НОВОСТИОбщество

Банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ и заявили о "контрмерах"

К примеру, в случае принятия документа банки снизят проценты по вкладам, а по кредитам – повысят

27 ноября 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Российские банки выступили против законопроекта об отмене комиссий за оплату жилищно-коммунальных услуг, который разрабатывается по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, пишет РБК.

Принятие документа, учитывая сложную экономическую ситуацию, должно снизить финансовую нагрузку граждан при оплате услуг ЖКХ, особенно для социально уязвимых групп населения.

Однако в банках заявили, что если не будут получать комиссии за оплату, то они ухудшат условия обслуживания клиентов.

"Вследствие снижения качества платежных услуг и доступности соответствующих сервисов вырастет недовольство граждан", – предупредили финансовые организации.

Кроме того, банки снизят проценты по вкладам, а по кредитам – повысят. Также увеличат тарифы по иным финансовым услугам.

Более того, вырастут риски хищения денег со счетов клиентов, потому что банки сократят объем инвестиций в развитие систем предотвращения мошеннических действий.

Деньги / Фото: amic.ru

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Напомним, плата за услуги должна вырасти во втором полугодии
НОВОСТИОбщество
ЖКХ банки

Комментарии 39

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Гость

11:21:27 27-11-2023

да кто бы сомневался то

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Гость

11:31:37 27-11-2023

Вот напугали! На них управа тоже найдется! В любом случае, народ российский пуганый так, что уже хуже не бывает!

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Игорь

11:40:32 27-11-2023

Гость (11:21:27 27-11-2023) да кто бы сомневался то... Банки, грабят народ!

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Гость

11:27:19 27-11-2023

Во какие условия выдвинули из-за комиссии по платежам ЖКХ! Значит это золотая дойная корова ЖКХ платежи. Обдирать людей - и законно, так только банки умеют.

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Юзер

11:40:46 27-11-2023

Прибыль у одного сбера более 1 триллиона.. о каких убытках речь, с жиру бесятся..

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Сергей

11:52:41 27-11-2023

Жку это золотое дно кто откажеься

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Гость

11:53:37 27-11-2023

а почему у нас банки шантажируют население? управы на них нет. не нравится, пусть меняют род деятельности, идут в другой бизнес

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Сергей

11:55:00 27-11-2023

Жку это золотое дно кто откажется

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гость

11:58:31 27-11-2023

вот он - банковский вампиризм. Банки грабят, и больше всех достается бедным пенсионерам. За каждую операцию по оплате коммунальных услуг банк берет комиссию - 50 руб. Вот и считаем: Заплатить за электроэнергию - 50 руб, Мусор за одного человека стоит 70 руб., а заплатить комиссию почти столько же - 50 руб. Ну и капитальный ремонт - тоже комиссия 50 руб.. Пенсионер часто не может самостоятельно воспользоваться банкоматом, например, зрение плохое - плати оператору 150 руб. В банкомате комиссия чуть меньше. Банки никогда не уступят - не уберут комиссию за оплату коммунальных услуг, зубами будут держаться, а не уступят.

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Гость

12:13:31 27-11-2023

Обыкновенный шантаж.

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Гость

12:15:07 27-11-2023

Банковское сообщество пошло на откровенный шантаж на фоне слухов о готовящемся смещении нынешнего Председателя. Борьба началась. Будет интересно, и возможно, патриоты наконец-то победят на этом фронте.

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Гость

12:19:14 27-11-2023

А почему банки должны бесплатно проводить платежи? Вы на своей работе бесплатно будете что -то делать?

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Гость

12:35:05 27-11-2023

Гость (12:19:14 27-11-2023) А почему банки должны бесплатно проводить платежи? Вы на сво... Вы на своей работе бесплатно будете что -то делать? --- Конечно будем. Людей лечить. Детей учить. Пожары тушить. Бандитов садить. Тут от участия государства в работе зависит, в Сбере участия государства достаточно много. Да и другие банки государством регулируются

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гость

12:40:30 27-11-2023

Гость (12:19:14 27-11-2023) А почему банки должны бесплатно проводить платежи? Вы на сво... Принимать платежи - ваша работа. Вы получаете за это зарплату, зачем же грабить людей на работе? Поразительно: не знаю, как в других банках, но в нашем отделении Сбербанка постоянно не работает банкомат, и люди вынуждены оплачивать коммунальные услуги у оператора. Грабёж средь бела дня.

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гость

12:42:41 27-11-2023

Гость (12:19:14 27-11-2023) А почему банки должны бесплатно проводить платежи? Вы на сво... так вам же оклад платят, а вы дополнительно людей на бабки разводите

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Гость

14:18:12 27-11-2023

гость (12:42:41 27-11-2023) так вам же оклад платят, а вы дополнительно людей на бабки р... Вы глупые что ли? Я не работников банка имела ввиду, а сам банк. Допустим, у вас ИП по установке окон - вы хоть ручку бесплатно прикрутите?

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Гость

16:35:42 27-11-2023

Гость (14:18:12 27-11-2023) Вы глупые что ли? Я не работников банка имела ввиду, ... Шла бы ты на кухню. Или в детскую.Детьми бы занялась что ли.

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Гость

12:45:51 27-11-2023

Гость (12:19:14 27-11-2023) А почему банки должны бесплатно проводить платежи? Вы на сво... Они итак бесплатно пользуются нашими деньгами. Почему в СССР не было комиссии? И кредит был под 1%.

