Баня, а не крематорий. Как журналист amic.ru классно попарился перед Новым годом

Печку для него истопил барнаульский банный блогер Денис Полуэктов

26 декабря 2023, 11:02, ИА Амител erid: LjN8KXGxi

В гостях у Дениса Полуэктова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Печь для бани – такая же важная вещь, как мотор для автомобиля, крылья для самолета или фундамент для дома. От того, какая она, зависит идеальный пар и правильная температура. Известный барнаульский банный блогер Денис Полуэктов узнал, что журналист amic.ru Вячеслав Кондаков тоже любит сидеть по несколько часов в парной, и пригласил его к себе домой. Денис несколько лет назад построил шикарную баню, в которой регулярно отдыхают его друзья и знакомые. Вот и Вячеслав Кондаков тоже оценил баню и понял, что мечтает о такой же шикарной печи, которая творит настоящие чудеса.

"Это не бани, это крематории"

Денис с порога спрашивает люблю ли я ходить в баню и насколько там бывает жарко. Отвечаю: конечно, люблю. И да, там всегда жарко, иногда прям так, что уши сворачиваются.

"Это не бани, это крематории. Это когда ты зашел в адскую парную, где через несколько минут у тебя горит все тело и хочется быстрее выбежать на улицу. Не то, что мыться, даже сидеть в таких банях невозможно! Сейчас попарю тебя в настоящей русской баньке", – говорит Денис.

Свою баню Денис перестроил несколько лет назад, используя не только советы известных российских пармейстеров, но и собственный опыт. Полуэктов регулярно ездит на "БаняФесты" в другие регионы страны и делится на своем ютуб-канале опытом о том, как правильно "запаривать" дубовый веник или растапливать печь.

Я замечаю, что как у настоящего профессионала, температура в парной Дениса не превышает 45-55 градусов. Тело постепенно привыкает, и ты не чувствуешь себя курицей гриль в микроволновке. Парилка у Полуэктова совмещена с мойкой. С этим я согласен: ну не мыться же вы идете в баню, а ловить удовольствие, часами сидя на полке и поддавая пар. Если мойка у вас отдельно, то она не будет достаточно быстро нагреваться и просыхать. Денис также советует не ставить стеклянную дверь, потому что именно деревянная хорошо держит температуру.

"Не нужно тратить лишние деньги на перегородку, ставить стеклянную дверь. Лучше объединить парную и мойку. Даже если у вас маленькая банька. Паримся мы несколько часов, а моемся несколько минут", – говорит Денис.

Еще одна особенность чудо-бани Полуэктова – специальная приточно-вытяжная вентиляция. Она поставляет кислород в парное помещение, что позволяет находиться там часами. Но при этом в настоящей русской бане должно быть два окна, чтобы в любой момент парную можно было проветрить. И даже в этом случае температура в парной восстановится быстро благодаря теплоемкой печи.

"В парную поступает свежий, прохладный воздух через подвод рядом с печью и перемешивается с паром. А канальные вентиляторы, установленные внизу пол полками, выбрасывают влажный, отработанный, а потому плохой пар. Мы нарушаем законы физики таким образом", – отмечает блогер.

Этому факту, кстати, всегда удивляются подписчики Дениса на "Ютубе". Я удивляться не стал, а сразу проверил, приложив руку к отверстию трубы: воздух действительно идет вверх и прекрасно циркулирует по парной.

Не печь, а просто космос

"Сердце" бани Дениса – огромная печь "Гром" в облицовке натурального камня "Русский пар". Ею Полуэктов гордится больше всего: не каждый – даже самый профессиональный банщик – можно похвастаться такой печью. В ней есть специальные решетки, которые позволяют моментально нагонять тепло. Печка способна работать как хаммам, сауна и как классическая баня. Весит такая чудо-машина почти тонну. Прежде всего, за счет камней, которые дают разный пар: с верхней каменки, где температура около 250 градусов, более влажный и тяжелый, а с нижней (достигает 600 градусов) – более мягкий и сухой. Какой пар нравится больше – решать вам. Главное, что такие печи очень экономично расходуют топливо, позволяют регулировать степень горения за счет притока кислорода.

"Мощные чугунные печи прекрасно сохраняют тепло на весь день. Кроме того, легко просушивать парную, так что не придется ремонтировать баньку каждые пять лет", – объясняет Денис.

В качестве доказательства крутости печи, Полуэктов открыл все окна в парной и слегка остудил баню. Но всего пара ковшиков воды, и температура всего за несколько секунд поднялась до 60 градусов.

Попарились на славу

В гостях у Дениса Полуэктова. Часть вторая / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Показав все преимущества чудо-печи, Денис занялся моим парением. Один из лайфхаков, который я узнал от эксперта, – как правильно подготовить веник. Оказывается, надо опустить его в таз с холодной водой, встряхнуть, завернуть в целлофановый пакет на два-три часа. А не так, как многие просто опускают его в горячую воду.

"Если его запаривать в горячей воде, то все полезные вещества в воде и останутся", – поясняет блогер.

Парились мы с Денисом около часа. За это время я успел оценить все преимущества его роскошной бани и чудесной печи. Ложусь на комфортный полок, Денис поддает парку и начинает орудовать веником словно джедай из "Звездных войн" световым мечом. Пар был очень мягким и буквально "ласкал" мое тело, которое под конец года очень устало и нуждалось в отдыхе. Денис, как опытный пармейстер, сумел идеально протопить баню, и благодаря температуре 55 градусов я не чувствовал себя как в крематории. Так бы и остался у Дениса в гостях и парился бы часа три, но нужно было возвращаться в офис.

"Я стараюсь всем, кто бывает у меня в гостях, объяснять, что вы неправильно паритесь. Это целый ритуал. В хорошей баньке с хорошей печью можно отдыхать несколько часов. Баня не должна быть крематорием", – пояснил мне эксперт.

Кстати, на ютуб-канале Дениса Полуэктова уже вышел выпуск о том, как я к нему приезжал в гости. Получилось весело и интересно! В такой классной бане я никогда не был.

А где купить такую же чудесную печь, как у Дениса?

Это чугунные печи от крупного российского завода "Техно Лит". В сентябре этого года Денис открыл магазин в ТВК "Гранд Арена", где можно приобрести печи с завода на любой вкус. Правда, стоит такое оборудование не дешево. Впрочем, если вы – настоящий любитель бани, то не будете экономить на качестве. Перед покупкой Денис обязательно устроит для вас тест-драйв его бани, чтобы вы лично попробовали все преимущества печи. Это все равно что покупать автомобиль, не прокатившись на нем. Уверен, вы не пожалеете.

ТВК "Гранд Арена"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 180

Тел. магазина: 8-909-503-1109

Ютуб-канал

ИП Полуэктов Денис Сергеевич

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