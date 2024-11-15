НОВОСТИТранспорт

Баня, кино и "энергия". Экс-министр Алтая рассказал, как отдыхает после увольнения

Антон Воронов отметил, что занимается своим здоровьем и впервые в жизни уделяет время семье, а не службе

15 ноября 2024, 13:30, ИА Амител

Антон Воронов и капельница / Фото: соцсети
Антон Воронов и капельница / Фото: соцсети

Бывший министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в своих социальных сетях рассказал, как провел две недели после ухода с поста. В частности, он посмотрел фильм "Родные", сходил в баню, а также впервые в жизни все время уделяет семье и дому, а не службе. Также Воронов слегка "наехал" на администрацию Павловского района.

"Две недели отдыха и восстановления на исходе, интересные ощущения – впервые в жизни все время уделяется семье и дому, а не службе. Энергии море, в Павловске хорошо, но есть как у неравнодушного жителя ряд вопросов к местным бывшим коллегам и депутатам в части содержания соцобъектов, где учатся и занимаются наши дети. Отдельный вопрос по проектированию благоустройства березовой рощи нашего микрорайона Ремзавод, тишина не нравится нам, жителям", – написал Антон Воронов.

Напомним, 1 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил в отставку Воронова, написавшего заявление на увольнение по собственному желанию. Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края назначен Александр Мошкин.

Антон Воронов приступил к обязанностям министра 7 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Павловский район.

Антон Воронов идет по ровной дороге / Фото: соцсеть

Экс-министр транспорта Алтая попрощался с должностью, загадочно уйдя вдаль по дороге

Антон Воронов выложил фото в соцсетях и заявил, что пора уделить время семье
НОВОСТИТранспорт

Алтайский край Транспорт чиновники

Комментарии 12

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Гость

13:33:54 15-11-2024

а он сейчас в должности кого? чтоб замечания власти высказывать. отстранили от должности. сиди и не отсвечивай.

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Гость

17:17:34 15-11-2024

Гость (13:33:54 15-11-2024) а он сейчас в должности кого? чтоб замечания власти высказы... А он замечания власти высказывает как обычный человек. Мы же обычные люди высказывали ему, как министру, свои претензии по организации работы ОТ.

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ВВП

13:37:02 15-11-2024

При нём больше порядка в районе было. Возвращайтесь. Хотя кто его обратно пустит.

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Musik

13:54:36 15-11-2024

Колется колбасится и зависает. Наш человек, из народа. К новым свершения готов?

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Гость

13:54:43 15-11-2024

В Павловске нет периферических катетеров? По старинке иглами пользуются?

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ВВП

14:25:44 15-11-2024

Гость (13:54:43 15-11-2024) В Павловске нет периферических катетеров? По старинке иглами... А почему вы решили, что это в Павловске? Может в краевой?

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Гость

14:54:00 15-11-2024

Гость (13:54:43 15-11-2024) В Павловске нет периферических катетеров? По старинке иглами... Ну он же не лежачий больной

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Гость

14:17:59 15-11-2024

Неплохо так - устроить геморрой с развязкой на Змеиногорском тракте и рассказывать о том, как хорошо отдыхается. За организацию, а точнее за отсутствие организации, работы ОТ в Барнауле не стыдно?

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Гость

14:21:06 15-11-2024

хоть в баню сходил....

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Гость

16:52:34 15-11-2024

Гость (14:21:06 15-11-2024) хоть в баню сходил....... А до этого не мылся?

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Musik

22:48:43 15-11-2024

Гость (16:52:34 15-11-2024) А до этого не мылся? ... Баня щас 1200 стоит. Плюс веник дубовый 700. Пиво рыбка - свой прайс. И это по дешману. А в Горном - в разы.
Простому госслужбу честному - ни в жесть не.

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Гость

00:31:09 17-11-2024

Гость (16:52:34 15-11-2024) А до этого не мылся? ... Только парился...

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