Банк России захотел изменить рынок микрозаймов

Регулятор намерен повысить уровень доверия к таким займам со стороны бизнеса и населения

20 августа 2024, 07:31, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: unsplash.com

Центробанк предложил в ближайшие три года изменить структуру рынка микрофинансирования, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты, сообщается в докладе регулятора.

В ЦБ назвали одной из проблем развития микрофинансирования низкое доверие к этому рынку. В частности, эксперты предложили:

установить лимит — один кредит до полного погашения;

ввести период охлаждения между оформлением займов не менее трех календарных дней, чтобы человек не успел набрать долгов;

понизить уровень максимальной переплаты по займу со 130% до 100% от тела долга.