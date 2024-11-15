Баня, кино и "энергия". Экс-министр Алтая рассказал, как отдыхает после увольнения
Антон Воронов отметил, что занимается своим здоровьем и впервые в жизни уделяет время семье, а не службе
15 ноября 2024, 13:30, ИА Амител
Бывший министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в своих социальных сетях рассказал, как провел две недели после ухода с поста. В частности, он посмотрел фильм "Родные", сходил в баню, а также впервые в жизни все время уделяет семье и дому, а не службе. Также Воронов слегка "наехал" на администрацию Павловского района.
"Две недели отдыха и восстановления на исходе, интересные ощущения – впервые в жизни все время уделяется семье и дому, а не службе. Энергии море, в Павловске хорошо, но есть как у неравнодушного жителя ряд вопросов к местным бывшим коллегам и депутатам в части содержания соцобъектов, где учатся и занимаются наши дети. Отдельный вопрос по проектированию благоустройства березовой рощи нашего микрорайона Ремзавод, тишина не нравится нам, жителям", – написал Антон Воронов.
Напомним, 1 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил в отставку Воронова, написавшего заявление на увольнение по собственному желанию. Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края назначен Александр Мошкин.
Антон Воронов приступил к обязанностям министра 7 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Павловский район.
13:33:54 15-11-2024
а он сейчас в должности кого? чтоб замечания власти высказывать. отстранили от должности. сиди и не отсвечивай.
17:17:34 15-11-2024
Гость (13:33:54 15-11-2024) а он сейчас в должности кого? чтоб замечания власти высказы... А он замечания власти высказывает как обычный человек. Мы же обычные люди высказывали ему, как министру, свои претензии по организации работы ОТ.
13:37:02 15-11-2024
При нём больше порядка в районе было. Возвращайтесь. Хотя кто его обратно пустит.
13:54:36 15-11-2024
Колется колбасится и зависает. Наш человек, из народа. К новым свершения готов?
13:54:43 15-11-2024
В Павловске нет периферических катетеров? По старинке иглами пользуются?
14:25:44 15-11-2024
Гость (13:54:43 15-11-2024) В Павловске нет периферических катетеров? По старинке иглами... А почему вы решили, что это в Павловске? Может в краевой?
14:54:00 15-11-2024
Гость (13:54:43 15-11-2024) В Павловске нет периферических катетеров? По старинке иглами... Ну он же не лежачий больной
14:17:59 15-11-2024
Неплохо так - устроить геморрой с развязкой на Змеиногорском тракте и рассказывать о том, как хорошо отдыхается. За организацию, а точнее за отсутствие организации, работы ОТ в Барнауле не стыдно?
14:21:06 15-11-2024
хоть в баню сходил....
16:52:34 15-11-2024
Гость (14:21:06 15-11-2024) хоть в баню сходил....... А до этого не мылся?
22:48:43 15-11-2024
Гость (16:52:34 15-11-2024) А до этого не мылся? ... Баня щас 1200 стоит. Плюс веник дубовый 700. Пиво рыбка - свой прайс. И это по дешману. А в Горном - в разы.
Простому госслужбу честному - ни в жесть не.
00:31:09 17-11-2024
Гость (16:52:34 15-11-2024) А до этого не мылся? ... Только парился...