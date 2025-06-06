Баня сгорела на турбазе в Алтайском крае

Пожар возник из-за замыкания в водонагревателе

06 июня 2025, 12:52, ИА Амител

Пожар на турбазе / Фото: МЧС Алтайского края

Пожар произошел на территории туристической базы у села Новозыково Красногорского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

"Горела отдельно стоящая хозпостройка – баня. Открытое горение ликвидировано на площади около 80 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

Людей в бане в момент пожара не было, пострадавших нет.

Предварительная причина случившегося – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов: произошло замыкание в водонагревателе в душевой комнате.