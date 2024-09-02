Банк "Левобережный" выплачивает двойной процент по вкладам

Чтобы получить до 38 % годовых за шесть месяцев, откройте вклад в Банке "Левобережный" и примите участие в акции

02 сентября 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8K44D4

Счастливая семья / Фото: skynesher / istockphoto.com/ru

Банк "Левобережный" запустил акцию "Двойной процент"*. Принять участие может каждый, кто уже имеет или собирается оформить один из трех видов вкладов – "Лето 24""**, "Капиталъ"*** или "Спутник"**** и в период проведения акции оформит один из страховых продуктов – "Защита максимум" или "Моя квартира".

По итогам проведенного розыгрыша с помощью генератора случайных чисел в первую неделю ноября определят пять победителей, каждый из которых дополнительно к сумме процентов за шесть месяцев по вкладу получит на счет равнозначную сумму.

Увеличить свои шансы на победу можно оформив несколько вкладов и страховок. Если приобрести страховой пакет "Премиум" – шансы возрастут еще вдвое, а по пакету "Премиум+" – втрое.

Чтобы стать участником, достаточно прийти в ближайший офис банка и оформить вклад и одну из страховок – "Защита максимум" / "Моя квартира" или только страховку к действующему вкладу.

Успейте принять участие в акции до 30 сентября 2024 года. С полными условиями можно ознакомиться на сайте. Открыть вклад – в любом офисе банка. Рассчитать свою выгоду и подать заявку на консультацию – на сайте. Если у вас остались вопросы – специалисты банка ответят по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-3333-555.

* Физические лица с одним или несколькими открытыми вкладами "Лето 24", линейки вкладов "Капиталъ", "Спутник" или "Спутник 20", а также оформившие в банке страховой полис "Защита максимум" или "Моя квартира" до 30.09.2024 г. от АО "Д2 Страхование" ИНН 5407197984, становятся участниками акции "Двойной процент". Сроки проведения акции: с 29.07.2024-30.09.2024 г. Если на момент подведения итогов участник имеет несколько вкладов и несколько страховых продуктов, то к участию в акции принимается количество вкладов, соответствующее количеству оформленных страховых продуктов. Победители определяются с помощью генератора случайных чисел в срок до 08.11.2024 г. Выплата призов в размере до 50 тысяч рублей осуществляется в ближайшую дату выплаты процентов по договору вклада с даты определения победителей, но не ранее шести календарных месяцев со дня открытия вклада. Максимальное количество победителей – не более пяти. Организатор – банк "Левобережный" (ПАО). Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – на nskbl.ru. Не является публичным конкурсом или лотереей.

** Минимальная сумма вклада "Лето 24" – 100 тысяч рублей, максимальная сумма не ограничена. Срок – 180 дней. Процентная ставка по вкладу определяется в момент открытия вклада и зависит от значения расчетного коэффициента: отношение суммы вклада к разнице между макс. остатком на всех вкладах клиента за последние 30 дней и текущим остатком на всех вкладах клиента на момент оформления вклада. Коэфф. от 0,0001 до 1,0499 – ставка базовая 15% годовых; коэфф. от 1,0500 до 1,999 – ставка средняя 17% годовых; свыше 2,000 – ставка повышенная 19% годовых. Также повышенная ставка по вкладу устанавливается, если разница между максимальным и текущим остатком равна нулю или меньше нуля. Приходные и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов по истечении срока вклада на отдельный банковский счет. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

*** Минимальная сумма вклада "Капиталъ" – от 30 тысяч рублей, максимальная сумма не ограничена. Срок – 1100 дней. Ставка (в процентах годовых): 18% – на срок от 1 до 90 дней, 17% – от 91 до 180 дней, 18% – от 181 до 360 дней, 9% – от 361 до 540 дней, 8% – от 541 до 720 дней, 7% – от 721 до 900 дней, 6% – от 901 до 1100 дней. Приходные и расходные операции не предусмотрены. Первая и вторая выплата процентов через 90 дней, далее – каждые 180 дней и по окончании срока вклада на отдельный банковский счет. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются.

**** Минимальная сумма вклада "Спутник" – 1000 рублей, максимальная – не ограничена. Пополнение без ограничений, расходные операции в любое время до минимального неснижаемого остатка – 1000 рублей. Cтавка с учетом надбавки – 18% годовых на первые 30 дней действия срока вклада, далее 15% годовых. Надбавка выплачивается за расходы на сумму не менее 20 000 ₽ в месяц по картам, выданным ко всем счетам клиента в банке "Левобережный". Для держателей премиальных карт надбавка рассчитывается на сумму до 10 млн рублей, для всех остальных клиентов – до 1,5 млн рублей. При невыполнении условий в первый месяц процентная ставка составит 14 % годовых, в последующие 4 % годовых. Зачисление процентов и надбавки производится единой суммой на отдельный счет клиента в последний календарный день каждого месяца и по окончании срока вклада. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются; за период от даты открытия или последней выплаты до даты расторжения проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Вклад автоматически пролонгируется на условиях, действующих на момент пролонгации. Одному клиенту можно открыть только один вклад "Спутник".

Подробнее со всеми условиями можно ознакомиться на nskbl.ru. Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия банка России №1343. ИНН 540 415 4492.

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