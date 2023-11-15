Для Алтайского края утвердили предельный рост тарифов ЖКХ в 2024 году
Напомним, плата за услуги должна вырасти во втором полугодии
15 ноября 2023, 10:22, ИА Амител
Правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги для всех регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, плата за услуги должна вырасти во втором полугодии 2024 года. В Алтайском крае средний рост тарифов 9,3%.
"Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям 4,9%", – говорится в документе.
То есть в каких-то поселениях края максимальный рост тарифов может составить 14,2%, если это будет обоснованно.
В Республике Алтай средний индекс 8,8%, а отклонение – 3%. В итоге предельный рост не должен превысить 11,8%.
Наименьший рост тарифов среди регионов СФО будет в Республике Хакасия – 4% с отклонением в 2%. Наивысший – в Омской области (14% и 5,6%).
Ранее эксперты рассказали amic.ru, в чем причина крутого повышения тарифов ЖКХ в России.
10:44:09 15-11-2023
Не зря ж пенсионерам 7% добавят.
11:07:21 15-11-2023
Гость (10:44:09 15-11-2023) Не зря ж пенсионерам 7% добавят.... да уж, добавят пенсию на 7,5, а коммуналка подорожает на 9%!!! И ни в чём себе не отказывайте!!!
11:55:43 15-11-2023
Горожанка (11:07:21 15-11-2023) да уж, добавят пенсию на 7,5, а коммуналка подорожает на 9%!... да не 9, а 14,2 - разница в два раза!
11:01:15 15-11-2023
То есть в каких-то поселениях края максимальный рост тарифов может составить 14,2%, если это будет обоснованно.----- во всех и именно 14,2. обоснование найдут
11:13:26 15-11-2023
А почему тогда пенсам только на 7% индексируют? Кому 2% уйдут, опять олигархам наживающимся на коммуналке!
11:16:02 15-11-2023
Пенсионерам на 7,5 /,% обещали. Бюджетникам обещали ещё разок пересчитать. Много кому обещали,а вот повышение ЖКХ всем подряд.
12:15:57 15-11-2023
Почему в Хакасии 4,6 а на алтае с учётом максимальной 14
13:32:48 15-11-2023
Содержание ЖУЛЬЯ !!!
13:40:55 15-11-2023
Вот на будущий год выборы будут так вот пора менять власть которая забыла про простой народ про пинсионеров инвалидов у вас есть возможность поменять координально всё в стране хватит наживатся на людях и вывозить деньги за бугор хватит грабить страну.
14:21:55 15-11-2023
Гоша (13:40:55 15-11-2023) Вот на будущий год выборы будут так вот пора менять власть ... Тебя поставим главным. Согласен?
15:29:00 15-11-2023
Гоша (13:40:55 15-11-2023) Вот на будущий год выборы будут так вот пора менять власть ... Будто будет на кого менять...
13:44:29 15-11-2023
Вот на будущий год выборы будут так вот пора менять власть которая забыла про простой народ про пинсионеров инвалидов у вас есть возможность поменять координально всё в стране хватит наживатся на людях и вывозить деньги за бугор хватит грабить страну.
14:25:47 15-11-2023
ВОРЬЁ ЛИКУЕТ !!!
15:18:31 15-11-2023
Как в воду глядел, омичей переплюнули. Нагласть власти, второе счастье для них.
17:09:34 15-11-2023
Спасибо Путину за нашу счастливую жизнь. Всё как обещал.
18:31:18 15-11-2023
В Барнауле опять будет самый высокий по стране процент. И никто за это не ответит. Как и за прошлое повышение в почти 15%.
15:57:16 16-11-2023
Гость (12:15:57 15-11-2023) Почему в Хакасии 4,6 а на алтае с учётом максимальной 14... Мы рожей не вышли Алтайский край самый дорогой
15:58:46 16-11-2023
Алтайский край по жизни самый дорогой
21:17:26 16-11-2023
Вы там в своем уме?! Куда так забираете тарифы? Скоро только на ЖКХ работать будем,а дальше что по помойка лазить.тарифы все необоснованно завышены это и так видно.
18:03:03 18-11-2023
Пора, давно пора, "несменяемого" менять.