Банду серийных имитаторов ДТП задержали в Алтайском крае
Участники группы делали постановочные аварии в местах, где отсутствует видеонаблюдение
01 июня 2023, 14:40, ИА Амител
В Алтайском крае задержали группу из десяти местных жителей, устроивших серию мошенничеств в сфере автострахования, сообщает региональное МВД.
"Схему в 2022 году разработал владелец сервиса по ремонту автомобилей. В незаконный бизнес вовлёк своих сотрудников, бывших и действующих аварийных комиссаров, а также граждан, которые хотели бесплатно отремонтировать свои машины", – рассказали в ведомстве.
Участники группы имитировали ДТП в местах, где отсутствует видеонаблюдение. Причём устраивали даже "аварии" сразу с тремя автомобилями. Затем предоставляли в страховые компании фиктивные документы о ремонте и покупке запчастей.
Для постановочных ДТП использовались старые иномарки с максимальной стоимостью новых запчастей, при этом при ремонте применяли дешёвые и бывшие в употреблении детали.
"Это позволяло сэкономить большую часть полученных выплат, одна из которых превысила 700 тысяч рублей", – отметили в МВД.
Одного из аферистов отправили под стражу, другим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
14:45:22 01-06-2023
Когда уже безстраховочников и безномерных будут отлавливать камеры?
15:09:49 01-06-2023
гость (14:45:22 01-06-2023) Когда уже безстраховочников и безномерных будут отлавливать ... НИКОГДА !
15:08:09 01-06-2023
Сегодня знакомый пытался оформить страховку на старого Акорда - 44тр... И как ездить?
16:56:28 01-06-2023
Гость (15:08:09 01-06-2023) Сегодня знакомый пытался оформить страховку на старого Акорд... На автобусе
17:51:26 01-06-2023
Гость (15:08:09 01-06-2023) Сегодня знакомый пытался оформить страховку на старого Акорд... Старого это какого года ? Что-то многовато, может знакомый что-то недорассказал ?
07:53:12 02-06-2023
меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении --- гуманно. Но надлежащее поведение они должны демонстрировать в новых регионах
11:12:08 02-06-2023
это про Чепкасова и его банду?