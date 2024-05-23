Жительница Новосибирска лишилась 100 тысяч рублей, разом засунув их в банкомат
Женщина положила в приемник всю сумму сторублевыми купюрами
23 мая 2024, 11:03, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Жительница Новосибирска засунула в банкомат 100 тысяч рублей сторублевыми купюрами и лишилась всей суммы. Об этом сообщает Mash Siberia.
Работница турфирмы пошла внести деньги клиента на счет, но, не подумав, положила в купюроприемник всю сумму сразу. Банкомат сделал вид, что посчитал деньги, но после они просто испарились.
Женщина обратилась в поддержку банка, где ей посоветовали написать жалобу через сайт. Сама она подозревает работников организации в обмане. Чтобы добиться справедливости, пострадавшая обратилась в полицию и прокуратуру.
11:14:43 23-05-2024
"Банкомат сделал вид, что посчитал деньги, но после они просто испарились" --- какая хорошая новость, всегда их подозревал. Подозрения возникают, когда начинают пинать, идите туда, напишите сюда, а тот менеджер тут уже не работает, напишите еще. Заявление в полицию, вот единственный шанс
22:53:41 23-05-2024
Гость (11:14:43 23-05-2024) "Банкомат сделал вид, что посчитал деньги, но после они про... У меня однажды конфуз случился с банкоматом, зажевал 1000 и никак не достать и банкомат не фурычит, а закидывал на карту чтобы оплатить квартиру.
Обратился к к кому надо, объяснил ситуацию, деньги поступили на карту быстрее чем пришлось бы ждать.
Поэтому к банкоматам нет доверия, то карту не вернут, то деньги зажуют.
11:25:28 23-05-2024
10 пачек по 10 тыс рублей туда просто в купюроприемник не влезут
11:50:14 23-05-2024
Деревня. На банки.ру надо писать, мигом найдутся. Банки очень боятся негативных отзывов там, ибо этот ресурс мониторится всеми какими только возможно надзорными органами. Лично мне съеденые но не зачисленный деньги в течение полусуток нашли и зачислили после опубликования отзыва
11:50:21 23-05-2024
Если уж банк обманул, то что о мошенниках говорить.
11:54:54 23-05-2024
Какой странный клиент у турфирмы... и где это он взял такой кирпич денег, чтобы рассчитаться? Или тётка врёт?
12:11:43 23-05-2024
Гость (11:54:54 23-05-2024) Какой странный клиент у турфирмы... и где это он взял такой ... Ты не знаешь где ходят сторублпвые купюры? Наличку везде надо зажать что б ваще ее не было в обороте
04:13:24 24-05-2024
Гость (11:54:54 23-05-2024) Какой странный клиент у турфирмы... и где это он взял такой ... Это ты еще не видел как фраеру с 5000 купюры сдачу мелочью сдали.)
12:08:17 23-05-2024
123 (11:25:28 23-05-2024) 10 пачек по 10 тыс рублей туда просто в купюроприемник не вл... всего 20 штук по 5000 руб. !
12:28:05 23-05-2024
Гость (12:08:17 23-05-2024) всего 20 штук по 5000 руб. !... написано же сторублевыми.
14:25:06 23-05-2024
Гость (12:08:17 23-05-2024) всего 20 штук по 5000 руб. !... всю сумму сторублевыми купюрами
12:11:49 23-05-2024
Я в сбере пыталась положить в ящичек всего 15 000, автомат не смог их посчитать, вернул. Пришлось засовывать частями, совершая вместо одной несколько операций, каждый раз выходя и снова заходя. Теперь сразу кладу понемногу, мало ли глючных банкоматов.
12:13:58 23-05-2024
У меня ВТБ банкомат тоже 500тыс зажевал и не подавился. Две недели возвращали эти деньги. Прошли все круги ада. Не дай Бог кому так попасть, особенно с ВТБ. Проклятый банк. Даже не извинились.
12:28:53 23-05-2024
а был ли мальчик (то бишь попытка)?..
13:09:43 23-05-2024
Гость (12:28:53 23-05-2024) а был ли мальчик (то бишь попытка)?..... там камера на банкомате есть
15:12:29 23-05-2024
Что то не складывается байка. Врет похоже. Вопервых разом сто штук сотками не влезут в банкомат, во вторых, банкомат не может сдделать вид, он не человек, это машина, а если и случается сбой, то есть на нем же номер горячей линии и номер банкомата, при звонке сразу же видят что произошло, сталкивался, сразу все на месте исправлялось. Так что снова какая то ложь, кроме того в местах установки банкоматов , как правило стоят камеры, как раз из за таких брехунов, плюс камеры в самом банкомате.
Чую кто то хотел соточку своровать и наврать, что это банк, легко распутается дело, легко докажется, а банк за клевету еще может привлечь.
15:18:08 23-05-2024
Странно, вообще то стандартное банковское устройство рассчитано на одновременный прием не более 40 ассигнаций (неверующим гугл в помощь). Запихать 10 пачек 100 рублевок не выйдет никак.
15:46:21 23-05-2024
Все. мы раскрыли вранье. расходимся.
16:44:44 23-05-2024
у Альфы, у ВТБ глючные банкоматы. При удержании денег звонишь на горячую линию, называешь номер банкомата. После инкассации деньги либо вернуть через главный офис, либо зачислят туда, кому они предназначались. Наврать она никак не могла. Тем более в прокуратуру обратилась. Сумма смешная, чтобы так подставляться