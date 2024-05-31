Инфляция снизилась в Алтайском крае. В ЦБ пояснили, как так получилось

По данным регулятора, есть несколько причин

31 мая 2024, 09:00, ИА Амител

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Центробанк назвал цифры инфляции в Алтайском крае за апрель. Она незначительно снизилась и составила 8,86% в годовом выражении. Что повлияло на ее снижение? Аналитику по сферам товаров и услуг Business FM* Барнаул представил эксперт Отделения Барнаул Банка России Владимир Галенко.

По словам специалиста, в основном это связано с расширением предложения отдельных непродовольственных товаров, а также с разовыми факторами в сфере услуг. Однако рост цен на непродовольственные товары как раз замедлился – например, на это повлияли поставки легковых автомобилей из стран Азии.

"Кроме того, увеличился импорт электроники из Китая. Эти товары также стали дешеветь. Приведу пример. В апреле смартфоны стоили на 8% дешевле, чем год назад, а вот беспроводные наушники – на 5%. Что еще? Выросло предложение кормов для домашних животных в регионе из-за увеличения объема их производства в целом по стране, и поэтому годовой рост цен на сухие корма в апреле снизился в сравнении с мартом", – сказал Галенко.

Также отмечается замедление роста цен в сфере услуг. В этой категории инфляцию сдерживала ценовая политика крупных авиаперевозчиков. Они проводили в апреле распродажи билетов по отдельным направлениям, и из-за этого годовой рост стоимости полетов экономклассом в апреле замедлился.

В целом по России годовая инфляция возросла до 7,84%. Текущий рост цен в апреле ускорился по сравнению с мартовским показателем. Центробанк обещает, что при нынешней денежно-кредитной политике инфляция в 2024 году снизится до четырех с лишним процентов и будет находиться вблизи этой цифры в дальнейшем. Сбудутся ли такие позитивные прогнозы – покажет только время.

* Business FM ("Бизнес ФМ")