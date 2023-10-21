Баню потушили в частном секторе Барнаула

Предположительно, причиной возгорания стала неисправность печи

21 октября 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле 21 октября потушили частную баню в проезде Бородкина, сообщили в МЧС Алтайского края.

На месте происшествия работали три пожарных расчета. Пламя ликвидировали на площади около 20 "квадратов", его распространения на соседние строения не допустили. Пострадавших нет.

Предположительно, причиной возгорания стала неисправность печи.

Ранее в Барнауле произошел крупный пожар в двухквартирном доме на улице Аванесова, к тушению которого привлекались 35 человек и 9 единиц техники.