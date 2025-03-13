Банки придумали новый способ защиты счетов клиентов от мошенников
ЦБ просят разрешить блокировать не только исходящие, но и входящие транзакции
13 марта 2025, 15:15, ИА Амител
Российские банки просят предоставить им возможность блокировать счета россиян на срок до двух суток, чтобы защитить средства клиентов от мошенников. Как сообщает РБК, соответствующее предложение Центробанку в письме направил Национальный совет финансового рынка (НСФР).
Глава НСФР Андрей Емелин отметил, что при хищениях средств со счетов все проблемы упираются в нехватку времени для предотвращения преступления. По этой причине банк получателя также должен иметь возможность блокировать счета клиентов при получении информации о признаках сомнительных операций.
В частности, банки считают, что у них должна быть возможность блокировать суммы от 10 до 50 тысяч рублей на сутки, а большие объемы средств – на двое суток. Если окажется, что перевод был выполнен без согласия клиента, платеж вернется отправителю. Кроме того, банки хотят иметь возможность на месяц запрещать закрытие счета и перевод остатка средств.
15:22:09 13-03-2025
Дожили.
15:23:19 13-03-2025
Банки придумали новый способ защиты счетов клиентов ---- анекдот, выдавать кредит без личного присутствия они же придумали
16:08:25 13-03-2025
Гость (15:23:19 13-03-2025) Банки придумали новый способ защиты счетов клиентов ---- ане...
Следующее предложение будет задним числом. Сначала сделают, а потом известят, т.к. самая лучшая защита счетов граждан - это полная их заморозка.
15:32:37 13-03-2025
В общем палки в колеса... Не могут банки защитить средства клиентов...
15:46:43 13-03-2025
В общем, как всегда, переводы добропорядочных граждан на 3 копейки будут блокироваться, в мошенники будут миллионами продолжать беспрепятственно ворочать.
20:25:05 13-03-2025
Что бы это значило: при "коммуняках" счета клиентов были в безопасности, а при буржуях в любой момент могут стать жертвой мошенников?
22:48:39 13-03-2025
Гость (20:25:05 13-03-2025) Что бы это значило: при "коммуняках" счета клиентов были в б... Потому что мобильные банки тогда у всех стояли на дисковых телефонах.