Банду курьеров, забиравших деньги у обманутых пенсионеров, будут судить в Барнауле

Молодые люди за пару дней обманули семь пожилых человек

15 марта 2023, 09:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае перед судом предстанут двое жителей Казани, совершивших семь мошенничеств, сообщает региональное МВД.

"Способ заработка молодые люди подыскали в марте 2022 года в одном из мессенджеров. Получили задание от неустановленного куратора прибыть в столицу Алтайского края с целью работы курьерами. Заранее понимая, что речь идёт о совершении мошенничеств, приятели прилетели в Барнаул, где арендовали квартиры", – рассказали в ведомстве.

Неизвестные лица звонили пожилым жительницам Барнаула и рассказывали, что их родственники якобы стали участниками ДТП, и сейчас нужны деньги, чтобы избавить их от уголовного преследования.

Испуганные пенсионеры соглашались и передавали прибывшим курьерам деньги, а также постельные принадлежности и посуду.

Следователи установили причастность молодых людей к семи фактам мошенничества за пару дней – с 9 по 11 марта. Общая сумма ущерба составила почти 1 млн рублей.