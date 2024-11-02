НОВОСТИТранспорт

Экс-министр транспорта Алтая попрощался с должностью, загадочно уйдя вдаль по дороге

Антон Воронов выложил фото в соцсетях и заявил, что пора уделить время семье

02 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Антон Воронов идет по ровной дороге / Фото: соцсеть "ВКонтакте"
Антон Воронов идет по ровной дороге / Фото: соцсеть "ВКонтакте"

Уже бывший министр транспорта Алтайского края Антон Воронов попрощался с должностью на своей странице во "ВКонтакте", выложив загадочное фото. На нем экс-чиновник уходит вдаль по новенькой дороге в неизвестность в футболке с надписью "Министерство транспорта".

"Друзья, сегодня завершающий рабочий день в должности министра транспорта АК, задачи, поставленные руководством, выполнены, время уделить внимание семье. Всем огромное спасибо за совместную плодотворную работу на благо Алтайского края!" – написал на своей странице Антон Воронов.

Напомним, 1 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил в отставку Воронова, написавшего заявление на увольнение по собственному желанию. Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края назначен Александр Мошкин.

До настоящего времени Мошкин работал заместителем министра транспорта края, курировал отделы правовой работы и конкурсных процедур, секторы финансового контроля и аудита министерства, а также исполнение указов, распоряжений и поручений президента РФ и правительства Алтайского края.

Напомним, Антон Воронов приступил к обязанностям министра 7 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Павловский район.

Александр Мошкин / Фото: правительство Алтайского края / Вера Наумова

В Алтайском крае отправили в отставку министра транспорта и назначили нового

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НОВОСТИПолитика

Барнаул Транспорт минтранс

Комментарии 11

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Гость

11:35:09 02-11-2024

Романтик с большой дороги

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Гость

11:48:31 02-11-2024

Так развязка же на Змеиногорском ещё не сдана, общественный транспорт не выдерживает критики, тротуары и остановки не чистят. Какие такие задачи были поставлены и тем более выполнены? Что-то темнит экс-министр транспорта.

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Гость

11:50:16 02-11-2024

Антон знает, Антон пожил, Антон стих на музыку положил. Один дорожный Антон доездился на машине, теперь в зиндане чалится. А этот умный, он решил пешком!

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Гость

12:56:57 02-11-2024

Им спецодежду еще выдают?

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Гость

13:06:40 02-11-2024

Гость (12:56:57 02-11-2024) Им спецодежду еще выдают?... Не нужна тебе такая спецодежда. Перефраз из Х/ф Бумер.

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Гость

13:12:07 02-11-2024

Значит скоро будет новость про возбужденное уголовное дело. Ну или не будет новости, но дело будет. А может уже есть.

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Гость

13:28:31 02-11-2024

поедет опять павловским районам командовать. там хорошо. там мама.

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Гость

16:20:26 02-11-2024

Наконец-то дождались!

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Гость

17:16:02 02-11-2024

както самомнения выше крыши Х-ноги соцсети, фоточки. какое уныние

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Musik

21:56:30 02-11-2024

Красава.
Ай л бе баг!

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гость

14:43:42 03-11-2024

какие бы места работы не менял человек - от себя не убежишь. Мог бы принести больше пользы краю, раз судьба предоставила такую возможность. А махнуть рукой и написать заявление об уходе - это безответственно. Значит, не его уровень.

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