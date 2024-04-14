Банки в России стали чаще отказывать людям из-за долгов

Финучреждения ужесточили требования к заемщикам

14 апреля 2024, 11:35, ИА Амител

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Почти половину заявок на покупку готового жилья в России отклоняют из-за больших долгов у клиентов банка. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на компанию "Этажи".

Финансовые учреждения ужесточили требования к заемщикам. Одобряемость ипотечных кредитов на вторичном рынке сократилась с 60,4% в декабре 2022 года до 52,8%, на первичном – с 65,7% до 61,9% в апреле текущего года. Требования к заемщикам становятся все жестче, и это снижает доступность ипотеки.

Россиянам нужно проверять свою кредитную историю и закрывать кредиты с просрочками и реструктуризацией. Также следует минимизировать риски получения отказов от кредитования в других банках и рассылки заявок на кредиты.

Часть банков допускает долговую нагрузку на уровне 70-80% от дохода, однако при таких показателях риски получить отказ возрастают.