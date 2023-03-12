Банк не позволил жительнице Алтайского края перевести мошенникам 700 тысяч

Злоумышленники заставляли женщину оформить кредит в приложении

12 марта 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

42-летняя жительница села Малоенисейское Бийского района чуть не повесила на себя долг и едва не обогатила мошенников – помогли сотрудники банка. Об этом рассказали в региональном МВД.

Женщине позвонил неизвестный, который заявил, что на её имя пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, сельчанке посоветовали самостоятельно оформить заём и перевести деньги на "сохранный счёт".

Доверчивая жертва уже дошла до последнего шага, но банк заблокировал её карту, не позволив отправить деньги.