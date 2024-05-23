Жительница Новосибирска лишилась 100 тысяч рублей, разом засунув их в банкомат

Женщина положила в приемник всю сумму сторублевыми купюрами

23 мая 2024, 11:03, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Жительница Новосибирска засунула в банкомат 100 тысяч рублей сторублевыми купюрами и лишилась всей суммы. Об этом сообщает Mash Siberia.

Работница турфирмы пошла внести деньги клиента на счет, но, не подумав, положила в купюроприемник всю сумму сразу. Банкомат сделал вид, что посчитал деньги, но после они просто испарились.

Женщина обратилась в поддержку банка, где ей посоветовали написать жалобу через сайт. Сама она подозревает работников организации в обмане. Чтобы добиться справедливости, пострадавшая обратилась в полицию и прокуратуру.