Как выглядят новые российские купюры и почему возник скандал из-за их дизайна
Центробанк презентовал новые купюры 16 октября
17 октября 2023, 13:00, ИА Амител
16 октября российский Центробанк ввел в обращение новые модернизированные банкноты номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Они имеют новый дизайн. И если пятитысячная купюра серьезных нареканий не вызвала, то тысячная привела к скандалу в соцсетях. Возмутились представители Русской православной церкви и патриотично настроенная общественность. Amic.ru разобрался, какие претензии у них есть к новой купюре.
Что это за купюры?
Купюра в тысячу рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на обратной стороне – Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, сообщает сайт Центробанка.
Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне находится стела "Европа – Азия", а на оборотной стороне изображены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске и стела "66 параллель" (Полярный круг) в Салехарде.
Купюры сохранили свою цветовую палитру. 1000 рублей выполнены в бирюзовой гамме, а 5000 рублей – в красной. На каждой банкноте есть QR-код, который ведет на страницу Банка России, где есть информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.
Обновленные купюры также имеют усиленный защитный комплекс.
Что вызвало скандал?
Возмущение патриотической общественности вызвала тысячерублевая купюра, а точнее – ее обратная сторона, которая оказалась слишком исламизированной. Там изображена башня XVII века, увенчанная полумесяцем (башня Сююмбике).
Также на купюре напечатана лишенная креста Введенская церковь Казанского кремля, которую коммунисты превратили в Музей государственности татарского народа и Татарстана. При этом до 1918 года на вершине башни XVII века располагался двуглавый орел, а Введенская церковь была увенчана крестами. Недовольные не поняли, почему исламский символ на купюре есть, а православного нет.
В российских телеграм-каналах писали, что на прошлой тысячерублевой купюре была православная патриотическая символика – памятник князю Ярославу Мудрому, часовня с крестами в честь ополчения Минина и Пожарского и церковь Иоанна Предтечи с крестами. В этот раз русских символов на купюре нет, отметили они.
"Замена всего этого не просто на символику Казани (напомним – ничуть не менее русского, чем татарского города) или ислама, а именно на изображения зданий, отнятых у русских и православных и демонстративно превращенных в символы сепаратизма – это рассчитанное оскорбление, долженствующее создать впечатление смены курса государственной политики с укрепления единства и неделимости страны на потакание раздробленности", – написали в телеграм-канале "Объясняет Readovka".
В том же телеграм-канале и на других ресурсах вопросы появились и к самому зданию, ведь тот же Казанский кремль мог вызвать меньше споров, и Благовещенский собор с мечетью Кул-Шариф "уравновешивали бы друг друга".
А что сказали в РПЦ?
Представители РПЦ также раскритиковали новую купюру. Так, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале отметил, что "к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно, чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть да и просто не должно быть".
Православные активисты, а именно движение "Сорок сороков", потребовали от Генпрокуратуры и Следкома проверить руководителей Центробанка по статье о возбуждении ненависти и вражды к православным и русским. В заявлении они написали, что на банкноте "акцент сделан на мусульманские символы при одновременном уничижении символов русской государственности и православной веры".
Между тем зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" отметил, что в случае с Введенской церковью речь идет не о церковном здании, поэтому "совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста".
Когда новые банкноты введут в оборот?
Их будут вводить в оборот постепенно. Уже сейчас такие банкноты являются законным средством платежа. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами 1997 года, сообщает сайт Центробанка.
13:18:04 17-10-2023
Ну да вопросы есть. Хорошо еще если по причине бардачка, а не по умыслу
13:29:10 17-10-2023
Гость (13:18:04 17-10-2023) Ну да вопросы есть. Хорошо еще если по причине бардачка, а н... Вообще нет вопросов кроме одного: ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
13:28:37 17-10-2023
и тут влезли вечно недовольные РПЦ - как люди могут нарушать столько ИХ же придуманных правил: смирение, терпение. и пр... в каждой бочке затычка. Нарисуйте на купюрах девок в купальниках - глаз будет радоваться
13:42:26 17-10-2023
Гость (13:28:37 17-10-2023) и тут влезли вечно недовольные РПЦ - как люди могут нарушать... Ты не очень-то! Сегодня нарисуйте в купальниках, завтра будешь требовать без купальников!
13:48:10 17-10-2023
Гость (13:42:26 17-10-2023) Ты не очень-то! Сегодня нарисуйте в купальниках, завтра буде... Не.. не буду.. я про то что надо идти по пути Японии.Аргентины и пр. и печатать птиц/животных.. дабы не рвать пуканы особо нежных.
