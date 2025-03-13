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Банки придумали новый способ защиты счетов клиентов от мошенников

ЦБ просят разрешить блокировать не только исходящие, но и входящие транзакции

13 марта 2025, 15:15, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российские банки просят предоставить им возможность блокировать счета россиян на срок до двух суток, чтобы защитить средства клиентов от мошенников. Как сообщает РБК, соответствующее предложение Центробанку в письме направил Национальный совет финансового рынка (НСФР).

Глава НСФР Андрей Емелин отметил, что при хищениях средств со счетов все проблемы упираются в нехватку времени для предотвращения преступления. По этой причине банк получателя также должен иметь возможность блокировать счета клиентов при получении информации о признаках сомнительных операций.

В частности, банки считают, что у них должна быть возможность блокировать суммы от 10 до 50 тысяч рублей на сутки, а большие объемы средств – на двое суток. Если окажется, что перевод был выполнен без согласия клиента, платеж вернется отправителю. Кроме того, банки хотят иметь возможность на месяц запрещать закрытие счета и перевод остатка средств.

Мошенники банки

Комментарии 7

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Гость

15:22:09 13-03-2025

Дожили.

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Гость

15:23:19 13-03-2025

Банки придумали новый способ защиты счетов клиентов ---- анекдот, выдавать кредит без личного присутствия они же придумали

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Гость

16:08:25 13-03-2025

Гость (15:23:19 13-03-2025) Банки придумали новый способ защиты счетов клиентов ---- ане...
Следующее предложение будет задним числом. Сначала сделают, а потом известят, т.к. самая лучшая защита счетов граждан - это полная их заморозка.

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........🤥

15:32:37 13-03-2025

В общем палки в колеса... Не могут банки защитить средства клиентов...

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Гость

15:46:43 13-03-2025

В общем, как всегда, переводы добропорядочных граждан на 3 копейки будут блокироваться, в мошенники будут миллионами продолжать беспрепятственно ворочать.

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Гость

20:25:05 13-03-2025

Что бы это значило: при "коммуняках" счета клиентов были в безопасности, а при буржуях в любой момент могут стать жертвой мошенников?

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Гость

22:48:39 13-03-2025

Гость (20:25:05 13-03-2025) Что бы это значило: при "коммуняках" счета клиентов были в б... Потому что мобильные банки тогда у всех стояли на дисковых телефонах.

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