Крупные американские банки блокируют счета российских клиентов

Определяют их по IP-адресу

16 августа 2024, 22:40, ИА Амител

Банковские карты / Фото: pxhere.com/ru/photo/545991

Американские банки могут заблокировать счета своим клиентам, если они пытались воспользоваться их услугами с территории РФ. Они вычисляют это по российскому IP-адресу клиента, сообщает РБК.

У компании ASB Consulting Group есть несколько случаев блокировки счетов клиентами при попытках произвести транзакции из РФ.

Кредитные организации могут заблокировать счет, если возникнут подозрения в незаконной деятельности. Среди клиентов компании FTL Advisers случаев блокировки со стороны американских банков не было.

Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) советует банкам блокировать счета клиентов, желающих осуществить платеж с подсанкционных или конфликтных территорий, определяя это с помощью IP-адресов.

Но Россия не входит в их число, но банки все равно блокируют счета, исходя из своей внутренней оценки взаимодействия с РФ, предположил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.