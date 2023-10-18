Банк России приостановил выпуск новой тысячной купюры
Ее дизайн будут дорабатывать из-за возмущений общественности
18 октября 2023, 14:03, ИА Амител
Новая купюра номиналом 1000 рублей Банка России / Фото: Центробанк
Центробанк приостановил выпуск новых купюр номиналом тысяча рублей для ее доработки. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Напомним, что дизайн купюры вызвал споры и недовольство, в том числе представителей РПЦ, из-за того что на изображении здания церкви, где расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, нет креста.
Выпуск купюры решили остановить, пока она не вышла в широкое обращение.
Подробнее о спорах вокруг новой банкноты мы рассказывали тут.
14:07:31 18-10-2023
из-за возмущений общественности - кого. кого? МЫ - общественность не возмущались. Почему кучка ряженых имеет такой весомый голос?
14:23:07 18-10-2023
Гость (14:07:31 18-10-2023) из-за возмущений общественности - кого. кого? МЫ - обществе... Потому, что если сейчас промолчать, в следующий раз придут сторонники полумесяца ми сделают тебе насильственное обрезание (головы, например). В истории такие случаи известны. Тот, кто плюет в свое прошлое, получает пинок из будущего...
14:54:35 18-10-2023
Гость (14:23:07 18-10-2023) Потому, что если сейчас промолчать, в следующий раз придут с... Лично мне без разницы, кто мне отрежет голову - сторонники полумесяца или сторонники креста. Как показывает практика, радикализм плох в любых проявлениях. А верующие, как показывает жизнь соседнего города Н, у нас начинают оскорбляться исключительно по команде. Так что... "чума на оба ваших дома".
15:32:36 18-10-2023
Гость (14:23:07 18-10-2023) Потому, что если сейчас промолчать, в следующий раз придут с... Поступая несправедливо, мы сами провоцируем мусульман на радикальные действия. Посмотрите, до чего довела политика Израиля в отношении к сектору Газа.
16:02:28 18-10-2023
Гость (15:32:36 18-10-2023) Поступая несправедливо, мы сами провоцируем мусульман на рад... Это вы сейчас к чему? Орут и оскорбляются вроде не мусульмане, а вовсе даже наоборот. Это раз. И два - да-да. "Провоцируем". Самидуракивиноваты.
14:24:04 18-10-2023
Штука голимая. Креста на ней нет.
14:35:14 18-10-2023
Была такая песня " Звонят колокола над кальянной " Она становится всё актуальные с годами
14:47:13 18-10-2023
На купюре Казанский кремль. Здание без креста - музей. Там креста в реальности нет.
15:04:55 18-10-2023
Гость (14:47:13 18-10-2023) На купюре Казанский кремль. Здание без креста - музей. Там к... А зданий с крестом там во всей Казани не нашлось?
15:16:08 18-10-2023
Гость (15:04:55 18-10-2023) А зданий с крестом там во всей Казани не нашлось?... А цель была найти здание с крестом, или все-таки историческое?.. Заняться нечем? Выискивать на купюрах то, что видно только под лупой, потом оскорбляться и требовать сатисфакции под предлогом "нам всем отрежут головы" - done.
21:13:38 18-10-2023
Гость (15:16:08 18-10-2023) А цель была найти здание с крестом, или все-таки историческо... Просто ищут повод, чтобы придраться и сделать из мухи слона. Татаро Монгольское иго из учебников истории убрали же, вот и здесь примерно то же. Стыдно уже за подобные заискивания.
15:23:32 18-10-2023
Гость (15:04:55 18-10-2023) А зданий с крестом там во всей Казани не нашлось?... Есть здания и с крестом. Вы именно с крестом хотите здание на купюру? Или всё-таки известное историческое здание?
15:54:23 18-10-2023
Гость (15:23:32 18-10-2023) Есть здания и с крестом. Вы именно с крестом хотите здание н... А вы хотите именно с полумесяцем?
16:08:53 18-10-2023
Гость (15:54:23 18-10-2023) А вы хотите именно с полумесяцем?... Да какая разница-то?))) Одно действующее и с религиозным символом, другое уже нет и потому без. Оба исторические. Вас фотографии Казани тоже оскорбляют и унижают? Надо везде кресты пририсовывать, или что?)
17:38:40 18-10-2023
Гость (16:08:53 18-10-2023) Да какая разница-то?))) Одно действующее и с религиозным сим... А причём тут я? Мне как раз без разницы - кресты там или полумесяцы. О чём я выше и пишу. Мне достаточно того, что это здание представляет историческую и культурную ценность и находится на территории РФ. Чего всполошились все?
17:51:00 18-10-2023
Гость (17:38:40 18-10-2023) А причём тут я? Мне как раз без разницы - кресты там или пол... Ну так и я не вам отвечаю) Там же видно, на какой из комментариев ответ. И он не ваш.
