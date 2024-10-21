Банки снова повысили ставки по накопительным счетам в ожидании заседания Центробанка

Эксперты прогнозируют очередной рост ключевой ставки

21 октября 2024, 13:00, ИА Амител

Деньги. Рубль / Фото: ededchechine / Freepik

25 октября состоится заседание Центрального Банка России по ключевой ставке. Игроки финансового рынка предполагают очередное повышение "ключа" до 20-21%, который за последние месяцы вырос с 16 до 19%. Не дожидаясь такого решения, некоторые банки уже повысили ставки по своим накопительным продуктам.

Например, 18 октября о росте ставки по накопительному счету до 22% годовых объявили в ВТБ. Такая доходность действует при начислении процентов на минимальный остаток. А до 21% можно получить на ежедневный остаток. Условия доступны в приветственном периоде. Все остальные владельцы ВТБ-счета могут получить до 18% годовых при совершении операций по оплате товаров и услуг с помощью любой дебетовой или кредитной карты ВТБ. Сохраняются преференции для пенсионеров и зарплатных клиентов, которые получают надбавку 2 п.п. к базовой ставке. Максимальная ставка в этом случае доступна клиентам с пакетом услуг "Прайм", которые являются получателями заработной платы или пенсии в ВТБ и совершили покупки по картам банка на сумму от 200 000 рублей.

В тот же день о росте сообщили в Газпромбанке. Теперь банк дает максимальную доходность до 22% по "Накопительному счету", такой процент действует в месяц открытия счета и следующий за ним. До того же уровня выросла максимальная ставка по счету "Премиум", она достигается при учете всех возможных надбавок. Это базовые 6%, плюс 7% за сервис Газпромбанк Привилегии, плюс 4,5% за остатки на счетах карт от 100 тыс. рублей в месяц (если от 50 тысяч, то процент будет 3,5%) и некоторые другие условия, с которыми можно ознакомиться на сайте банка.

Кроме того, некоторые банки повысили ставки и по другому накопительному продукту – вкладам. Такое решение приняли, например, в Совкомбанке. Банк увеличил ставки по вкладам "Осенний максимум с Халвой" и "Удобный". Первый накопительный продукт дает возможность заработать до 21%. А можно и до 24%, если в течение всего срока вклада выполнять правило 5х10 по карте "Халва" (ежемесячно делать от пяти покупок на общую сумму не менее 10 тысяч руб.), подключить и сохранять подписку "Халва.Десятка". Вклад "Удобный" имеет базовую ставку до 20% (и до 23% – при выполнении правила 5х10 по "Халве").

3 октября ставку по вкладу-конструктору "Мой Дом" до 20,5% повысил Банк "ДОМ.РФ". Плюс 1% к доходности действуют при сроках размещения на шесть, девять и 12 месяцев.

Ставки по вкладам выросли в Газпромбанке, Сбербанке, МТС Банке и других финансовых учреждениях.



Таким образом банки реагируют на политику планомерного роста ключевой ставки Центробанка. Кроме того, в условиях высокой банковской конкуренции идет довольно серьезная борьба за клиентов. Накопительные счета и вклады – очень перспективная история, говорят эксперты, поскольку этот финансовый инструмент сейчас стал особенно популярным.