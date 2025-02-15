В Алтайском крае курильщик устроил пожар в бараке и сам загорелся

Мужчину госпитализировали с ожогами третьей степени

15 февраля 2025, 15:58, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Славгороде Алтайского края пострадал 50-летний мужчина при пожаре, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился на улице 1-й Вокзальной в квартире одноэтажного многоквартирного дома барачного типа.

Возгорание потушили до приезда спасателей, но потребовалась помощь медиков: на пострадавшем горела одежда и он получил ожоги третьей степени.