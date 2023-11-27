Банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ и заявили о "контрмерах"

К примеру, в случае принятия документа банки снизят проценты по вкладам, а по кредитам – повысят

27 ноября 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

Российские банки выступили против законопроекта об отмене комиссий за оплату жилищно-коммунальных услуг, который разрабатывается по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, пишет РБК.

Принятие документа, учитывая сложную экономическую ситуацию, должно снизить финансовую нагрузку граждан при оплате услуг ЖКХ, особенно для социально уязвимых групп населения.

Однако в банках заявили, что если не будут получать комиссии за оплату, то они ухудшат условия обслуживания клиентов.

"Вследствие снижения качества платежных услуг и доступности соответствующих сервисов вырастет недовольство граждан", – предупредили финансовые организации.

Кроме того, банки снизят проценты по вкладам, а по кредитам – повысят. Также увеличат тарифы по иным финансовым услугам.

Более того, вырастут риски хищения денег со счетов клиентов, потому что банки сократят объем инвестиций в развитие систем предотвращения мошеннических действий.