Если не самозапрет. Юрист рассказала, как спастись от долгов, признав себя банкротом

Работу могут осложнить непоследовательные действия

10 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

С 1 марта в России вступил в силу закон о самозапрете на кредиты. Согласно ему, гражданин имеет право сделать специальную отметку в личном кабинете на "Госуслугах", чтобы банки не могли оформить на него кредиты. Самозапрет оформляется только по личному требованию, и снимается также. Нет ограничений ни по срокам, ни по количеству раз.

Однако, отменив самозапрет, взять новый кредит можно будет только спустя несколько дней. Закон действительно назрел, ведь сегодня не составляет труда получить доступ к персональным данным, рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул Юлия Распопова, руководитель юридического центра "Право & решение", юрист и арбитражный управляющий.

"Многие уже знают, что как только мошенник попадает в аккаунт гражданина на "Госуслугах", он может оформить на него кредит или микрозаем. Выводятся деньги на другой счет и сразу обналичиваются. Либо указываются данные счета какого-то третьего лица. Паспортные данные, ИНН, СНИЛС могут также быть использованы мошенниками. Что же делать? Во-первых, необходимо поменять пароль, восстановить данные "Госуслуг". Во-вторых, прийти в банк и закрыть либо заблокировать карты. Можно связаться с техподдержкой портала "Госуслуги" (написать в онлайн-чат), обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве", – сказала она.

Спасением от долгов может стать процедура признания банкротства. Если заемщик – банкрот, его долги просто списываются. Но сложнее, если на человека и до атаки мошенников были оформлены другие кредиты. Например, молодая девушка Ирина по своему желанию оформила ипотеку, но злоумышленники взяли на ее имя еще три кредита в разных банках. В итоге – долг больше 500 тысяч рублей и непосильные платежи каждый месяц.

В таких сложных ситуациях Юлия Распопова советует обращаться за помощью к специалистам. Но можно справиться и самостоятельно. С заявлением о желании признать банкротство обращаться следует в арбитражный суд своего региона. На процедуру может уйти около полугода, отмечает юрист.

Однако работу может осложнить непоследовательность клиента в действиях. Если вы заявляете, что кредит на вас оформил мошенник, то нельзя брать долги на себя и переводить свои деньги за другого.

"Смысл этой процедуры в том, что если гражданин не может исполнить принятые на себя обязательства, или обязательства, которые недобросовестно оформили на него мошенники, не надо совершать платежей. Потому что как только гражданин совершает платеж, это может быть расценено как намерение исполнить взятые на себя обязательства, что в дальнейшем может быть интерпретировано как признание долга гражданином. И тогда уже будет очень сложно доказать банку, что этот кредит или микрозаем оформили не вы, а мошенники", – продолжает Юлия Распопова.

Всех этих проблем можно избежать, если оформить самозапрет на кредиты. На сегодняшний день это самый радикальный метод уберечь себя от долгов. Но вам не потребуется и он, если вы достаточно трезво оцениваете свою платежеспособность и бережете от чужих глаз персональные данные.