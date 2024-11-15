Баня, кино и "энергия". Экс-министр Алтая рассказал, как отдыхает после увольнения

Антон Воронов отметил, что занимается своим здоровьем и впервые в жизни уделяет время семье, а не службе

15 ноября 2024, 13:30, ИА Амител

Антон Воронов и капельница / Фото: соцсети

Бывший министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в своих социальных сетях рассказал, как провел две недели после ухода с поста. В частности, он посмотрел фильм "Родные", сходил в баню, а также впервые в жизни все время уделяет семье и дому, а не службе. Также Воронов слегка "наехал" на администрацию Павловского района.

"Две недели отдыха и восстановления на исходе, интересные ощущения – впервые в жизни все время уделяется семье и дому, а не службе. Энергии море, в Павловске хорошо, но есть как у неравнодушного жителя ряд вопросов к местным бывшим коллегам и депутатам в части содержания соцобъектов, где учатся и занимаются наши дети. Отдельный вопрос по проектированию благоустройства березовой рощи нашего микрорайона Ремзавод, тишина не нравится нам, жителям", – написал Антон Воронов.

Напомним, 1 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил в отставку Воронова, написавшего заявление на увольнение по собственному желанию. Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края назначен Александр Мошкин.

Антон Воронов приступил к обязанностям министра 7 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Павловский район.