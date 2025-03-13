Банки придумали новый способ защиты счетов клиентов от мошенников

ЦБ просят разрешить блокировать не только исходящие, но и входящие транзакции

13 марта 2025, 15:15, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российские банки просят предоставить им возможность блокировать счета россиян на срок до двух суток, чтобы защитить средства клиентов от мошенников. Как сообщает РБК, соответствующее предложение Центробанку в письме направил Национальный совет финансового рынка (НСФР).

Глава НСФР Андрей Емелин отметил, что при хищениях средств со счетов все проблемы упираются в нехватку времени для предотвращения преступления. По этой причине банк получателя также должен иметь возможность блокировать счета клиентов при получении информации о признаках сомнительных операций.

В частности, банки считают, что у них должна быть возможность блокировать суммы от 10 до 50 тысяч рублей на сутки, а большие объемы средств – на двое суток. Если окажется, что перевод был выполнен без согласия клиента, платеж вернется отправителю. Кроме того, банки хотят иметь возможность на месяц запрещать закрытие счета и перевод остатка средств.