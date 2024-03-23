Более 60 человек погибло в результате теракта в "Крокусе"

В Следкоме отмечают, что это число еще может увеличиться

23 марта 2024, 09:05, ИА Амител

Силовики у "Крокус Сити Холла" / Фото: ТАСС

Более 60 человек погибло в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, сообщили в СКР.

"Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", – отметили в Следкоме.

Сейчас правоохранители осматривают тела погибших и проводят следственные действия на месте происшествия: изымают оружие, боеприпасы и другие вещественные доказательства, а также проводят необходимые экспертизы и изучают записи с камер.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в результате нападения госпитализированы 115 человек, пятеро из них – дети, 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело о теракте.