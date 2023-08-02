Бежать в банк или подождать. Как повышение ключевой ставки ЦБ отразится на кредитах?
Amic.ru узнали у экспертов, какой эффект окажет новое решение Центробанка
02 августа 2023, 08:28, ИА Амител
21 июля Центробанк, для того чтобы снизить темпы инфляции и рост цен в России, повысил ключевую ставку на один процентный пункт – до 8,5%. При этом резкий подъем ключевой ставки ЦБ неизбежно отразится на стоимости банковских продуктов. На этом фоне финансовые организации сейчас активно рассылают клиентам СМС с предложением успеть "заскочить в последний вагон" и взять кредит со скидкой. Как связана ключевая ставка с кредитной, а самое главное – стоит ли срочно бежать в банк, amic.ru выяснил у экспертов из Алтайского края.
Как связана ключевая ставка ЦБ с кредитами?
Повышение ключевой ставки – один из главных инструментов борьбы с инфляцией, который позволяет повысить стоимость денег в экономике, что, соответственно, ведет к снижению спроса на них, объясняет кандидат экономических наук, финансовый директор ООО "Арсал" Артем Поломошнов. В итоге темпы инфляции замедляются, но для населения такие шаги неизбежно ухудшают условия кредитования.
Условно: подорожала мука и в цене выросла выпечка, приводит пример кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг. Банк никогда не будет работать себе в убыток. Соответственно, если ключевая ставка повышается и цена кредита увеличивается, финансовые организации компенсируют это за счет потребителей.
"Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Затем к этой базе плюсуются издержки финансовых организаций и прибыль, которую они хотят получить. Естественно, итоговый процент для клиентов будет более высоким, ведь банки на этой разнице зарабатывают. А у нас они жадненькие, поэтому они добавляют не сотые или десятые доли процента, как это делают зарубежные банки, а значительно больше. Если ЦБ дополнительно поднимает ключевую ставку, банки это перекладывают на нас с вами", – говорит Анатолий Ижболдин-Кронберг.
Так произойдет и в этот раз, в связи с чем в России ожидается снижение объемов спроса на все виды кредитов, отмечает Артем Поломошнов. И если это сокращение будет недостаточным, по мнению Центробанка, регулятор до конца года может повторно увеличить ключевую ставку.
"Наш Центробанк одной из главных целей своей работы ставит таргетирование инфляции на уровне 4%. Всем, в том числе и ЦБ, видно, что сегодня инфляция выше таргета, поэтому ЦБ принял решение о повышении ставки. В 2022 году регулятор России показал, что он научился справляться с инфляцией, уверен, что и сейчас он будет действовать достаточно твердо и последовательно", – отмечает Поломошнов.
Есть ли смысл бежать в банк, чтобы успеть взять уже одобренный выгодный кредит?
Эксперты сходятся во мнении, что персональные предложения по одобренному кредиту – это всего лишь маркетинговый ход и на такие предложения нужно реагировать трезво. К кредиту в любой ситуации нужно подходить осмысленно и все просчитывать.
"Идти сейчас в банк есть смысл, если давно хотели взять кредит. Но в любом случае внимательно изучите условия – действительно ли это акционное предложение или банк воспользовался ситуацией ажиотажа после повышения ключевой ставки, завернул предложение в красивую упаковку, а внутри – за счет допрасходов – клиента ждет совсем другая ставка?" – рекомендует Артем Поломошнов.
Анатолий Ижболдин-Кронберг, в свою очередь, советует сравнить условия по кредитам от разных банков на таких ресурсах, как "Сравни.ру", "Банки.ру" и др. Может оказаться, что условия из СМС не такие уж и выгодные.
А проценты по вкладам тоже вырастут?
Банки обязательно повысят доходность по вкладам, некоторые из них это уже сделали. Но этот рост будет незначительным: в пределах 0,6-0,8 процентного пункта, полагает Ижболдин-Кронберг.
По мнению Артема Поломошнова, ставки по вкладам банкам придется поднять примерно в таком же размере, как и выросла ключевая ставка – около 1% годовых.
И на этот шаг пойдут все финансовые организации без исключения, так как им нужны деньги, которые они потом дают населению в кредит, а на этом спреде (разнице, – прим. ред.) зарабатывают. При этом своим вкладчикам они особо заработать не дают, говорит Ижболдин-Кронберг.
"С помощью депозитов в лучшем случае получается лишь покрыть убытки, которые несет инфляция. Сейчас вопрос в том, кто больше ошибется в размерах этой инфляции. Прогнозы ЦБ – это одно, а реальность будет известна только постфактум в конце года. Инфляция зависит от многих факторов, она непредсказуема и на деле все может оказаться вообще не так", – объясняет эксперт.
Тогда, может, лучше не класть деньги на депозит?
Некоторые обыватели говорят, что с банками лучше вообще не связываться. Это справедливо только в том случае, если людям нечего вкладывать. Но если деньги все-таки есть, чтобы не потерять значительную часть из-за инфляции, лучше размещать их в различные финансовые инструменты, говорит доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.
"У нас традиционно инвестируют в недвижимость, сейчас стало востребовано золото, но большинство начинают именно с вкладов. Это самый простой, надежный и застрахованный государством от потерь способ. Если деньги будут лежать у вас дома под подушкой, их съест инфляция, а с помощью вклада вы сможете хотя бы компенсировать инфляционные потери", – объясняет эксперт.
09:18:12 02-08-2023
Нужно законодательно ограничить проценты, которые банки могут накрутить на деньги, полученные от ЦБ и выдаваемые затем населению в качестве кредитов. На свои деньги пусть делают ставку больше, если хотят. Посредники-кровопийцы, зачем они нужны?
10:22:44 02-08-2023
ыть (09:18:12 02-08-2023) Нужно законодательно ограничить проценты, которые банки могу... Кто тут с пеной у рта доказывает, что советское образование самое лучшее, вот оно наглядно демонстрирует свои умозаключения.
10:47:16 02-08-2023
Гость (10:22:44 02-08-2023) Кто тут с пеной у рта доказывает, что советское образование ... Я смотрю ты у нас жертва ЕГЭ. Чтоб ты знал, что в России сейчас предельная ставка по кредиту не может превысить среднерыночную более чем на треть. Этого правила придерживаются все кредиторы страны, работающие легально. То есть, если завтра банки договорятся повысить ставки допустим до 60%, то предельная ставка будет на треть выше. И они по закону на это имеют право. А например в США, Франции есть законодательство о ростовщичестве, где ограничиваются максимально допустимый размер процентных ставок для потребительских кредитов. ЗАКОНОДАТЕЛЬНО! А не от хотелок банков. В Японии, Швейцарии, Дании ключевые ставки их Центробанков имеют отрицательные значения. И у них инфляция стремится к нулю. А у нас инфляция растет и чтобы ее снизить повышают ставку ЦБ, а толку нет. Так что свой тупизм держи при себе, жертва ЕГЭ.
12:03:43 02-08-2023
ыть (10:47:16 02-08-2023) Я смотрю ты у нас жертва ЕГЭ. Чтоб ты знал, что в России сей... Ты зачем сравниваешь уровень Латинской Америки с развитыми странами экономический гений, лет так через 200 может это и возможно будет, а пока засунуть свои хотелки в определенное место.
09:59:38 02-08-2023
Это самый простой, надежный и застрахованный государством от потерь способ. - да, да))) проходили уже, знаем...