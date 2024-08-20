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Банк России захотел изменить рынок микрозаймов

Регулятор намерен повысить уровень доверия к таким займам со стороны бизнеса и населения

20 августа 2024, 07:31, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: unsplash.com
Десятирублевые монеты / Фото: unsplash.com

Центробанк предложил в ближайшие три года изменить структуру рынка микрофинансирования, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты, сообщается в докладе регулятора.

В ЦБ назвали одной из проблем развития микрофинансирования низкое доверие к этому рынку. В частности, эксперты предложили:

  • установить лимит — один кредит до полного погашения;
  • ввести период охлаждения между оформлением займов не менее трех календарных дней, чтобы человек не успел набрать долгов;
  • понизить уровень максимальной переплаты по займу со 130% до 100% от тела долга.

"Все эти меры помогут сделать займы более доступными для населения и бизнеса, позволят оградить людей от неконтролируемого роста долга и повысить уровень доверия к участникам рынка", — убеждены в ЦБ.

Экономика инициативы
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Комментарии 3

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Бдыщ...

08:02:59 20-08-2024

Жулики

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Гость

09:17:19 20-08-2024

Однозначно: жульё на законном основании.

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Гость

10:58:59 20-08-2024

Любопытно, банки не дают кредиты под более низкие проценты некоторым клиентам как потенциальным неплательщикам. Зато банки с вывеской МФО готовы давать тем же людям деньги под 130%. Легко предположить, что всё больше персонажей станут загонять в МФО, ведь это банкам выгоднее.

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