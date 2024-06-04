Банки продолжают отменять комиссии за СБП-переводы

Изменения касаются как переводов самому себе, так и другим клиентам

04 июня 2024, 18:00, ИА Амител

Переводы. Смартфон / Фото: freepik

Банки России продолжают менять лимиты и тарифы для использования Системы быстрых платежей. "Волна" пошла после того, как Центробанк навсегда отменил комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП.

3 июня об отмене комиссии за СБП-переводы до 1 млн рублей объявил ВТБ. Банк увеличил лимит бесплатных переводов розничных клиентов другим лицам через СБП со 100 тыс. рублей до 1 млн рублей. По межбанковским переводам по реквизитам можно бесплатно перевести деньги без ограничений по сумме. Ранее комиссия за такие переводы составляла 0,5% от размера операций.

"Переводы по номеру телефона стали неотъемлемой частью жизни каждого россиянина. В ВТБ более 80% клиентов переводят именно через СБП, а средняя сумма ежемесячного перевода составляет порядка 20 тысяч рублей. Сегодня каждый второй перевод клиенты совершают именно другим людям", – пояснил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

В Сбербанке перевод другому человеку без комиссии возможен до 100 тысяч рублей, за сумму более взимается плата в размере 0,5%.

В "Тинькофф" ранее сообщали, что вообще не имели комиссии за переводы по СПБ и себе, и другому человеку. В Альфа-Банке переводы по номеру телефона через СПБ бесплатные до 800 тысяч рублей в месяц (кроме ряда тарифных планов, где лимит выше: до 1,5 млн рублей или без ограничений).

Напомним, по закону с 1 мая 2024 года перевод клиента со своего счета на свой же счет в другом банке до 30 млн рублей должен быть бесплатным. Некоторые банки отменили комиссию за межбанковские переводы по СБП и реквизитам между собственными счетами даже раньше.

Так, в начале апреля в Промсвязьбанке сообщили об увеличении ежемесячного лимита переводов без комиссии через СБП и по реквизитам счета в разных банках до 50 млн рублей. Сумма разового перевода между своими счетами в разных банках выросла до 1 млн рублей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В апреле об этом объявили и в ВТБ. Банк перестал брать комиссию для физлиц за межбанковские переводы по СБП и реквизитам между собственными счетами до 30 млн рублей в месяц.

Сбербанк отменил комиссию за переводы самому себе до 30 млн рублей с 1 мая. Но при этом оставили суточные лимиты в "Сбербанке Онлайн", чтобы защитить клиентов от мошенников.