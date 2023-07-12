Банки будут возвращать деньги, похищенные мошенниками. Как это будет работать?

Автором инициативы выступил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно законопроекту, теперь банки будут обязаны возместить суммы операции, совершенной без добровольного согласия клиента. Если деньги переводятся на сомнительные счета, банк может приостановить такие переводы на два дня. Сделать это можно будет также без согласия клиента.

Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника, если появится информация от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.