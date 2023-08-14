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Банк России не видит угроз для финстабильности на фоне курса рубля

Основным фактором падения национальной валюты является сокращение экспорта и рост спроса на импорт

14 августа 2023, 16:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Центробанк не видит угроз для финансовой стабильности на фоне падения курса рубля. При этом на ближайших заседаниях возможно повышение ключевой ставки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В ЦБ РФ отметили, что текущий курс валют формируется под влиянием различных факторов. Основным является сокращение экспорта и рост спроса на импорт. 

Напомним, что во время торгов на Мосбирже 14 августа курс доллара достиг 101 рубля, а евро – почти 110,9 рубля. Это максимальные значения с марта 2022 года, когда курс резко вырос на фоне специальной военной операции и введения западных санкций.

Экономика курс валют

Комментарии 7

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Гость

16:06:39 14-08-2023

19.8°, Барнаул $ 98.21 € 107.97 Ұ 13.54 ₿ 29368.75

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Гость

16:35:29 14-08-2023

Цены для народа растут на его глазах,но Банк России не видит угроз для финансовой стабильности.Ну разве что ключевую ставку скоро повысит...

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Гость

16:49:40 14-08-2023

Всё там видят и всё понимают. Не вашего это ума дело. Вы налоги платите и хотелки главного обеспечивайте. А там своя жизнь. Не ваша.

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Гость

17:07:16 14-08-2023

Значит руководству ЦБ и к нему пртблежённым это выгодно. Помощник Путина Овечкин заявил,что у ЦБ есть все возможности регулировать курс,но политика ЦБ слишком мягкая. Цитата не дословная

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Дмитрий

17:08:02 14-08-2023

Наша власть давно уже ничего не видит

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пессимист

18:32:33 14-08-2023

Слепой по определению плохо видит

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Гость

21:02:50 14-08-2023

А вы грязные сидушки в автобусах обсуждайте.

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