15:53:06 18-10-2023
Гость (14:47:13 18-10-2023) На купюре Казанский кремль. Здание без креста - музей. Там к... Во-первых, далеко не все знают, что это музей. Во-вторых, а зачем тогда на купюре музей? манипуляция смыслами на лицо
16:04:47 18-10-2023
Гость (15:53:06 18-10-2023) Во-первых, далеко не все знают, что это музей. Во-вторых, а ... Всм "зачем"?) А что надо на купюре? Церковь, мечеть, буддийский храм? Остальные не культовые здания на купюрах вас не оскорбляют? Пойдите в суд подайте, что ли.
16:43:00 18-10-2023
Гость (16:04:47 18-10-2023) Всм "зачем"?) А что надо на купюре? Церковь, мечеть, буддийс... да меня вообще ничего не оскорбляет, я просто хочу понять-зачем провоцировать разборки? хотя понятно зачем...
17:07:22 18-10-2023
Гость (16:43:00 18-10-2023) да меня вообще ничего не оскорбляет, я просто хочу понять-за... Вам не приходит в голову, что на купюру поместили просто отображение текущей реальности? Вот так сейчас - полумесяц есть, креста нет. И не в качестве религиозных символов, а в качестве исторических зданий. И все. Не надо плодить сущности. А вот кому надо было возбудиться и устроить скандал - это дело другое. Видимо, у РПЦ почва из-под ног уходит.
16:12:13 18-10-2023
Гость (14:47:13 18-10-2023) На купюре Казанский кремль. Здание без креста - музей. Там к... А церковники многое из того, чего нет, считают реальностью...
15:07:53 18-10-2023
Дэбилы...
15:15:53 18-10-2023
Банкоматчики говорят спасибо.
15:30:37 18-10-2023
Делать нечего. Нормальное здание выбрали, историческое (дозорная башня, построена около 400 лет назад), архитектурный символ Казани. И это просто мракобесие, менять сейчас купюры только потому, что её построили мусульмане.
17:05:54 18-10-2023
Гость (15:30:37 18-10-2023) Делать нечего. Нормальное здание выбрали, историческое (дозо... да там и 200 лет нет, это новодел
17:41:44 18-10-2023
Гость (17:05:54 18-10-2023) да там и 200 лет нет, это новодел... "Самое раннее упоминание башни в письменных источниках относится к 9 мая 1703 года, когда она была изображена голландским путешественником Корнелисом де Брюйном на панорамной зарисовке Казани."
15:38:25 18-10-2023
В основании церковных крестов есть полумесяц.крест – символ христианский, а полумесяц – исламский. нужно помнить, что и крест и полумесяц, как символы, существовали задолго до христианства и мусульманства.
15:44:19 18-10-2023
Что теперь на уже отпечатанных купюрах будут дорисовывать крест в ручную?
16:18:39 18-10-2023
Гость (15:44:19 18-10-2023) Что теперь на уже отпечатанных купюрах будут дорисовывать кр... Эти купюры теперь разойдутся по нумизматам.
15:53:59 18-10-2023
Вам смешно, а люди разглядывают купюры в лупу. Вот новость из 2014 года: "Член фракции ЛДПР Роман Худяков нашел порнографию на 100-рублевой купюре. Он разглядел гениталии изображенного на банкнотах Аполлона"
15:58:47 18-10-2023
Гость (15:53:59 18-10-2023) Вам смешно, а люди разглядывают купюры в лупу. Вот новость и... ну как грится. когда коту делать нечего он яйца лижет
16:08:40 18-10-2023
Гость (15:58:47 18-10-2023) ну как грится. когда коту делать нечего он яйца лижет... Это грязная ложь, как владелец котов заявляю. Кот лижет яйца не от нечего делать, а потому, что считает их чистоту- целью собственной жизни.
16:10:20 18-10-2023
Гость (15:58:47 18-10-2023) ну как грится. когда коту делать нечего он яйца лижет... Кот хотя бы моется, а эти...)
16:06:21 18-10-2023
Гость (15:54:23 18-10-2023) А вы хотите именно с полумесяцем?... Да мне без разницы. Мне важнее, что здание знаковое с архитектурной и культурной точки зрения.
16:27:26 18-10-2023
Гость (16:06:21 18-10-2023) Да мне без разницы. Мне важнее, что здание знаковое с архите... Гость, тебе без разницы, а потриарху это нож в спину.
17:39:54 18-10-2023
Виктор (16:27:26 18-10-2023) Гость, тебе без разницы, а потриарху это нож в спину.... А вот плохо. Должен примером показывать прихожанам, что христиане умеют дружить с мусульманами и уважать мусульманские исторические здания. Тем более живём все в одной стране.
17:53:44 18-10-2023
Гость (17:39:54 18-10-2023) А вот плохо. Должен примером показывать прихожанам, что хрис... а вас умоляю... Он с единоверцами-то умудрился раз... ругаться, так скажем.