Экс-министр транспорта Алтая попрощался с должностью, загадочно уйдя вдаль по дороге

Антон Воронов выложил фото в соцсетях и заявил, что пора уделить время семье

02 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Антон Воронов идет по ровной дороге / Фото: соцсеть "ВКонтакте"

Уже бывший министр транспорта Алтайского края Антон Воронов попрощался с должностью на своей странице во "ВКонтакте", выложив загадочное фото. На нем экс-чиновник уходит вдаль по новенькой дороге в неизвестность в футболке с надписью "Министерство транспорта".

"Друзья, сегодня завершающий рабочий день в должности министра транспорта АК, задачи, поставленные руководством, выполнены, время уделить внимание семье. Всем огромное спасибо за совместную плодотворную работу на благо Алтайского края!" – написал на своей странице Антон Воронов.

Напомним, 1 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил в отставку Воронова, написавшего заявление на увольнение по собственному желанию. Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края назначен Александр Мошкин.

До настоящего времени Мошкин работал заместителем министра транспорта края, курировал отделы правовой работы и конкурсных процедур, секторы финансового контроля и аудита министерства, а также исполнение указов, распоряжений и поручений президента РФ и правительства Алтайского края.

Напомним, Антон Воронов приступил к обязанностям министра 7 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Павловский район.