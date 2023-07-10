Банк Акцепт запустил ESG-акцию "Успешное начало"

Рассказываем, для кого она и какие возможности дает

10 июля 2023, 10:05, ИА Амител LjN8KRDyr

Бизнес / Фото: rawpixel.com / Freepik

Банк Акцепт активно поддерживает ESG-повестку и специально для региональных компаний запускает акцию "Успешное начало". С 1 июня по 31 августа 2023 года предприниматели, чей бизнес ориентирован на устойчивое развитие территории, могут бесплатно открыть и вести расчетный счет в банке.

Банк также предоставляет в рамках акции льготы на проведение операций, использование онлайн-банка, и даже на ведение валютного счета при необходимости.

"Мы хотим поддержать начинающих предпринимателей, кто менее года начал свою бизнес-деятельность и сразу же предусматривает защиту окружающей среды или ориентирован на социальные задачи. Пусть это будут совсем маленькие шаги, например, скидка на кофе, если клиент принес стаканчик с собой. Или молодые мамы, начавшие свой бизнес в интернете. Может быть, в вашем магазине работают студенты, или вы помогаете приюту для животных", – говорит начальник управления корпоративных продаж Банка Акцепт Елена Морозова.

Банк готов поддержать любую социальную повестку. С момента запуска акции услугой воспользовались уже более двух десятков клиентов. Все они – начинающие предприниматели.

Воспользоваться акцией можно на сайте или уточнить информацию по телефону 8-800-10027-37.

АО "Банк Акцепт"

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