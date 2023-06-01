Банду серийных имитаторов ДТП задержали в Алтайском крае

Участники группы делали постановочные аварии в местах, где отсутствует видеонаблюдение

01 июня 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае задержали группу из десяти местных жителей, устроивших серию мошенничеств в сфере автострахования, сообщает региональное МВД.

"Схему в 2022 году разработал владелец сервиса по ремонту автомобилей. В незаконный бизнес вовлёк своих сотрудников, бывших и действующих аварийных комиссаров, а также граждан, которые хотели бесплатно отремонтировать свои машины", – рассказали в ведомстве.

Участники группы имитировали ДТП в местах, где отсутствует видеонаблюдение. Причём устраивали даже "аварии" сразу с тремя автомобилями. Затем предоставляли в страховые компании фиктивные документы о ремонте и покупке запчастей.

Для постановочных ДТП использовались старые иномарки с максимальной стоимостью новых запчастей, при этом при ремонте применяли дешёвые и бывшие в употреблении детали.

"Это позволяло сэкономить большую часть полученных выплат, одна из которых превысила 700 тысяч рублей", – отметили в МВД.

Одного из аферистов отправили под стражу, другим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.