2023

За траву такие деньги? Пусть сами едят.

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Гость

09:36:39 01-11-2023

Да не только бананы, вчера в Ленту зашел, апельсины весовые, ЮАР, 199 р за кг. Я не так давно их за 60-70 р покупал, инфляция же 5% у нас, да ?

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Эксперт

10:17:32 01-11-2023

Гость (09:36:39 01-11-2023) Да не только бананы, вчера в Ленту зашел, апельсины весовые,... Апельсины по 60-70 рублей - это было очень давно. Вы, видимо, не обращали внимания. Фрукты подорожали в целом - и апельсины, и бананы, и яблоки.

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Гость

10:57:21 01-11-2023

Эксперт (10:17:32 01-11-2023) Апельсины по 60-70 рублей - это было очень давно. Вы, видимо... Да вроде как примерно полгода назад, ну максимум месяцев 10 назад брал.

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F

09:45:28 01-11-2023

Уже перестал их покупать. Слишком дорого.

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гость

10:24:46 01-11-2023

Не ем уже 5 лет, и даром не нужны.

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Гость

10:26:48 01-11-2023

На бананы цены повысили, скоро повысят и на диваны.

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гость

10:27:45 01-11-2023

Бананы говорите - ха,ха...Да всё подорожало ,кроме пенсии .Без них можно прожить,собственно так же как и без магазина Лента..

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Гость

12:57:46 01-11-2023

гость (10:27:45 01-11-2023) Бананы говорите - ха,ха...Да всё подорожало ,кроме пенсии .Б... Сегодня зашел в Марию Ра у России. Тушка куриц. Оранжевый ценник. Слева цифра 269 руб за кг. Оранжевый, значит, акция.Справа цифра 239 руб.за кг. Как то даже обманом нельзя назвать:какое то лицемерное издевательство над покупателями. Т.е. В СССР - это спекуляция, в РФ - это скрытая рув рынка диктует цены. И я бы добавил: какая-то бездонная бессовестная (хотя о чем я?- капитализм и совесть-понятия несовместимые)жадность толстосумов.

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Гость

13:13:50 01-11-2023

гость (10:27:45 01-11-2023) Бананы говорите - ха,ха...Да всё подорожало ,кроме пенсии .Б... Да без всего можно прожить. Лебеду жрать и Картоху одну. Можно то можно, но до которых лет? Дожили на питание снова пенсам перестало хватать. А они и рады кокать что можно прожить. Раз вам можно, живите не нойте что пенсии маленькие

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Гость

10:28:31 01-11-2023

Яйца подешевели на 4руб. после критики властей и недовольства людей

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Гость

13:08:40 01-11-2023

Гость (10:28:31 01-11-2023) Яйца подешевели на 4руб. после критики властей и недовольств... Правда. Покупала яйца в Ярче неделю назад за 109.99. А вчера они 105.99

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Элен без ребят

10:31:45 01-11-2023

да пусть гниют. тем более, что от них больше вреда, чем пользы.

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Жили без

10:47:00 01-11-2023

Них и ещё будем жить. Давайте дружно бананы не покупать. И точка в этом вопросе. Пусть сами едят и здравствуют.

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Гость

11:07:16 01-11-2023

Цены с каждым днём растут...как людям выживать? Вот уже молодец подняли на 5-10%, обещают бытовую химию поднять, цены на птицу на 30% к новому году.

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Гость

11:25:04 01-11-2023

Цены с каждым днём растут...как людям выживать?==================== Истина - сила любьви. Чем народ бльше любит Владимира Владимировича, тем больше дорожает все и бананы в том числе.

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Гость

12:58:29 01-11-2023

Гость (11:25:04 01-11-2023) Цены с каждым днём растут...как людям выживать?=============... Цены растут из-за санкций и экономической войны против России. А вы ерничайте дальше.

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Гость

13:58:53 01-11-2023

Гость (12:58:29 01-11-2023) Цены растут из-за санкций и экономической войны против Росси... А, ну давай, минусуй дальше =) Ты же веришь, что это Владимир Владимирович приходит в ваши магазины и ценники подрисовывает. С такими мозгами ты достин всего, что с тобой происходит.

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Гость

11:48:44 01-11-2023

так-то предупреждали еще месяц-полтора назад, что из-за логистики и чего-то там еще бананья подорожают на столько много

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Олег

11:58:01 01-11-2023

Бананы зелёные, яйца мелкие, щи пустые.. До чего довела планету ООН...

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Владимир В.

12:47:15 01-11-2023

Вот поэтому,т.е. из-за подорожания продуктов, не вызванных объективными причинами, в АК увеличилось число владельцев роскошных авто стоимостью более 10 млн руб. Это капитализм со всеми свинцовыми мерзостями.

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Гость

12:29:14 02-11-2023

Владимир В. (12:47:15 01-11-2023) Вот поэтому,т.е. из-за подорожания продуктов, не вызванных о... Авто сильнее бананов дорожают, так что нормы роскоши можно тоже править

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Гость

13:13:13 01-11-2023

Не нужны нам бананы запападные и от картофеля надо отказаться, клятый западник Петр 1 развратил Русь матушку! Отказаться от всего западного!!!

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Гость

13:21:03 01-11-2023

Нам глубинным пенсионерам, если не будет продразверстки, то будем грызть картоху, а кончится помрем.

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Гость

14:00:31 01-11-2023

Гость (13:21:03 01-11-2023) Нам глубинным пенсионерам, если не будет продразверстки, то ... Если вы на пенсии, то почему огорода нет? Все пенсионеры, кого знаю, свой огород содержат, куда ягоду, фрукты овощи девать уже не знают.

