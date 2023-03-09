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Мошенники не смогли украсть миллион рублей у 84-летней алтайской пенсионерки

Женщину пытались убедить в том, что её дочь якобы попала в ДТП

09 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Бдительная 84-летняя пенсионерка из Славгорода не поверила мошенникам, которые пытались похитить у неё более миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина рассказала полицейским, что ей на домашний телефон позвонил незнакомец и, представившись врачом, сказал, что её дочь якобы виновата в аварии, в которой сильно пострадала другая девушка. Однако её родители согласны забрать заявление из полиции, если получат деньги на операцию.

"Бдительная пенсионерка прекратила разговор и позвонила своей дочери, которая пояснила, что с ней всё хорошо и никакой аварии совершено не было", – рассказали в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Комментарии 7

  • какая молодец! интересно только откуда амик об этом узнал? моей маме пару раз в неделю поступают такие звонки, но в СМИ от этом ни разу не упоминали))
    09 марта, Гость   Ответить
  • интересно только откуда амик об этом узнал?------- читаем через строчку? "Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю." ничего плохого про вашу маму писать не буду. но скорее всего ситуации разные.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, читаем через строчку? да, мой косяк, спасибо. а маман у меня молодец- моментально жулье вычисляет и глумится над ним)
    09 марта, Гость   Ответить
  • а маман у меня молодец----- здоровья ей!!!
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, самомнение у вас зашкаливает,всем прям надо все знать про вашу семью
    09 марта, Гость   Ответить
  • Сколько же лет её дочери? 60+?
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Сколько же лет её дочери? 60+?" А у нас разве в 30 или 40+ не рожают? У меня есть знакомая, которой 65, а сыну 21
    13 марта, Гость   Ответить
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