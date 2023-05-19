Банки попросили доступ к реестру электронных повесток

Без него кредитные организации не смогут выполнять требования нового закона

19 мая 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские банки запросили доступ к реестру электронных повесток. Об этом сообщает РБК.

Как отмечает издание, после принятия нового закона, согласно которому уклонисты не смогут получать кредиты, банки получили обязанность отслеживать их. При этом доступа к реестру организации не получили.

В письме Национального совета финансового рынка (НСФР) в Министерство обороны и Банк России есть запрос на предоставление такого доступа.

Также отмечается, что в ближайшее время письмо также направят в Минцифры.

