Банк России не видит угроз для финстабильности на фоне курса рубля
Основным фактором падения национальной валюты является сокращение экспорта и рост спроса на импорт
14 августа 2023, 16:12, ИА Амител
Центробанк не видит угроз для финансовой стабильности на фоне падения курса рубля. При этом на ближайших заседаниях возможно повышение ключевой ставки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В ЦБ РФ отметили, что текущий курс валют формируется под влиянием различных факторов. Основным является сокращение экспорта и рост спроса на импорт.
Напомним, что во время торгов на Мосбирже 14 августа курс доллара достиг 101 рубля, а евро – почти 110,9 рубля. Это максимальные значения с марта 2022 года, когда курс резко вырос на фоне специальной военной операции и введения западных санкций.
16:06:39 14-08-2023
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16:35:29 14-08-2023
Цены для народа растут на его глазах,но Банк России не видит угроз для финансовой стабильности.Ну разве что ключевую ставку скоро повысит...
16:49:40 14-08-2023
Всё там видят и всё понимают. Не вашего это ума дело. Вы налоги платите и хотелки главного обеспечивайте. А там своя жизнь. Не ваша.
17:07:16 14-08-2023
Значит руководству ЦБ и к нему пртблежённым это выгодно. Помощник Путина Овечкин заявил,что у ЦБ есть все возможности регулировать курс,но политика ЦБ слишком мягкая. Цитата не дословная
17:08:02 14-08-2023
Наша власть давно уже ничего не видит
18:32:33 14-08-2023
Слепой по определению плохо видит
21:02:50 14-08-2023
А вы грязные сидушки в автобусах обсуждайте.