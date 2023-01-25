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В Барнауле задержали группу "кольцевых" автоподставщиков

Всего на своей схеме они совершили более 120 ДТП

25 января 2023, 08:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали группу автоподставщиков, которые работали на малаховском кольце. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Работали злоумышленники последние пару лет. Водитель автомобиля Nissan Fuga совершал манёвры, которые приводили к авариям, а после этого получал выплату. Были в схеме и другие автомобили, как и другие водители.

По предварительным данным, всего за время своей "работы" подставщики совершили более 120 ДТП. Страховщики оценили ущерб, нанесённый профессиональной сфере, в 50 млн рублей.

Мнения барнаульцев по поводу задержанных разделились. Часть людей считает, что мошенники просто наказывали тех, кто не умеет ездить по кольцам.

 

Комментарии 23

  • Мне вот интересно, где здесь состав преступления. Ну да эпизодов очень много, да получали прибыль. Но ведь двигались по ПДД , а деньги получали по закону об ОСАГО. Понятно, что закон они использовали, но это вроде как не запрещено. У нас и так 95% водителей заезжают на кольцо с левым поворотом, а выезжают с любого ряда, по диагонали, да как угодно, я ж на кольце. Вот как минимум 120 человек узнали, как нужно с кольца выезжать. А это больше чем от профилактической работы ГИБДД. Получается их вообще чуть ли не наградить нужно
    25 января, Гость   Ответить
  • Часть людей считает, что мошенники просто наказывали тех, кто не умеет ездить по кольцам - это комментарии пешеходов вероятно? Ну теперь накажут этих "учителей", докатались)) Амик, ну не смешно!!! 9+7 у Вас ответ 8! Совсем уже!!!
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, состав в умышленном совершении ДТП
    25 января, Гость   Ответить
  • За вымогателей строителей с авито когда возьмутся? В Славгороде они вообще озверели в край, в 20 раз выше оговоренной суммы вымогают.
    25 января, Гость   Ответить
  • "Часть людей считает, что мошенники просто наказывали тех, кто не умеет ездить по кольцам." - эта функция (наказывать за нарушения) возложена на "ГАИ" (ГИБДД). Будут возмещать 50 млн. страховым и возмещать пострадавшим от их неправомерных действий водителям, которым нанесли моральный и материальный ущерб. Если так - то замечательно.
    25 января, Гость   Ответить
  • Европейские правила езды по кольцам во-первых - антипатриотичны! Кто их ввёл? А во-вторых, они реально небезопасны для дорожного движения. Это уязвимость которую использовали взломщики. И наше дело не оправдывать взломщиков, а обратить внимание на уязвимость. Уволить кого-то из ГИБДД, оказавшегося пособником путём соответствующей непатриотичной общественно-опасной организации движения.
    25 января, Гость   Ответить
  • "мнения разделились...". И на боку лежащие из-за них машины тоже проучить надо было и людям травмы получать? И друг друга они долбили, тоже учили кого-то, страховые? Мнение одно должно быть, гурьбой на фронт на передовую этих паразитов общества, которые только потребляют, а ничего не производят. Пусть там пользу приносят. И первого комментатора с собой пусть прихватят.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, согласен. ГИБДД профилактику не проводит. Большенство водителей нарушающих правила проезда кольца себя считают правыми.
    25 января, Гость   Ответить
  • Всё бы ничего, только это мошенничество.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, давайте все ездить по правилам. Т.е. заезжать будем на кольцо из правого ряда и сьезжать из правого. Только два вопроса: 1. Зачем тогда на кольце еще два ряда? 2. Насколько увеличатся при этом пробки (особенно в часы пик)? А по поводу обучению правилам: водитель обязан предпринять все меры для предотвращения аварии, а не правоцировать ее и ускоряться в последний момент, вместо того чтобы притормозить (даже двигаясь в правом ряду)...
    25 января, Гость   Ответить
