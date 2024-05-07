Аналитик заявила, что повышение МРОТ не сделает россиян богаче

При этом нагрузка на бюджет страны вырастет

07 мая 2024, 12:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Эксперт аналитического центра университета "Синергия", кандидат экономических наук Екатерина Федюкович рассказала о том, что повышение МРОТ не сделает доходы россиян больше. Ее слова передает RuNews24.

По словам специалиста, инфляция "съест" большую часть надбавки еще до ее получения, а нагрузка на бюджет страны при этом вырастет.

"Соответственно, надо будет компенсировать повышение расходов, и тут, возможно, придется повышать налоги или осуществлять заимствования", – сказала Федюкович.

Она предположила, что рост бюджетных расходов, возможно, получится компенсировать повышением подоходного налога, но чтобы говорить об этом более детально, нужны конкретные расчеты.