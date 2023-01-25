В Барнауле задержали группу "кольцевых" автоподставщиков

Всего на своей схеме они совершили более 120 ДТП

25 января 2023, 08:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали группу автоподставщиков, которые работали на малаховском кольце. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Работали злоумышленники последние пару лет. Водитель автомобиля Nissan Fuga совершал манёвры, которые приводили к авариям, а после этого получал выплату. Были в схеме и другие автомобили, как и другие водители.

По предварительным данным, всего за время своей "работы" подставщики совершили более 120 ДТП. Страховщики оценили ущерб, нанесённый профессиональной сфере, в 50 млн рублей.

Мнения барнаульцев по поводу задержанных разделились. Часть людей считает, что мошенники просто наказывали тех, кто не умеет ездить по кольцам.