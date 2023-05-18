Многодетная семья: кому предлагают присваивать этот статус?
Пока нет единого понятия многодетной семьи
18 мая 2023, 15:15, Анастасия Бичакова
В правительство был направлен доработанный проект федерального закона, устанавливающий единый для всех российских регионов статус многодетной семьи и, соответственно, условия получения ими господдержки.
Какие семьи предлагают считать многодетными и какие льготы им хотят предоставить – в материале amic.ru.
Какие вообще семьи сейчас относят к многодетным?
Вот уже больше 30 лет, по указу президента от 1992 года, каждый регион сам определяет критерии, по которым семья считается многодетной.
В большинстве субъектов это семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.
Но, к примеру, в районах Крайнего Севера семья относится к многодетной, если растит двоих детей и у родителей при этом наработан необходимый трудовой стаж. А в Республике Марий Эл такой статус можно получить только при рождении четвёртого ребёнка.
Понятно. А какая семья будет считаться многодетной в случае принятия законопроекта?
В Агентстве стратегических инициатив (АСИ) вывели определение (тот самый единый статус) многодетной семьи, которое можно было бы ввести в федеральное законодательство.
По мнению экспертов АСИ, это семья, в которой состоящие в законном браке родители воспитывают троих и более детей младше 18 лет. Такая же точка зрения у Минтруда.
Однако "предельный" возраст ребёнка может быть и больше – в частности, при наличии у него инвалидности, а также если он проходит военную службу или учится очно. Но в любом случае не выше 24 лет, это максимум.
И да, законопроектом предлагается считать многодетными семьи, в составе которых не только кровные дети, но также усыновлённые, пасынки и падчерицы. Так, они все будут равны в имущественных, наследных и прочих правах, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Но это не все идеи. Также предлагается поделить многодетные семьи на несколько категорий.
Что это за категории и как их предлагают поддерживать?
Всего их, согласно законопроекту, три.
Первая – это семьи с тремя и более детьми, младшему из которых пока не исполнилось 18 лет. В таком случае родители могли бы претендовать на различные социальные гарантии. Какие именно, при этом не уточняется, но определять их перечень смогли бы региональные власти.
Вторая категория – многодетные малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми. Им предлагают дать право на специальные меры поддержки, одна из которых – единое базовое пособие.
А третья подразумевает бессрочный статус многодетных родителей, то есть его предлагают сохранять даже после того, как дети повзрослели. Ну и тогда родители получили бы право досрочного выхода на пенсию, а также льготы на посещение культурных учреждений.
"Для родителей идеально было бы оставлять этот статус на всю жизнь, ведь они навсегда остаются многодетными – и это почётно! При этом корректировать можно объём мер поддержки, а статус – сохранять", – заявила президент центра помощи многодетным семьям "МногоМама" Алина Контарева. Об этом пишут "Известия".
Какие льготы уже есть у многодетных семей?
Вот какие федеральные льготы есть у многодетных семей:
- ежегодный отпуск в удобное время, если в семье трое и более детей до 18 лет, а младшему нет 14 лет;
- ежемесячный налоговый вычет: 1,4 тыс. рублей на первого и второго ребёнка, 3 тыс. рублей – на третьего и последующего ребёнка, 12 тыс. рублей – на ребёнка инвалида I или II группы до 18 лет, 6 тыс. рублей – опекуну, приёмному родителю или попечителю;
- субсидия на погашение ипотеки – до 450 тыс. рублей.
Полный список льгот для многодетных семей можно посмотреть по ссылке.
15:25:59 18-05-2023
Цыганям и тожероссиянинам ?
16:22:39 19-05-2023
а может малообеспеченным не надо все таки становиться многодетными? Может все таки расчитывать на свои силы , а не на пособия? Ну любите если детей, любите их двоих, или одного, но только столько , сколько сможете обеспечить, а не наштамповать . а потом собесы оббивать
17:03:24 19-05-2023
гость (16:22:39 19-05-2023) а может малообеспеченным не надо все таки становиться многод... А тебе не всё ли равно ... Считай свой карман, а не чужой. А если чувствуешь несправедливость сам наражай )