В Агентстве стратегических инициатив (АСИ) вывели определение (тот самый единый статус) многодетной семьи, которое можно было бы ввести в федеральное законодательство.

По мнению экспертов АСИ, это семья, в которой состоящие в законном браке родители воспитывают троих и более детей младше 18 лет. Такая же точка зрения у Минтруда.

Однако "предельный" возраст ребёнка может быть и больше – в частности, при наличии у него инвалидности, а также если он проходит военную службу или учится очно. Но в любом случае не выше 24 лет, это максимум.

И да, законопроектом предлагается считать многодетными семьи, в составе которых не только кровные дети, но также усыновлённые, пасынки и падчерицы. Так, они все будут равны в имущественных, наследных и прочих правах, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Но это не все идеи. Также предлагается поделить многодетные семьи на несколько категорий.