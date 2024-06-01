Рассказываем, как вернуть деньги, если банкомат забрал купюры, но зачисления на счет не произошло

01 июня 2024, 06:45, ИА Амител

Банкомат / Фото: unsplash.com/Eduardo Soares

Сбои в работе случаются у любой техники, и банкоматы не исключение. Устройство может списать средства с карты, но при этом не выдать наличные. А бывает наоборот, когда деньги не зачисляются на счет при внесении. Взбесившаяся аппаратура может даже не выдать чек. C такой ситуацией недавно столкнулся и корреспондент amic.ru, когда хотел сделать очередной платеж по кредиту. Как вернуть свои деньги в таком случае, изданию рассказали в барнаульском отделении ЦБ.

Что делать, если банкомат принял деньги, но не зачислил их на счет?

Чаще всего банкоматы "шалят" из-за потери связи с процессинговым центром либо устройство может просто зависнуть. Предвидеть, когда именно произойдет сбой, невозможно, объясняют в барнаульском отделении Центрального банка РФ. Но если человек поместил деньги в купюроприемник, отсек закрылся, испариться в никуда банкноты просто не могут: машина отправит их в резерв.

"Банкомат принял купюры, но не успел передать информацию о пополнении баланса счета. Поэтому зачисление не происходит и клиент не получает сообщение о том, что финансовая операция прошла", – говорят в Отделении Барнаул Банка России.

Если банкомат завис, нужно немного подождать. Если устройство из "спячки" не выходит, обратитесь лично за помощью к сотруднику банка. Если деньги вносили в банкомате, который расположен в торговом центре или в магазине, нужно позвонить в банк по номеру телефону, указанному на устройстве. Расскажите о своей проблеме, сообщите адрес, время операции, а также внесенную сумму", – рекомендуют в барнаульском отделении ЦБ.

Но одного звонка для зачисления средств на ваш счет будет недостаточно. Клиенту придется добраться до ближайшего офиса финансовой организации и там написать заявление с требованием вернуть деньги.

"Перед тем как ехать в банк, нужно сфотографировать экран банкомата, а также его номер. Если аппарат выдал чек, обязательно сохраните его. В заявлении укажите все детали произошедшего. И обязательно запросите в финансовой организации копию своего заявления с отметкой о принятии", – рассказывают в Отделении Барнаул Банка России.

Если вы вносили деньги не через банкомат своего банка, а другой финансовой организации, нужно связаться и с ней. Не лишним будет подать заявление в оба банка.

Через сколько деньги зачислят на счет?

Банки в таких ситуациях проводят расследование. Они сравнивают и уточняют, какая сумма поступила в банкомат, а какая была выдана. Помогают в этом и записи видеокамеры, встроенной в банкомат.

"Специалисты банка обязательно проверят, почему операция не была выполнена до конца. Если подтвердится, к примеру, технический сбой, ваши деньги никуда не денутся, их зачислят на счет. Сроки проведения расследования и возврата средств могут варьироваться. Эту информацию нужно уточнять непосредственно в финансовой организации", – рассказывают в Отделении Барнаул Банка России.

Что делать, если банк после проверки деньги так и не зачислил?

Если вы точно вносили деньги, но банк отказал вам в удовлетворении просьбы об их возврате, нужно обратиться в другие инстанции. Можно написать жалобу в прокуратуру или в Банк России либо подать исковое заявление в суд.