  • Мне вот интересно, где здесь состав преступления.======================состав преступления в том, что машина, которую подставляли под удар, была уже явно неоднократно битая и стоимость ремонта была соответственно завышена, соответственно затрагивает интересы страховой, а может и бьет по карману владельца другого авто, если страховка не покроет ремонт.
    25 января, Гость   Ответить
  • Правила дорожного движения в России должны преимущественно отличаться от европейских, чтобы европейским водителям, прибывающим в нашу страну, было гораздо, гораздо приятнее ездить, чем у себя на Родине. Что бы они ездили, делали инвестиции в российское топливо. Для этого предлагаю! Последовательно и ежедневно повышать курсовую стоимость российских фондовых индексов на 0,1%. Заблаговременно, подчеркиваю, - заблаговременно предупредив европейских инвесторов о надвигающейся акции.
    25 января, Гость   Ответить
  • 18 минут назад, Гость, сдаем права и в очередь к ребятам учиться ) въехать на кольцо с любого ряда можно, съехать только с правого.
    25 января, Гость   Ответить
  • когда уже в номерные знаки введут буквы Ш Щ Ь Ъ тд?
    25 января, Гость   Ответить
  • " въехать на кольцо с любого ряда можно, съехать только с правого."- спасибо, отец родной! Открыл глаза мне, неразумному. Правила , правда, и без тебя всем известны. Вопрос в другом. Если ты вьехал на кольцо левым рядом-как ты можешь сьехать с него правым? Для этого нужно как минимум перестроиться. А каким образом это можно сделать безопасно, если в правом ряду едет такой автоподставщик и по кругу он может ездить целый день, до наступления страхового случая? Получается, чтобы обезопасить себя от неприятностей, и заезжать и сьезжать с круга лучше по правой. И для чего тогда все остальные полосы?
    25 января, Гость   Ответить
  • На кольцо въезд с любого ряда, выезд - с крайнего правого - Гостю, час назад.
    25 января, Гость   Ответить
  • Без отката страховым такие схемы не работают. Направляют на ремонт и жди месяцами
    25 января, Гость   Ответить
  • И для чего тогда все остальные полосы?////Этот вопрос в ГИБДД направьте, или кто согласовывает и принимает ПДД
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, Вопрос в другом. Если ты вьехал на кольцо левым рядом-как ты можешь сьехать с него правым? Для этого нужно как минимум перестроиться. А каким образом это можно сделать безопасно, если в правом ряду едет такой автоподставщик и по кругу он может ездить целый день, до наступления страхового случая? Получается, чтобы обезопасить себя от неприятностей, и заезжать и сьезжать с круга лучше по правой. И для чего тогда все остальные полосы?_ Ну да, движение за рулем предполагает перестроение из ряда в ряд, и не только на кольцах, заметьте. По вашей логике, нужно по одной полосе везде оставить, чтобы исключить неприятности. А если на диван сесть и сидеть, тогда аварии точно не будет)))
    25 января, Гость   Ответить
  • Заезжая с любого ряда , хоть с верхнего, вы отказываетесь в крайней правой полосе. Движение по кольцу рассматривается как движение по прямой. То есть заехав в средний ряд вы пересекаете полосу движения, фактически поперек , выезжая таким же образом вы ещё раз совершаете этот маневр. Малахов кое кольцо многие проезжают по прямой, т.е пересекают перпендикулярно 6 полос движения, на оживлённо перекрестке. Точно права сдавайте
    25 января, Гость   Ответить
  • Нужен законодательный запрет на движение внутрь кольца по самой внешней полосе. Только так. Это идиотская норма, что можно так делать на кольцах с 3 и более полосами. У нас же полно перекрестков, где правый поворот только направо (прямо нельзя). Почему не вводят то же самое на кольцах.
    25 января, Гость   Ответить
  • полно перекрестков, где правый поворот только направо--------- а куда должен быть ПРАВЫЙ поворот? НАЛЕВО? или ПРЯМО? вы когда садитесь писать попробуйте сперва мысль на бумаге "обточить" покажите результат кому-нибудь и только потом печатайте.
    25 января, Гость   Ответить
  • по полной на 10 лет...мошенка 159 ук в сфере страхования и на первый канал...показательно чтоб было
    25 января, Гость   Ответить
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