Банк России приостановил выпуск новой тысячной купюры

Ее дизайн будут дорабатывать из-за возмущений общественности

18 октября 2023, 14:03, ИА Амител

Новая купюра номиналом 1000 рублей Банка России / Фото: Центробанк

Центробанк приостановил выпуск новых купюр номиналом тысяча рублей для ее доработки. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Напомним, что дизайн купюры вызвал споры и недовольство, в том числе представителей РПЦ, из-за того что на изображении здания церкви, где расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, нет креста.

Выпуск купюры решили остановить, пока она не вышла в широкое обращение.

Подробнее о спорах вокруг новой банкноты мы рассказывали тут.