14:12:22 17-10-2023
Гость (13:42:26 17-10-2023) Ты не очень-то! Сегодня нарисуйте в купальниках, завтра буде... А ещё хуже, если купальники без баб! Реклама купальников на купюрах!
14:21:01 17-10-2023
Гость (13:28:37 17-10-2023) и тут влезли вечно недовольные РПЦ - как люди могут нарушать... а лучше - без!
13:45:55 17-10-2023
«Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? Не играйте с огнем», — написал священник. Он заявил, что большинство жителей России не знают истории Казанского кремля и будут просто пользоваться купюрой с храмом без креста, расположенным рядом с минаретом с полумесяцем........... вот лично мне пофиг что нарисовано. купюра? настоящая? ВСЁ!
17:49:12 26-10-2023
Гость (13:45:55 17-10-2023) «Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? Не играйте с о... Это хорошо, что хоть кто-то заметил! Только на первый взгляд кажется это каким то пустячком! Огонь легко раздуть, а потушить не всегда удается! Думайте иногда!
13:57:44 17-10-2023
чего он так татар то боится?
13:59:22 17-10-2023
Судя по комментариям никакого умысла, просто там похоже тоже всем похрену
14:01:19 17-10-2023
Жабогадюкинг такой жабогадюкинг... Запасаемся попкорном. Интересно, получится у РПЦ нагнуть государство, как у Кадырова получилось с новым учебником истории?
14:05:31 17-10-2023
Гость (14:01:19 17-10-2023) Жабогадюкинг такой жабогадюкинг... Запасаемся попкорном. Ин... Вот-вот, начали выяснять, у кого в руках толще...
14:13:36 17-10-2023
Гость (14:01:19 17-10-2023) Жабогадюкинг такой жабогадюкинг... Запасаемся попкорном. Ин... Нагнуть государство и нагнуть отдельных чиновников, которым не нравится, что из-за санкций не могут бабло за бугор вывозить, это разные мероприятия. Государство сейчас занимается демилитаризацией и денацификацией территорий бывшей общей страны, но не всем чиновники это нравится
14:30:10 17-10-2023
Гость (14:13:36 17-10-2023) Нагнуть государство и нагнуть отдельных чиновников, которым ... Это вы сейчас на Мединского наехали или на Кадырова?)
14:54:07 17-10-2023
Гость (14:30:10 17-10-2023) Это вы сейчас на Мединского наехали или на Кадырова?) ... Есть подозрение, что Мединский сам не писал. И прочитал вскользь. А кто сейчас из них больше вовлечен в деятельность государства, из-за которой санкции и больше всего рискует в случае неудачи? Наверное второй
14:04:44 17-10-2023
Чем текущие купюры не нравятся? Для чего эти лишние затраты на новые матрицы и прочее?
17:02:48 17-10-2023
Гость (14:04:44 17-10-2023) Чем текущие купюры не нравятся? Для чего эти лишние затраты ... Для QR кодов. Разве вы их не заметили на новых купюрах? Всё это для возможности отслеживать путешествие денежки по рукам. То есть это очередной шаг приближающий нас к цифровым деньгам.
14:06:32 17-10-2023
Вообще вопросов нет! Мы живем в многонациональном государстве и все религии у нас равны. Или таки одна ровнее? Если "да", то почему так сразу?
14:36:47 17-10-2023
Элен без ребят (14:06:32 17-10-2023) Вообще вопросов нет! Мы живем в многонациональном государств... Ну так поэтому и вопрос, вроде бы равны, а по купюре одна есть, другой нет
14:43:34 17-10-2023
Гость (14:36:47 17-10-2023) Ну так поэтому и вопрос, вроде бы равны, а по купюре одна ес... Так их не две, ещё много - иудаизм, буддизм и другие.
14:56:38 17-10-2023
Гость (14:43:34 17-10-2023) Так их не две, ещё много - иудаизм, буддизм и другие.... Ну так и вопрос, если обозначили две, а не десять, то почему одна из этих двух с символом, а вторая без. Это две наиболее многочисленных в стране
19:37:20 17-10-2023
Элен без ребят (14:06:32 17-10-2023) Вообще вопросов нет! Мы живем в многонациональном государств... Оно не только многонациональное, оно еще и светское.
12:35:15 18-10-2023
Гость (19:37:20 17-10-2023) Оно не только многонациональное, оно еще и светское.... И что? В светских государствах нет исторических зданий?
14:18:03 17-10-2023
Светское государство, а на купюрах одни религиозные здания. Как так? Надо прекратить насаждать культ, лучше пропагандировать отечественное искусство. Мишки в лесу и т.п.
