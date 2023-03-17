Банк России будет бороться с рискованными ипотечными схемами

Набиуллина заявила, что регулятор отмечает рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, а также доли кредитов, которые выдаются людям с высокой долговой нагрузкой

17 марта 2023, 20:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет и дальше бороться с рискованными ипотечными схемами, в том числе траншевой ипотекой и ипотекой с кешбэком. Об этом сообщает ТАСС.

В ЦБ отмечают рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, а также доли кредитов, которые выдаются людям с высокой долговой нагрузкой.

"Например, выросла доля тех кредитов, которые выдаются людям, где нужно будет платить 80% своего дохода на обслуживание кредита. Это тоже потенциально рисковая система", – подчеркнула она.

Набиуллина отметила, что по так называемой ипотеке от застройщика будут вводиться повышенные резервы. Если схемы будут увеличиваться, то регулятор собирается настойчиво выходить в Думу и предлагать решения, которые будут ограничивать подобные ипотечные программы.