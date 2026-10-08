Обмен сведениями будет идти через специальные сценарии взаимодействия без внесения изменений в законодательство

08 октября 2026, 14:44, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Минцифры России анонсировало новое сотрудничество между операторами связи и банками, направленное на борьбу с мошенничеством. Согласно инициативе, цифровые платформы будут получать информацию о смерти клиентов от этих организаций. Это позволит оперативно блокировать неактивные аккаунты в интернете, предотвращая несанкционированный доступ и возможные финансовые махинации, сообщила Татьяна Скворцова, директор департамента развития технологий цифровой идентификации РИА Новости.

"Мы развиваем совместно там как раз с платформами дополнительные сценарии, в том числе направление от операторов связи и банков в цифровые платформы сведений о мошенниках, сведений о жертвах, сведений о умерших, потому что нам кажется, что это очень значимые сведения для того, чтобы блокировать такие учетки (учетные записи - ред.)", – сказала Скворцова на сессии форума "Цифровые решения".

Она объяснила, что уже запускается процесс обмена информацией о мошенниках и пострадавших, и для этого не нужно вносить изменения в законодательство.

Кроме того, ведется обсуждение вопроса о том, какая ответственность должна быть предусмотрена за непринятие мер после получения сигналов о мошенничестве через систему ГИС "Антифрод". Также планируется, что в ближайшее время к этой системе подключатся цифровые платформы, добавила она.

"У нас сейчас пара цифровых платформ, в том числе «Яндекс», подключены. Вот ждем, когда и коллеги из «Авито», из РВБ также подключатся и начнут принимать эти сигналы, соответствующие меры принимать", – заключила она.

Ранее сообщалось, что мошенники в России маскируются под блогеров, чтобы обманывать детей.