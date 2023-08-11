Курс доллара превысил 99 рублей
Такое повышение стоимости иностранной валюты зафиксировано впервые с марта 2022 года
11 августа 2023, 20:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Курс доллара на Московской бирже в пятницу, 11 августа, вырос до 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.
Такое повышение зафиксировано впервые с марта 2022 года, когда цена иностранной валюты выросла на фоне начала специальной военной операции и санкций.
Евро превысил значение 109 рублей, что также стало максимальным показателем за указанный период. Еще один рекорд – у юаня: 13,67 рубля, что также является максимальным за этот период.
21:03:38 11-08-2023
Денег нет, но в гору прут дела...
22:44:48 11-08-2023
Да что нам эта грязная бумажка, растереть и выбросить, тьфу на нее, пусть пендосы и трансгендеры переживают за свой госдолг, наша сила в правде, а правда в силе, мы и не такое видали, помню как тревожно жили в 2013 когда либеральная прозападная шушера мутила вилами воду, сейчас гораздо более лучше стало, и дышать легче, так что доживем и переживем еще.
23:57:16 11-08-2023
Что нам рост доллара, у нас проблемы поважнее например 36 часовая неделя, перевод стрелок на зимнее время.
08:33:34 12-08-2023
Блин, в прошлом году штуку баксов взял по 71, думал взять больше. Шикарный процент получился. Может рискнуть по сотке взять, вдруг будет 150. Хотя может будет и нисколько