Центробанк ужесточит условия выдачи ипотеки с июля

Взять ипотеку со взносом ниже 20% будет практически невозможно

12 марта 2025, 21:08, ИА Амител

Фото: Maria Ziegler / unsplash.com

С 1 июля 2025 года взять ипотеку с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой будет практически невозможно. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБ, регулятор планирует ввести прямые количественные ограничения "для наиболее рискованных" заемщиков.

"Мы планируем, что сначала МПЛ [макропруденциальные лимиты] будут установлены для наиболее рискованных ипотечных кредитов, выдаваемых с 1 июля 2025 года", – отметили в Центробанке.

На первом этапе ограничения затронут заемщиков, у которых более 80% доходов уходит на погашение долгов, а первоначальный взнос составляет менее 20%. Однако пока в ЦБ не уточнили, какие именно лимиты будут установлены.

"Значения МПЛ будут определены исходя из ситуации в экономике и, в частности, на рынке ипотеки и у застройщиков", – пояснили в Банке России.

Эксперты считают такой ход логичным – после завершения массовой программы льготной ипотеки в 2023 году застройщики и банки начали предлагать альтернативные схемы, позволяя клиентам с низким первоначальным взносом оформлять кредиты.