Мошенники не смогли украсть миллион рублей у 84-летней алтайской пенсионерки

Женщину пытались убедить в том, что её дочь якобы попала в ДТП

09 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Бдительная 84-летняя пенсионерка из Славгорода не поверила мошенникам, которые пытались похитить у неё более миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина рассказала полицейским, что ей на домашний телефон позвонил незнакомец и, представившись врачом, сказал, что её дочь якобы виновата в аварии, в которой сильно пострадала другая девушка. Однако её родители согласны забрать заявление из полиции, если получат деньги на операцию.

"Бдительная пенсионерка прекратила разговор и позвонила своей дочери, которая пояснила, что с ней всё хорошо и никакой аварии совершено не было", – рассказали в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.