Для Алтайского края утвердили предельный рост тарифов ЖКХ в 2024 году

Напомним, плата за услуги должна вырасти во втором полугодии

15 ноября 2023, 10:22, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги для всех регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, плата за услуги должна вырасти во втором полугодии 2024 года. В Алтайском крае средний рост тарифов 9,3%.

"Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям 4,9%", – говорится в документе.

То есть в каких-то поселениях края максимальный рост тарифов может составить 14,2%, если это будет обоснованно.

В Республике Алтай средний индекс 8,8%, а отклонение – 3%. В итоге предельный рост не должен превысить 11,8%.

Наименьший рост тарифов среди регионов СФО будет в Республике Хакасия – 4% с отклонением в 2%. Наивысший – в Омской области (14% и 5,6%).

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