Банки повышают ставки по накопительным счетам

Ранее повышение произошло по вкладам

02 октября 2023, 18:00, ИА Амител

Деньги. Кредит / Фото: Freepik

Несколько российских банков заявили о повышении ставок по накопительным счетам. В среднем рост составит один процентный пункт, сообщает "Российская газета".

"В текущих экономических условиях для многих россиян приоритетен быстрый доступ к своим сбережениям. Эту задачу во многом решают накопительные счета, так как позволяют клиентам свободно снимать и вносить средства без потери доходности. Ставка по таким продуктам не уступает депозитам, а для впервые открываемых счетов может быть даже выше. Например, сейчас максимальная доходность по краткосрочным вкладам в среднем достигает 12%, в то же время для новых накопительных счетов она на 1 п.п. выше – 13%", – сообщила начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

Так, у ВТБ для новых клиентов будет действовать ставка в 13% (при начислении процентов на минимальный остаток по счету "Сейф") будет четыре месяца. После окончания "приветственного периода", а также при открытии последующих счетов доходность будет на уровне базовой ставки, которая сегодня составляет 5% годовых. При начислении процентов на ежедневный остаток по счету "Копилка" доходность тех, кто открывает его впервые, достигнет 11% годовых в первые три месяца. Затем она станет базовой – 7%.

Максимальная ставка в ПСБ поднимется до 12,5%, повышенная доходность будет доступна несколько месяцев для новых клиентов, а также тем, у кого не было накопительного счета последние 90 дней. Базовая ставка также останется на прежнем уровне в 7%.

Еще 26 сентября ставку по накопительному счету #Акционный поднял Росбанк. Она выросла на один процентный пункт и теперь составляет 12% годовых. Условия действуют только первые два месяца, как в ПСБ, и для новых клиентов. Далее же ставка снизится до 3,5%.

О повышении ставки объявил и Банк "Дом.рф". Там по накопительному счету доходность повышается на 1,3 процентного пункта – до 11,3%. Для зарплатных клиентов доступна надбавка по вкладу и накопительному счету в размере 0,2 процентного пункта.

По словам экспертов, накопительные счета, в отличие от вкладов, – более гибкий для банков инструмент. И хотя базовые ставки по ним остаются невысокими, а повышенные надбавки действует ограниченный период, все равно это выгоднее краткосрочных депозитов.