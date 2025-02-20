Баня сгорела в пригороде Барнаула из-за неосторожного использования печи

Огонь уничтожил крышу и повредил стены и перекрытия

20 февраля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Баня сгорела в барнаульском поселке Борзовая Заимка. Инцидент случился поздней ночью 19 февраля.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, с огнем боролись десять специалистов на трех единицах техники. Огонь уничтожил крышу, а также повредил стены и перекрытия на площади 16 квадратных метров.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", – рассказали в ведомстве.

Всего за 19 февраля в крае ликвидировали 13 пожаров, в том числе семь – в жилом секторе. В Барнауле потушили пять возгораний.