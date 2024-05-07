Аналитик заявила, что повышение МРОТ не сделает россиян богаче
При этом нагрузка на бюджет страны вырастет
07 мая 2024, 12:15, ИА Амител
Эксперт аналитического центра университета "Синергия", кандидат экономических наук Екатерина Федюкович рассказала о том, что повышение МРОТ не сделает доходы россиян больше. Ее слова передает RuNews24.
По словам специалиста, инфляция "съест" большую часть надбавки еще до ее получения, а нагрузка на бюджет страны при этом вырастет.
"Соответственно, надо будет компенсировать повышение расходов, и тут, возможно, придется повышать налоги или осуществлять заимствования", – сказала Федюкович.
Она предположила, что рост бюджетных расходов, возможно, получится компенсировать повышением подоходного налога, но чтобы говорить об этом более детально, нужны конкретные расчеты.
12:38:53 07-05-2024
Тута аналитикам быть не должно, ибо в любом случае при увеличении чего либо, в данном случае денег-доходы будут больше)
13:28:57 07-05-2024
Сократить 70% ничего не производящих чиновников и всем хватит
13:43:12 07-05-2024
С больной головы на здоровую. Бюджетом страны прикрываются.
14:05:43 07-05-2024
Екатерина Федюкович конечно богаче не будет, у нее зарплата раз в 5 больше, ей пофиг какой МРОТ. Его повышение ей только помешает, цены вырастут. Если бы повышение МРОТ было за счет неадекватных сверхдоходов отдельных богатейших слоев, денег в обороте бы не увеличилось, но произошло бы небольшое выравнивание между богатыми и бедными. Не должно быть уравниловки, но и сверхрасслоение общества опасно
14:33:27 07-05-2024
Нужно как раньше цену на товары на упаковке прописывать, и причем не те, которые магазины бы выставляют, а реальные. А то пенсию на 5-10% поднимают, а цены в магазинах моментально растут на 15-20% И получается, что пенсию подняли, а народ беднее становится. Сказал бы, что если цены поднимут, то накладываются огромные штрафы на сумму с 6-7 нулями.
15:20:04 07-05-2024
Цены понижать надо! А небольшим буржуа помнить , что им недолго осталось до гибели и банкротства под большим капиталом.