17:33:46 17-10-2023
Гость (14:18:03 17-10-2023) Светское государство, а на купюрах одни религиозные здания. ... Это исторические здания. А вся история тесно связана с религией. Так что не жужжи.
14:22:16 17-10-2023
"Если не понимаешь почему,значит из-за денег."Если и дальше не понимаешь,значит из-за религии.
14:36:30 17-10-2023
Гость (14:22:16 17-10-2023) "Если не понимаешь почему,значит из-за денег."Если и дальше ... То есть тоже из-за денег.
14:45:54 17-10-2023
Гость (14:36:30 17-10-2023) То есть тоже из-за денег. ... В религию идут чтобы зарабатывать деньги?Аллах с вами.
15:01:46 17-10-2023
Гость (14:45:54 17-10-2023) В религию идут чтобы зарабатывать деньги?Аллах с вами. ... Ну пока последователям того самого Аллаха отличненько удавалось жить за счет соседнего государства и гуманитарки и денег со всего мира. Правда, потом че-то пошло не так, но это уже мелочи.
17:06:24 17-10-2023
Гость (15:01:46 17-10-2023) Гость (14:45:54 17-10-2023... Может не захотели жить на подояния,считать себя людьми второго сорта.Ленность и безделие рождает пороки и безумие...
15:19:12 17-10-2023
Центробанк установит курс обмена новых купюр на старые В связи с выпуском новых банкнот в 1000 и 5000 рублей, Минфин разрешил Центробанку установить курс их обмена на старые купюры. Основной причиной возникновения рынка такого обмена названы проблемы с приёмом новых купюр кассовой техникой и банкоматами после ухода нескольких крупных производителей купюроприёмников из страны. Каждая новая банкнота оснащается специальным скрытым микрочипом для защиты от подделок. Однако пока в стране попросту нет достаточного числа считывателей этих чипов. «Большинство торгово-сервисных предприятий просто не в состоянии проверить новую купюру на подлинность, поскольку ещё не закупили новое оборудование. А даже если они хотят закупить, поставок всё равно нет, дефицит, – пояснили в ЦБ. – В итоге граждане пока мало где смогут расплатиться новыми деньгами. Чтобы компенсировать издержки, мы вводим этот курс обмена. Изначально он составит 0,89 к 1,00, но по мере от насыщения рынка современным оборудованием может быть пересмотрен».Таким образом, при обмене одной новой купюры в 5000 рублей, россияне получат 4450 рублей «старыми» деньгами, курсовая разница составит 550 рублей. При обмене тысячной купюры потери будут равны всего 110 рублей. Вырученные средства пойдут в том числе на субсидии для банков при закупке валидационного оборудования.
16:15:02 17-10-2023
Гость (15:19:12 17-10-2023) Центробанк установит курс обмена новых купюр на старые В с... Это не шутка? Граждане должны отдельно оплатить банкам покупку нового оборудования?
16:35:53 17-10-2023
Гость (16:15:02 Граждане должны отдельно оплатить ... А как еще с нас бабосиков собрать то?
15:19:44 17-10-2023
Это новые мусульманские 1000 руб которыми можно расплачиваться за халяльную Аленку.
15:48:18 17-10-2023
Таким образом, при обмене одной новой купюры в 5000 рублей, россияне получат 4450 рублей «старыми» деньгами,----- ?! Вот из за этого должен был возникнуть скандал, а не из-за их дизайна) Хотя... подавляющее большинство и старые купюры пару раз в руках держало если) карта наше все.
16:37:06 17-10-2023
Иисус, которого искушали изобоажением Цезаря на монетах, а дело было в оккупированном римлянами Израиле, сказал: "Воздайте Богу богово, а Цезарю- Цезарево", об этом в Евангелимях сказано... не надо нагнетать, это всего лишь деньги, а РПЦ требует, чтобы было нарисовано то, чего нет в настоящее время, и таким образом добивается доверия и уважения к себе? Странно...
16:45:55 17-10-2023
Гость (16:37:06 17-10-2023) добивается доверия и уважения к себе. да кому они сдались
17:37:34 17-10-2023
У нас же многонациональное государство. Почему тогда на купюрах не может быть изображена башня XVII века, увенчанная полумесяцем (башня Сююмбике)? Она находится на территории нашей большой страны, предствляет историческую и культурную ценность. Так к чему лицемерить и делать вид, что её не существует? Я христианка, но не против мусульманской архитектуры. Что мы, дикие?
23:37:39 17-10-2023
Один Владимир принес на Русь христианство, второй социализм, третий, видимо, оставит с исламом