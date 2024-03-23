Баннеры скорби появились в Барнауле после теракта в Подмосковье

В результате нападения на "Крокус Сити Холл" погибли более 60 человек

23 марта 2024, 09:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул", "В курсе 22"

На цифровых баннерах в Барнауле утром 23 марта стали появляться слова солидарности в скорби по погибшим и пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном городе Красногорске.

Об этом сообщают горожане в сообществах "В курсе 22" и "Инцидент Барнаул".

В частности, изображения со свечами зажглись на проспектах Ленина и Красноармейском, а также улицах Малахова и Попова.

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин вошли в здание и открыли огонь по людям. А через некоторое время раздался взрыв и начался пожар. На данный момент известно о гибели более 60 человек. В СК РФ отметили, что количество жертв еще может увеличиться.