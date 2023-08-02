Amic.ru узнали у экспертов, какой эффект окажет новое решение Центробанка

02 августа 2023, 08:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

21 июля Центробанк, для того чтобы снизить темпы инфляции и рост цен в России, повысил ключевую ставку на один процентный пункт – до 8,5%. При этом резкий подъем ключевой ставки ЦБ неизбежно отразится на стоимости банковских продуктов. На этом фоне финансовые организации сейчас активно рассылают клиентам СМС с предложением успеть "заскочить в последний вагон" и взять кредит со скидкой. Как связана ключевая ставка с кредитной, а самое главное – стоит ли срочно бежать в банк, amic.ru выяснил у экспертов из Алтайского края.

Как связана ключевая ставка ЦБ с кредитами?

Повышение ключевой ставки – один из главных инструментов борьбы с инфляцией, который позволяет повысить стоимость денег в экономике, что, соответственно, ведет к снижению спроса на них, объясняет кандидат экономических наук, финансовый директор ООО "Арсал" Артем Поломошнов. В итоге темпы инфляции замедляются, но для населения такие шаги неизбежно ухудшают условия кредитования.

Условно: подорожала мука и в цене выросла выпечка, приводит пример кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг. Банк никогда не будет работать себе в убыток. Соответственно, если ключевая ставка повышается и цена кредита увеличивается, финансовые организации компенсируют это за счет потребителей.

"Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Затем к этой базе плюсуются издержки финансовых организаций и прибыль, которую они хотят получить. Естественно, итоговый процент для клиентов будет более высоким, ведь банки на этой разнице зарабатывают. А у нас они жадненькие, поэтому они добавляют не сотые или десятые доли процента, как это делают зарубежные банки, а значительно больше. Если ЦБ дополнительно поднимает ключевую ставку, банки это перекладывают на нас с вами", – говорит Анатолий Ижболдин-Кронберг.

Так произойдет и в этот раз, в связи с чем в России ожидается снижение объемов спроса на все виды кредитов, отмечает Артем Поломошнов. И если это сокращение будет недостаточным, по мнению Центробанка, регулятор до конца года может повторно увеличить ключевую ставку.

"Наш Центробанк одной из главных целей своей работы ставит таргетирование инфляции на уровне 4%. Всем, в том числе и ЦБ, видно, что сегодня инфляция выше таргета, поэтому ЦБ принял решение о повышении ставки. В 2022 году регулятор России показал, что он научился справляться с инфляцией, уверен, что и сейчас он будет действовать достаточно твердо и последовательно", – отмечает Поломошнов.

Есть ли смысл бежать в банк, чтобы успеть взять уже одобренный выгодный кредит?

Эксперты сходятся во мнении, что персональные предложения по одобренному кредиту – это всего лишь маркетинговый ход и на такие предложения нужно реагировать трезво. К кредиту в любой ситуации нужно подходить осмысленно и все просчитывать.

"Идти сейчас в банк есть смысл, если давно хотели взять кредит. Но в любом случае внимательно изучите условия – действительно ли это акционное предложение или банк воспользовался ситуацией ажиотажа после повышения ключевой ставки, завернул предложение в красивую упаковку, а внутри – за счет допрасходов – клиента ждет совсем другая ставка?" – рекомендует Артем Поломошнов.

Анатолий Ижболдин-Кронберг, в свою очередь, советует сравнить условия по кредитам от разных банков на таких ресурсах, как "Сравни.ру", "Банки.ру" и др. Может оказаться, что условия из СМС не такие уж и выгодные.

А проценты по вкладам тоже вырастут?

Банки обязательно повысят доходность по вкладам, некоторые из них это уже сделали. Но этот рост будет незначительным: в пределах 0,6-0,8 процентного пункта, полагает Ижболдин-Кронберг.

По мнению Артема Поломошнова, ставки по вкладам банкам придется поднять примерно в таком же размере, как и выросла ключевая ставка – около 1% годовых.

И на этот шаг пойдут все финансовые организации без исключения, так как им нужны деньги, которые они потом дают населению в кредит, а на этом спреде (разнице, – прим. ред.) зарабатывают. При этом своим вкладчикам они особо заработать не дают, говорит Ижболдин-Кронберг.

"С помощью депозитов в лучшем случае получается лишь покрыть убытки, которые несет инфляция. Сейчас вопрос в том, кто больше ошибется в размерах этой инфляции. Прогнозы ЦБ – это одно, а реальность будет известна только постфактум в конце года. Инфляция зависит от многих факторов, она непредсказуема и на деле все может оказаться вообще не так", – объясняет эксперт.

Тогда, может, лучше не класть деньги на депозит?

Некоторые обыватели говорят, что с банками лучше вообще не связываться. Это справедливо только в том случае, если людям нечего вкладывать. Но если деньги все-таки есть, чтобы не потерять значительную часть из-за инфляции, лучше размещать их в различные финансовые инструменты, говорит доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.