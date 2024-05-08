Россияне смогут запрещать родственникам делать подозрительные переводы
Банк России поддерживает законопроект
08 мая 2024, 12:00, ИА Амител
Российские банки могут обязать согласовывать переводы с родственниками клиентов. Об этом сообщают "Известия".
Системно значимые кредитные организации будут обязаны дать возможность клиенту выдать доверенность на третье лицо, которое сможет отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка.
Госдума может принять законопроект в первом чтении 13-15 мая. Ко второму чтению в тексте закона может появиться механизм отзыва доверенности от правительства. Также упростят саму процедуру реализации этой инициативы.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект стоит в повестке работы нижней палаты парламента на май для рассмотрения в первом чтении.
12:07:00 08-05-2024
Наличкой проще и спокойнее
12:11:48 08-05-2024
Кто-нибудь что-нибудь понял? ))) Разжуйте пожалуйста.)))
13:24:57 08-05-2024
Гость (12:11:48 08-05-2024) Кто-нибудь что-нибудь понял? ))) Разжуйте пожалуйста.)))... Сделал кому-нибудь оплату,забрал вещь а жена через 10 часов заблокировала ваш перевод. Удобно!!!
16:21:37 08-05-2024
Данное правило устанавливает статус ограниченно дееспособных для большой категории людей. Это разве не нарушение конституционных прав человека? Ведь ограничение на право осуществления сделок с одобрения попечителя возможно только через суд. Кто будет определять кому можно осуществлять переводы, а кому нет.?