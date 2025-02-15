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В Алтайском крае курильщик устроил пожар в бараке и сам загорелся

Мужчину госпитализировали с ожогами третьей степени

15 февраля 2025, 15:58, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края
Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Славгороде Алтайского края пострадал 50-летний мужчина при пожаре, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился на улице 1-й Вокзальной в квартире одноэтажного многоквартирного дома барачного типа.

Возгорание потушили до приезда спасателей, но потребовалась помощь медиков: на пострадавшем горела одежда и он получил ожоги третьей степени.

"Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Предварительно, пострадавший курил при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями", – рассказали в ведомстве.

Славгород Происшествия

Комментарии 1

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Грыша

16:31:13 15-02-2025

Барак? Или таунхаус?

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