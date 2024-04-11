В Росстате рассказали, как ускорилась инфляция в марте

Если говорить о продовольственных товарах, то в годовом выражении цены (по официальным данным) увеличились на 8,12%

11 апреля 2024, 10:47, ИА Амител

Российские деньги / Фото: unsplash.com

Годовая инфляция в марте ускорилась до 7,72% в сравнении с 7,69% в феврале 2024 года, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Росстата.

"В месячном выражении потребительские цены увеличились на 0,39%", – указали в ведомстве.

Если говорить о продовольственных товарах, то в марте рост их стоимости составил 0,17% по отношению к февралю и 2,21% – по отношению к декабрю 2023 года. В годовом выражении цены увеличились на 8,12%.

Непродовольственные товары стали стоить дороже на 0,27% по отношению к февралю 2024 года, по отношению к декабрю 2023 года – на 1%, а по отношению к марту 2023-го – на 6,73%.

Среди продовольственных товаров наибольший рост цен в годовом выражении произошел на продукты питания – 8,71%. Из них на куриные яйца – на 45,34%, мясо и птицу – на 17,44%, в том числе на кур охлажденных и мороженых – на 27,76%, сахар-песок – на 13,81%, плодоовощную продукцию – на 13,03%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 6,55%.

Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали медикаменты, автомобильный бензин и стройматериалы – на 10,39, 7,96 и 7,86% в годовом выражении соответственно.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в РФ прошла свой пик.