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Для Алтайского края утвердили предельный рост тарифов ЖКХ в 2024 году

Напомним, плата за услуги должна вырасти во втором полугодии

15 ноября 2023, 10:22, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги для всех регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, плата за услуги должна вырасти во втором полугодии 2024 года. В Алтайском крае средний рост тарифов 9,3%.

"Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям 4,9%", – говорится в документе.

То есть в каких-то поселениях края максимальный рост тарифов может составить 14,2%, если это будет обоснованно.

В Республике Алтай средний индекс 8,8%, а отклонение – 3%. В итоге предельный рост не должен превысить 11,8%.

Наименьший рост тарифов среди регионов СФО будет в Республике Хакасия – 4% с отклонением в 2%. Наивысший – в Омской области (14% и 5,6%).

Ранее эксперты рассказали amic.ru, в чем причина крутого повышения тарифов ЖКХ в России.

Алтайский край тарифы

Комментарии 20

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Гость

10:44:09 15-11-2023

Не зря ж пенсионерам 7% добавят.

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Горожанка

11:07:21 15-11-2023

Гость (10:44:09 15-11-2023) Не зря ж пенсионерам 7% добавят.... да уж, добавят пенсию на 7,5, а коммуналка подорожает на 9%!!! И ни в чём себе не отказывайте!!!

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Гость

11:55:43 15-11-2023

Горожанка (11:07:21 15-11-2023) да уж, добавят пенсию на 7,5, а коммуналка подорожает на 9%!... да не 9, а 14,2 - разница в два раза!

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Гость

11:01:15 15-11-2023

То есть в каких-то поселениях края максимальный рост тарифов может составить 14,2%, если это будет обоснованно.----- во всех и именно 14,2. обоснование найдут

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Бабка на скамейке у подъезда

11:13:26 15-11-2023

А почему тогда пенсам только на 7% индексируют? Кому 2% уйдут, опять олигархам наживающимся на коммуналке!

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гость

11:16:02 15-11-2023

Пенсионерам на 7,5 /,% обещали. Бюджетникам обещали ещё разок пересчитать. Много кому обещали,а вот повышение ЖКХ всем подряд.

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Гость

12:15:57 15-11-2023

Почему в Хакасии 4,6 а на алтае с учётом максимальной 14

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Гость

13:32:48 15-11-2023

Содержание ЖУЛЬЯ !!!

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Гоша

13:40:55 15-11-2023

Вот на будущий год выборы будут так вот пора менять власть которая забыла про простой народ про пинсионеров инвалидов у вас есть возможность поменять координально всё в стране хватит наживатся на людях и вывозить деньги за бугор хватит грабить страну.

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Гость

14:21:55 15-11-2023

Гоша (13:40:55 15-11-2023) Вот на будущий год выборы будут так вот пора менять власть ... Тебя поставим главным. Согласен?

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Гость

15:29:00 15-11-2023

Гоша (13:40:55 15-11-2023) Вот на будущий год выборы будут так вот пора менять власть ... Будто будет на кого менять...

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Гоша

13:44:29 15-11-2023

Вот на будущий год выборы будут так вот пора менять власть которая забыла про простой народ про пинсионеров инвалидов у вас есть возможность поменять координально всё в стране хватит наживатся на людях и вывозить деньги за бугор хватит грабить страну.

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Гость

14:25:47 15-11-2023

ВОРЬЁ ЛИКУЕТ !!!

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Гость

15:18:31 15-11-2023

Как в воду глядел, омичей переплюнули. Нагласть власти, второе счастье для них.

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александр

17:09:34 15-11-2023

Спасибо Путину за нашу счастливую жизнь. Всё как обещал.

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Гость

18:31:18 15-11-2023

В Барнауле опять будет самый высокий по стране процент. И никто за это не ответит. Как и за прошлое повышение в почти 15%.

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Татьяна

15:57:16 16-11-2023

Гость (12:15:57 15-11-2023) Почему в Хакасии 4,6 а на алтае с учётом максимальной 14... Мы рожей не вышли Алтайский край самый дорогой

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Таня

15:58:46 16-11-2023

Алтайский край по жизни самый дорогой

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Мика

21:17:26 16-11-2023

Вы там в своем уме?! Куда так забираете тарифы? Скоро только на ЖКХ работать будем,а дальше что по помойка лазить.тарифы все необоснованно завышены это и так видно.

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александр

18:03:03 18-11-2023

Пора, давно пора, "несменяемого" менять.

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