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Гость

14:10:16 01-11-2023

Гость (14:00:31 01-11-2023) Если вы на пенсии, то почему огорода нет? Все пенсионеры, ко... Уважаемый или уважаемая, мне уже восьмой десяток, два горба вырасло, а вы меня в борозду. Сколько можно издеваться?

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Гость

14:38:34 01-11-2023

Гость (14:10:16 01-11-2023) Уважаемый или уважаемая, мне уже восьмой десяток, два горба ... Лень-матушка вперед тебя родилась, уважаемый. У меня мама - инвалид второй группы, она старше тебя, но всё лето проводит на огороде. И получает большой урожай. И не хочет отказываться от огорода, свежего воздуха летом и физической нагрузки. А ты дальше на диване лежи, пузо наращивай вместе с горбами.

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Гость

16:00:08 01-11-2023

Гость (14:38:34 01-11-2023) Лень-матушка вперед тебя родилась, уважаемый. У меня мама - ... ты что несешь? не покупаешь бананы, курицу, яйца, живешь на подножном корме из огорода - молодец. Почему все обязаны жить твоими деревенскими средневековыми предрассудками? ты и в поле, видимо, рожала? Люди работали всю жизнь, платили отчисления. Имеют они право на пенсию? По-твоему - нет. Пойди откажись в пользу каких-нибудь малоимущих тогда. тебя имеют сначала за яйца, потом за бананы. А ты и рада :"Я их не ем"..ну и не ешь. Жри свои булки, пока есть на что

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Гость

21:06:39 01-11-2023

Гость (16:00:08 01-11-2023) ты что несешь? не покупаешь бананы, курицу, яйца, живешь на ... Всё-таки ты странный, но жуть какой ленивый пенсионер. Иди, дальше жалуйся на жалкую жизнь, это же проще, чем работать для себя.

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Гость

21:08:14 01-11-2023

Гость (16:00:08 01-11-2023) ты что несешь? не покупаешь бананы, курицу, яйца, живешь на ... Я училась, в отличие от тебя. И сейчас хорошо зарабатываю. Учись, работай. И голодать не будешь.

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Гость

07:26:14 02-11-2023

Гость (14:38:34 01-11-2023) Лень-матушка вперед тебя родилась, уважаемый. У меня мама - ... Ты балобол!!!.,помолчал бы,и не казался бы дурнее, чем ты есть на на самом деле

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Гость

17:39:22 01-11-2023

Гость (14:00:31 01-11-2023) Если вы на пенсии, то почему огорода нет? Все пенсионеры, ко... почему человек проработавший всю жизнь должен иметь огород ,чтобы сводить концы с концами? если вам нравится жилы под старость выматывать, ваше дело, такие как вы не имеют причинно-следственную связь,живут в средневековье и называются холопами

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Гость

21:07:24 01-11-2023

Гость (17:39:22 01-11-2023) почему человек проработавший всю жизнь должен иметь огород ,... Ну так и нефиг жаловаться, если лень раньше вас родилась. Кто не работает, тот не ест.

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Гость

13:29:49 01-11-2023

Зачем вообще нам бананы???? Есть надо смородину, облепиху и калину с рябиной Бананы это не наша еда

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Гость

13:40:43 01-11-2023

Гость (13:29:49 01-11-2023) Зачем вообще нам бананы???? Есть надо смородину, облепиху и ... Так кг перечисленной "нашей еды" пока дороже бананов по 200р

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Гость

13:52:34 01-11-2023

Гость "нашей еды" пока дороже бананов по 200р] С сада почти даром.

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Гость

17:56:24 01-11-2023

Гость (13:52:34 01-11-2023) Гость "нашей еды" пока дороже бананов по 200р] С сада... Из сада "почти даром"?! Вы ничего не перепутали?

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Гость

13:45:05 01-11-2023

Зачем вообще нам бананы? Смородина, облепиха, калина с рябиной на снегу не валяются, а магазине они дороже этих мерзких бананов.

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Гость

17:02:26 01-11-2023

Гость (13:45:05 01-11-2023) Зачем вообще нам бананы? Смородина, облепиха, калина с рябин... шаг за шагом добровольно ущемляете себя во всем, трусливо ища оправдания, это не ем, это не ношу, без этого обойдусь, лишая себя права выбора и комфорта жизни, а до карточек дойдет, что на Северную Корею будете кивать? там же живут и ничего не умирают, позиция трусливых терпил

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Гость

23:18:53 01-11-2023

В сети наткнулся на инфу, что с декабря планово подорожают шоколад и шоколадные конфеты на 15%. Честно и искренне предупредили. А про бананья... Ну, наверное, к великому празднику 4 ноября повысили, по просьбам населения, которое пишет и пишет, пишет и пишет, письма мешками на адрес, совсем дряхлой на голову, космонавтихе

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Бананоед

07:12:11 02-11-2023

Потому что это -БАРНАУЛ ! В мск бананы стоят в 2 раза дешевле. И дело тут не в Мск в БАРНАУЛЕ !!!!

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Людмила

06:58:40 03-11-2023

Хорошо говорить о огородах когда сидишь в теплой квартире в городе.. и да,у меня огород и я пенсионерка. Но у меня и астма. Попробуй поработай на нем...не рад ни чему... Картошка маркошка своя но этим сыт не будешь. Сад...ягода любая..но и мясо нужно попробуй купи если пенсия 16 т

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