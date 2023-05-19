НОВОСТИОбщество

Банки попросили доступ к реестру электронных повесток

Без него кредитные организации не смогут выполнять требования нового закона

19 мая 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российские банки запросили доступ к реестру электронных повесток. Об этом сообщает РБК.

Как отмечает издание, после принятия нового закона, согласно которому уклонисты не смогут получать кредиты, банки получили обязанность отслеживать их. При этом доступа к реестру организации не получили.

В письме Национального совета финансового рынка (НСФР) в Министерство обороны и Банк России есть запрос на предоставление такого доступа. 

Также отмечается, что в ближайшее время письмо также направят в Минцифры.
 

Комментарии 8

Avatar Picture
гость

10:47:34 19-05-2023

Банкирам там делать нечего, как и в образовании! Занимайтесь своим делом, пересчитывайте деньги.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:16:57 19-05-2023

Торгуют персональными данными направо и налево, еще и эти данные для торговли иностранной разведке им дайте!!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:03 19-05-2023

Банкам - реестр уклонистов, а не повесток!!!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:15 19-05-2023

уклонисты не смогут получать кредиты ---- наверное для них кредиты будут брать их жены и матери

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:53 19-05-2023

И так уже нет жизни о банковских крыс, названивающих, без разрешения и навязывающих кредиты

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:59 19-05-2023

уклонисты не смогут получать кредиты ----- да пусть оставят их себе под такой то процентик))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:33 19-05-2023

А при чем здесь банки или это у нас теперь госструктура.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:49 19-05-2023

Ну куда же без банков!? Ну дайте им немного порадоваться, перед тем как их позакрывают перед цифрой!..

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров