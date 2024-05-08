Россияне смогут запрещать родственникам делать подозрительные переводы

Банк России поддерживает законопроект

08 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Калькулятор / Фото: pxhere.com/ru/photo/669155

Российские банки могут обязать согласовывать переводы с родственниками клиентов. Об этом сообщают "Известия".

Системно значимые кредитные организации будут обязаны дать возможность клиенту выдать доверенность на третье лицо, которое сможет отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка.

Госдума может принять законопроект в первом чтении 13-15 мая. Ко второму чтению в тексте закона может появиться механизм отзыва доверенности от правительства. Также упростят саму процедуру реализации этой инициативы.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект стоит в повестке работы нижней палаты парламента на май для рассмотрения в первом чтении.