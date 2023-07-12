Банки будут возвращать деньги, похищенные мошенниками. Как это будет работать?
Госдума приняла очень важный законопроект для всех россиян
12 июля 2023, 10:40, ИА Амител
Госдума страны 11 июля приняла сразу в двух чтениях закон, который обязует банки в течение 30 дней возместить гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Рассказываем, как это будет работать и что нужно делать, если вы стали жертвами мошенников.
Как будет работать закон?
Автором инициативы выступил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно законопроекту, теперь банки будут обязаны возместить суммы операции, совершенной без добровольного согласия клиента. Если деньги переводятся на сомнительные счета, банк может приостановить такие переводы на два дня. Сделать это можно будет также без согласия клиента.
Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника, если появится информация от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.
Когда мне банк вернет деньги, если я стал жертвой мошенника?
Вам все равно придется подать заявление. Тогда банк вернет средства физическому лицу в течение 30 дней. В случае, если банк не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без добровольного согласия клиента, то сумму вернут через 60 дней. Сумма должна быть возвращена в полном объеме.
И когда вступить в силу новый закон?
Через год после официального опубликования.
10:44:01 12-07-2023
если появится информация от МВД о возбужденном уголовном деле ------- Хоть одно возбудили по мошенникам???
11:46:50 12-07-2023
Гость (10:44:01 12-07-2023) если появится информация от МВД о возбужденном уголовном дел... По Вашему в полиции просто в мусорку выбрасывают заявления потерпевших и уголовные дела не заводятся во избежание ухудшения показателей? И ни один потерпевший на полицию после такого не жаловался? Или лишь бы ляпнуть?
16:45:47 12-07-2023
Гость (11:46:50 12-07-2023) По Вашему в полиции просто в мусорку выбрасывают заявления п... Вот чел и поинтересовался, в мусорку выбрасывают заявления или деньги находят. Недавно была инфа, что банковский работник из России переводил средства . Ваши показатели нас не волнуют, а вероятность финансирования врагов путем обмана граждан РФ - да.
11:25:37 12-07-2023
вступает в силу через год после опубликования. типа ещё целый год можно воровать деньги клиентов. интересная опция.
12:04:35 12-07-2023
как будут возвращать? также, как и со списанием при банкротстве некоторых идиотов. Никто у мошенников ничего отбирать не будет. Будут брать у исправно плативших, т. е. повысят им %%, чтобы возмещать убытки
16:23:20 12-07-2023
И новый вид мошенничества появится... Когда клиент банка сначала через подставных лиц "ворует" сам у себя деньги со счета, а потом добивается возврата средств себе же.