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Гость

12:54:46 27-11-2023

Гость (12:45:51 27-11-2023) Они итак бесплатно пользуются нашими деньгами. Почему в СССР... потому что во времена СССР был социализм, а сейчас олигархический капитализм. Сбербанк в СССР принадлежал государству, а сейчас нет.

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Гость

12:54:05 27-11-2023

Гость (12:19:14 27-11-2023) А почему банки должны бесплатно проводить платежи? Вы на сво... У меня нет такой работы- грабить соотечественников. Это привилегия банкиров...

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Гость

13:19:53 27-11-2023

Гость (12:19:14 27-11-2023) А почему банки должны бесплатно проводить платежи? Вы на сво... по России комиссия за ЖКУ 0,2%, и только благодаря уникальной системе "Город" в Алтайском крае 6% (3% за платеж и в тарифах заложено 3%). Как-то не справедливо ?!

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Гость

12:32:16 27-11-2023

вот удивили так удивили...

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гость

12:52:09 27-11-2023

Знаю, что руководство Сбера рассылает банковским работникам памятки, в которых содержится своеобразный кодекс поведения, зомбирующий сотрудника банка (его нужно наизусть знать), как каждый день молитвой начинать. В общих чертах - служить интересам банка, но не интересам клиента банка.

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Гость

12:55:02 27-11-2023

Проведение платежей входит в их должностные обязанности. Им за это зарплату платят.

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Гость

12:59:32 27-11-2023

Отправьте каждого десятого банкира на фронт. Всразу Родину полюбят

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рома

13:03:29 27-11-2023

банк контора жуликов бабушку обокрали на 50 тыс.руб. писали в мвд заявление а толку то

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гость

13:23:01 27-11-2023

Ничего у Володина не получится, Матвиенко тоже грозила с почтой разобраться, а почта как не работала, так и не работает

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Гость

13:29:05 27-11-2023

А какие банки, можно узнать? Насколько мне известно, из крупных банков только сбер берет комиссию, в остальных оплата без не

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Гость

13:44:08 27-11-2023

Гость (13:29:05 27-11-2023) А какие банки, можно узнать? Насколько мне известно, из круп... В городе только сбер работает на прямую с ВЦ, вы сегодня заплатили - завтра зачислили все платы. остальные банки хоть и не берут комиссию но отправляют деньги не по поставщикам а один р\сч УК или тСЖ, деньги идут от недели до 3 и не на все позиции.

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Гость

14:45:14 27-11-2023

Гость (13:44:08 27-11-2023) В городе только сбер работает на прямую с ВЦ, вы сегодня зап... Не надо ляля. Оплачиваю через другой банк, деньги день в день поступают.

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Гость

01:11:12 30-11-2023

Гость (13:29:05 27-11-2023) А какие банки, можно узнать? Насколько мне известно, из круп... Здраствуйте в моем банке 3 года как комисии за жкх нету.

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Гость

14:43:03 27-11-2023

А можно еще на авто ТО бесплатно сделать? Машина же российская у меня, люди в автосервисе получают зарплату, почему с меня деньги за услугу берут, мне кажется зажрались, они и так на продаже машин зарабатывают бешенные бабки сейчас. Куда написать чтоб такой законопроект внесли?

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Гость

16:01:04 27-11-2023

Гость (14:43:03 27-11-2023) А можно еще на авто ТО бесплатно сделать? Машина же российск... Вот когда тебе в автосервисе скажут идти оплачивать услуги только в банк и с комиссией, тогда и поговорим про автосервис

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Гость

16:09:44 27-11-2023

Гость (14:43:03 27-11-2023) А можно еще на авто ТО бесплатно сделать? Машина же российск... Напрмиер, с тебя будут брать 100 000 руб за ТО, когда оно стоит 10 000. И за ЖКУ точно также. По всей России с населения не берут комиссию (берут с ресурсовиков), еще и кэшбэк дают. И только в Алтайском крае человек платит комиссию системе Город 3%, и еще в тарифах заложено 3% итого 6% !!!

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Гость

16:43:17 27-11-2023

Гость (16:09:44 27-11-2023) еще в тарифах заложено 3% с какого перепугу вы так говорите

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Гость

16:18:32 27-11-2023

Вообще то все банки обязаны заключать договор с организациями на прием платежей от населения и с поступивших сумм снимать свой % за услуги а не с населения брать, а то получается люди платят за полученную услуги и ещё банку платят это натуральная обдираловка.

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Гость

16:28:28 27-11-2023

Гость (16:18:32 27-11-2023) Вообще то все банки обязаны заключать договор с организациям... Организации в свою очередь выставят это людям. таже *опа вид с боку. Комиссия раньше входила в статью содержание помещения, лет 10 назад вывели оттуда.

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Гость

16:52:01 27-11-2023

Путин их развратил безответственностью. А мы все ищем врагов там где не надо . А они вот на верху. Посадить всех на хрен за саботаж. Власть это система народа а кто они??????Если они за вредительство гражданам стране и народу, но за свои триллионные прибыли, то их всех за цугундер и на кичу. Пора установить их беспределу ограничения ростовщически паразитической деятельности в стране на благо мирового русофобского финансового капитала. Хватит с ними цяцькаться. Они морду своего оскала демонстрируют постоянно при попустительстве и бездействии Путина.

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Гость

19:21:37 27-11-2023

- "Хватит с ними цяцькаться." Это пахнет революцией, а Владимир Владимирович своих в обиду не даст, а это значит паразиты будут жить.

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