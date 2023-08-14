Банк России не видит угроз для финстабильности на фоне курса рубля

Основным фактором падения национальной валюты является сокращение экспорта и рост спроса на импорт

14 августа 2023, 16:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центробанк не видит угроз для финансовой стабильности на фоне падения курса рубля. При этом на ближайших заседаниях возможно повышение ключевой ставки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В ЦБ РФ отметили, что текущий курс валют формируется под влиянием различных факторов. Основным является сокращение экспорта и рост спроса на импорт.

Напомним, что во время торгов на Мосбирже 14 августа курс доллара достиг 101 рубля, а евро – почти 110,9 рубля. Это максимальные значения с марта 2022 года, когда курс резко вырос на фоне специальной военной операции и введения западных санкций.