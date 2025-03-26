Банки смягчают условия ипотеки

Это активизирует рынок покупки жилья

26 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Несколько банков объявили об ослаблении условий ипотечного кредитования. ВТБ и Альфа-Банк уменьшают размер первоначального взноса, а СберБанк и Абсолют Банк планируют снизить процентные ставки.

Снижение первоначального взноса

Так, с 25 марта 2025 года в ВТБ для зарплатных клиентов минимальный взнос составит 20% (ранее было 30%), а для других заемщиков – 30% вместо прежних 50%. Эти изменения касаются покупки квартир, апартаментов, готовых домов, машино-мест и кладовок. Для ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и коммерческую недвижимость минимальный взнос остается прежним: 30% для зарплатных клиентов и 50% для остальных.

"Меньшие требования к начальным накоплениям позволят заемщикам быстрее выйти на сделку", – прокомментировал начальник управления ипотечного кредитования ВТБ Сергей Бабин.

Альфа-Банк снизил по рыночным программам первоначальный взнос до 30%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на руководителя дирекции развития ипотечного кредитования банка Анастасию Якупову.

Снижение ставки

С 1 апреля ставку по ипотеке на первичном рынке снижает Абсолют Банк. Со второго месяца весны она будет на уровне 27,2%.

Судя по всему, о снижении скоро объявит и СберБанк.

"Сбер рассматривает возможность следующего снижения ставок по рыночной ипотеке в ближайшее время. Ранее банк снизил ставки 4 марта по рыночным ипотечным кредитам на 1–1,5% на "Домклик" в зависимости от размера первоначального взноса", – сказано в заявлении пресс-службы банка.

Добавим, что ранее ставку рыночным ипотечным программам на 1 п.п. снизили ВТБ и Альфа-Банк. Например, в Альфе с 12 марта платить по ипотеке за строящееся и готовое жилье нужно будет по 28,49% годовых. Московский кредитный банк с 11 марта дает ипотеку на покупку новостройки и квартиры на вторичном рынке под 26% годовых (снижение составило 2%).

Прогнозы экспертов

По данным Банка России, в феврале 2025 года объемы выдачи ипотеки увеличились на 79% по сравнению с январем. И это связано с улучшением условий льготных программ. Однако количество выданных рыночных ипотек остается на низком уровне из-за высоких ставок.

На 21 марта средние ставки по ипотеке в топ-20 банков составляют 27,92% на первичном и 28,41% на вторичном рынке. В марте наблюдается рост ипотечного кредитования по сравнению с февралем, и банки прогнозируют увеличение объемов на 10–30%.

Впрочем, эксперты "Коммерсанта" считают, что массового смягчения условий ипотечного кредитования все же не произойдет. Ведущий аналитик AMarkets ("АМаркетс") Игорь Расторгуев в беседе с корреспондентом "Циана" отметил, что снижение ставок говорит об ожидании смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка России.