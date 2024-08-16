Крупные американские банки блокируют счета российских клиентов
Определяют их по IP-адресу
16 августа 2024, 22:40, ИА Амител
Американские банки могут заблокировать счета своим клиентам, если они пытались воспользоваться их услугами с территории РФ. Они вычисляют это по российскому IP-адресу клиента, сообщает РБК.
У компании ASB Consulting Group есть несколько случаев блокировки счетов клиентами при попытках произвести транзакции из РФ.
Кредитные организации могут заблокировать счет, если возникнут подозрения в незаконной деятельности. Среди клиентов компании FTL Advisers случаев блокировки со стороны американских банков не было.
Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) советует банкам блокировать счета клиентов, желающих осуществить платеж с подсанкционных или конфликтных территорий, определяя это с помощью IP-адресов.
Но Россия не входит в их число, но банки все равно блокируют счета, исходя из своей внутренней оценки взаимодействия с РФ, предположил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.
22:46:35 16-08-2024
Слава Богу, мне это не грозит, я даже со своими банками ни каких дел не имею.
22:48:51 16-08-2024
Так с предателями и надо ...
23:13:08 16-08-2024
2024 на дворе
какие счета в амер.банках???
23:34:53 16-08-2024
Какой ужас. Ведь счета в американских банках есть почти у всех простых смертных😂
09:42:16 17-08-2024
Причем здесь предатели или смертные… Вы как всегда смотрите на все события из своего люмпенпролетарского сознания. Просто на секунду себе представьте - бывают люди, которые зарабатывают больше вас. Значительно больше. Не воровство, не криминал, УК РФ к ним не имеет вопросов, зарабатывают в правовом поле. При этом они не уехали, а живут здесь. Они в вашем понимании естественно не патриоты, так как у патриотов не может быть много денег, но в своем миропонимании они патриоты, они за Россию. И вот сейчас у них отметают деньги просто потому что они заходят на свой счет с российского айпишника. Это для местных либерашек такой месседж - нет хороших русских для западников. И даже если ты нальешь на страну дерьма, то там это тебе никак не поможет. Примеров масса, начиная со всякой швали типа бабченко или невзорова, заканчивая швалью каспаровым и тиньковым.
09:57:24 17-08-2024
А нечего размещать свои активы в банках "врага".