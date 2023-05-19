Банки попросили доступ к реестру электронных повесток
Без него кредитные организации не смогут выполнять требования нового закона
19 мая 2023, 10:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российские банки запросили доступ к реестру электронных повесток. Об этом сообщает РБК.
Как отмечает издание, после принятия нового закона, согласно которому уклонисты не смогут получать кредиты, банки получили обязанность отслеживать их. При этом доступа к реестру организации не получили.
В письме Национального совета финансового рынка (НСФР) в Министерство обороны и Банк России есть запрос на предоставление такого доступа.
Также отмечается, что в ближайшее время письмо также направят в Минцифры.
10:47:34 19-05-2023
Банкирам там делать нечего, как и в образовании! Занимайтесь своим делом, пересчитывайте деньги.
11:16:57 19-05-2023
Торгуют персональными данными направо и налево, еще и эти данные для торговли иностранной разведке им дайте!!!
11:24:03 19-05-2023
Банкам - реестр уклонистов, а не повесток!!!
11:43:15 19-05-2023
уклонисты не смогут получать кредиты ---- наверное для них кредиты будут брать их жены и матери
12:29:53 19-05-2023
И так уже нет жизни о банковских крыс, названивающих, без разрешения и навязывающих кредиты
12:50:59 19-05-2023
уклонисты не смогут получать кредиты ----- да пусть оставят их себе под такой то процентик))
15:38:33 19-05-2023
А при чем здесь банки или это у нас теперь госструктура.
16:50:49 19-05-2023
Ну куда же без банков!? Ну дайте им немного порадоваться, перед тем как их позакрывают перед цифрой!..