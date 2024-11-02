Экс-министр транспорта Алтая попрощался с должностью, загадочно уйдя вдаль по дороге
Антон Воронов выложил фото в соцсетях и заявил, что пора уделить время семье
02 ноября 2024, 11:30, ИА Амител
Уже бывший министр транспорта Алтайского края Антон Воронов попрощался с должностью на своей странице во "ВКонтакте", выложив загадочное фото. На нем экс-чиновник уходит вдаль по новенькой дороге в неизвестность в футболке с надписью "Министерство транспорта".
"Друзья, сегодня завершающий рабочий день в должности министра транспорта АК, задачи, поставленные руководством, выполнены, время уделить внимание семье. Всем огромное спасибо за совместную плодотворную работу на благо Алтайского края!" – написал на своей странице Антон Воронов.
Напомним, 1 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил в отставку Воронова, написавшего заявление на увольнение по собственному желанию. Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края назначен Александр Мошкин.
До настоящего времени Мошкин работал заместителем министра транспорта края, курировал отделы правовой работы и конкурсных процедур, секторы финансового контроля и аудита министерства, а также исполнение указов, распоряжений и поручений президента РФ и правительства Алтайского края.
Напомним, Антон Воронов приступил к обязанностям министра 7 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Павловский район.
11:35:09 02-11-2024
Романтик с большой дороги
11:48:31 02-11-2024
Так развязка же на Змеиногорском ещё не сдана, общественный транспорт не выдерживает критики, тротуары и остановки не чистят. Какие такие задачи были поставлены и тем более выполнены? Что-то темнит экс-министр транспорта.
11:50:16 02-11-2024
Антон знает, Антон пожил, Антон стих на музыку положил. Один дорожный Антон доездился на машине, теперь в зиндане чалится. А этот умный, он решил пешком!
12:56:57 02-11-2024
Им спецодежду еще выдают?
13:06:40 02-11-2024
Гость (12:56:57 02-11-2024) Им спецодежду еще выдают?... Не нужна тебе такая спецодежда. Перефраз из Х/ф Бумер.
13:12:07 02-11-2024
Значит скоро будет новость про возбужденное уголовное дело. Ну или не будет новости, но дело будет. А может уже есть.
13:28:31 02-11-2024
поедет опять павловским районам командовать. там хорошо. там мама.
16:20:26 02-11-2024
Наконец-то дождались!
17:16:02 02-11-2024
както самомнения выше крыши Х-ноги соцсети, фоточки. какое уныние
21:56:30 02-11-2024
Красава.
Ай л бе баг!
14:43:42 03-11-2024
какие бы места работы не менял человек - от себя не убежишь. Мог бы принести больше пользы краю, раз судьба предоставила такую возможность. А махнуть рукой и написать заявление об уходе - это безответственно. Значит, не его уровень.