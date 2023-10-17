Как выглядят новые российские купюры и почему возник скандал из-за их дизайна

Центробанк презентовал новые купюры 16 октября

17 октября 2023, 13:00, ИА Амител

Новая купюра номиналом 1000 рублей Банка России / Фото: Центробанк

16 октября российский Центробанк ввел в обращение новые модернизированные банкноты номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Они имеют новый дизайн. И если пятитысячная купюра серьезных нареканий не вызвала, то тысячная привела к скандалу в соцсетях. Возмутились представители Русской православной церкви и патриотично настроенная общественность. Amic.ru разобрался, какие претензии у них есть к новой купюре.

Что это за купюры?

Купюра в тысячу рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на обратной стороне – Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, сообщает сайт Центробанка.

Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне находится стела "Европа – Азия", а на оборотной стороне изображены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске и стела "66 параллель" (Полярный круг) в Салехарде.

Купюры сохранили свою цветовую палитру. 1000 рублей выполнены в бирюзовой гамме, а 5000 рублей – в красной. На каждой банкноте есть QR-код, который ведет на страницу Банка России, где есть информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

Обновленные купюры также имеют усиленный защитный комплекс.

Купюра в пять тысяч рублей с двух сторон/ Фото: Центробанк РФ

Что вызвало скандал?

Возмущение патриотической общественности вызвала тысячерублевая купюра, а точнее – ее обратная сторона, которая оказалась слишком исламизированной. Там изображена башня XVII века, увенчанная полумесяцем (башня Сююмбике).

Также на купюре напечатана лишенная креста Введенская церковь Казанского кремля, которую коммунисты превратили в Музей государственности татарского народа и Татарстана. При этом до 1918 года на вершине башни XVII века располагался двуглавый орел, а Введенская церковь была увенчана крестами. Недовольные не поняли, почему исламский символ на купюре есть, а православного нет.

В российских телеграм-каналах писали, что на прошлой тысячерублевой купюре была православная патриотическая символика – памятник князю Ярославу Мудрому, часовня с крестами в честь ополчения Минина и Пожарского и церковь Иоанна Предтечи с крестами. В этот раз русских символов на купюре нет, отметили они.

"Замена всего этого не просто на символику Казани (напомним – ничуть не менее русского, чем татарского города) или ислама, а именно на изображения зданий, отнятых у русских и православных и демонстративно превращенных в символы сепаратизма – это рассчитанное оскорбление, долженствующее создать впечатление смены курса государственной политики с укрепления единства и неделимости страны на потакание раздробленности", – написали в телеграм-канале "Объясняет Readovka".

В том же телеграм-канале и на других ресурсах вопросы появились и к самому зданию, ведь тот же Казанский кремль мог вызвать меньше споров, и Благовещенский собор с мечетью Кул-Шариф "уравновешивали бы друг друга".

Башня Сююмбике и Введенская церковь на купюре 1000 рублей/ Фото: Центробанк

А что сказали в РПЦ?

Представители РПЦ также раскритиковали новую купюру. Так, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале отметил, что "к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно, чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть да и просто не должно быть".

Православные активисты, а именно движение "Сорок сороков", потребовали от Генпрокуратуры и Следкома проверить руководителей Центробанка по статье о возбуждении ненависти и вражды к православным и русским. В заявлении они написали, что на банкноте "акцент сделан на мусульманские символы при одновременном уничижении символов русской государственности и православной веры".

Между тем зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" отметил, что в случае с Введенской церковью речь идет не о церковном здании, поэтому "совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста".

Когда новые банкноты введут в оборот?

Их будут вводить в оборот постепенно. Уже сейчас такие банкноты являются законным средством платежа. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами 1997 года, сообщает сайт Центробанка.