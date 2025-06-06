Частный дом загорелся в Бийске из-за короткого замыкания на чердаке

Огонь тушили 18 специалистов

06 июня 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Maxim Tajer / unsplash.com

Частный дом и надворные постройки горели в Бийске по улице Калинина 5 июня, сообщили в МЧС Алтайского края.

На месте работали 18 пожарных и шесть единиц техники. На момент локализации пройденная огнем площадь составляла около 90 "квадратов".

Погибших и пострадавших нет.

"Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении)", – рассказали в ведомстве.

Всего за 5 июня в крае потушили 34 пожара, девять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть возгораний.