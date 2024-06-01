Банкомат принял деньги, но на счет их не зачислил. Что делать?
Рассказываем, как вернуть деньги, если банкомат забрал купюры, но зачисления на счет не произошло
01 июня 2024, 06:45, ИА Амител
Сбои в работе случаются у любой техники, и банкоматы не исключение. Устройство может списать средства с карты, но при этом не выдать наличные. А бывает наоборот, когда деньги не зачисляются на счет при внесении. Взбесившаяся аппаратура может даже не выдать чек. C такой ситуацией недавно столкнулся и корреспондент amic.ru, когда хотел сделать очередной платеж по кредиту. Как вернуть свои деньги в таком случае, изданию рассказали в барнаульском отделении ЦБ.
Что делать, если банкомат принял деньги, но не зачислил их на счет?
Чаще всего банкоматы "шалят" из-за потери связи с процессинговым центром либо устройство может просто зависнуть. Предвидеть, когда именно произойдет сбой, невозможно, объясняют в барнаульском отделении Центрального банка РФ. Но если человек поместил деньги в купюроприемник, отсек закрылся, испариться в никуда банкноты просто не могут: машина отправит их в резерв.
"Банкомат принял купюры, но не успел передать информацию о пополнении баланса счета. Поэтому зачисление не происходит и клиент не получает сообщение о том, что финансовая операция прошла", – говорят в Отделении Барнаул Банка России.
Если банкомат завис, нужно немного подождать. Если устройство из "спячки" не выходит, обратитесь лично за помощью к сотруднику банка. Если деньги вносили в банкомате, который расположен в торговом центре или в магазине, нужно позвонить в банк по номеру телефону, указанному на устройстве. Расскажите о своей проблеме, сообщите адрес, время операции, а также внесенную сумму", – рекомендуют в барнаульском отделении ЦБ.
Но одного звонка для зачисления средств на ваш счет будет недостаточно. Клиенту придется добраться до ближайшего офиса финансовой организации и там написать заявление с требованием вернуть деньги.
"Перед тем как ехать в банк, нужно сфотографировать экран банкомата, а также его номер. Если аппарат выдал чек, обязательно сохраните его. В заявлении укажите все детали произошедшего. И обязательно запросите в финансовой организации копию своего заявления с отметкой о принятии", – рассказывают в Отделении Барнаул Банка России.
Если вы вносили деньги не через банкомат своего банка, а другой финансовой организации, нужно связаться и с ней. Не лишним будет подать заявление в оба банка.
Через сколько деньги зачислят на счет?
Банки в таких ситуациях проводят расследование. Они сравнивают и уточняют, какая сумма поступила в банкомат, а какая была выдана. Помогают в этом и записи видеокамеры, встроенной в банкомат.
"Специалисты банка обязательно проверят, почему операция не была выполнена до конца. Если подтвердится, к примеру, технический сбой, ваши деньги никуда не денутся, их зачислят на счет. Сроки проведения расследования и возврата средств могут варьироваться. Эту информацию нужно уточнять непосредственно в финансовой организации", – рассказывают в Отделении Барнаул Банка России.
Что делать, если банк после проверки деньги так и не зачислил?
Если вы точно вносили деньги, но банк отказал вам в удовлетворении просьбы об их возврате, нужно обратиться в другие инстанции. Можно написать жалобу в прокуратуру или в Банк России либо подать исковое заявление в суд.
09:23:04 01-06-2024
И сколько это моральных должно стоить?!
10:36:31 01-06-2024
Вывод один. С банкоматами связываться не стоит.
17:13:56 01-06-2024
Гость (10:36:31 01-06-2024) Вывод один. С банкоматами связываться не стоит. ... Да, носи все свои деньги в карманцах) так надежнее))))
09:33:36 02-06-2024
Гость (10:36:31 01-06-2024) Вывод один. С банкоматами связываться не стоит. ... Как и с банками, прокуратура и судами
10:52:10 01-06-2024
Не у всех есть при себе телефон, телефон с камерой, да и просто фотик- для начала прохождения этого квеста...
17:14:55 01-06-2024
ДВМ (10:52:10 01-06-2024) Не у всех есть при себе телефон, телефон с камерой, да и про... У тебя телефона нет с камерой? Да бедный ты несчастный? А позволь поинтересоваться - когда ты родился и зачем?
09:35:34 02-06-2024
Гость (17:14:55 01-06-2024) У тебя телефона нет с камерой? Да бедный ты несчастный? А по... То что вы родились для телефона - это понятно. Как приложение к нему
13:59:55 04-06-2024
Гость (17:14:55 01-06-2024) У тебя телефона нет с камерой? Да бедный ты несчастный? А по... У него может и есть телефон с камерой, а вот бабушки и дедушки ни все с камерфонами ходят, у кого-то простые кнопочные тапики! ☝️
11:04:40 01-06-2024
А если жена (муж) лежит в больнице, а муж пошел гасить кредит и положил деньги в банкомат на карту жены и банкомат их съел и не зачислил на счет Как быть? Или пошел с карты жены (мужа) снять наличку. Деньги списались, а банкомат не выдал. Как быть? Ведь хозяин карты может только позвонить в банк и сообщить о проблеме.
17:18:23 01-06-2024
Гость (11:04:40 01-06-2024) А если жена (муж) лежит в больнице, а муж пошел гасить креди... Ты еще более душераздирающую ситуацию не смог придумать? Смотри, это легко: она умирает, а он в память о ней вносит деньги на ее карту) ну типа поминки такие) а тут банкомат))) или он улетел на Марс, а надо срочно коммунальные услуги оплатить, а к системе Город только его карта привязана, и жена закинула деньги на его карту, но коварный банкомат и тут не спит) и бедная женщина вынуждена ждать своего космонавта с Марса без воды и света)))
13:57:08 01-06-2024
Положил деньги в банкомат ВТБ, карта ОЗОН. Деньги не зачислили. На моё заявление пришёл ответ: "Ваша карта в банкомате в этот день не обслуживалась". Так как сумма была не большой, не стал тратить время на дальнейшее разбирательство.
17:19:19 01-06-2024
Гость (13:57:08 01-06-2024) Положил деньги в банкомат ВТБ, карта ОЗОН. Деньги не зачисли... Значит с деньгами у тебя проблем нет. Походи еще по банкоматам, пооставляй наличные)
14:35:34 01-06-2024
Что-то... Со словами ,,ну не судьба,, почесав тыкву, грустно плестись домой)))