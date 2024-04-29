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Барабанщик группы "Коррозия металла" впал в кому

Накануне трех участников коллектива задерживали за пропаганду запрещенной символики

29 апреля 2024, 08:31, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: amic.ru
Автомобиль скорой помощи / Фото: amic.ru

Барабанщик российской трэш-метал-группы Марк Бейгун впал в кому, сообщил лидер коллектива Сергей "Паук" Троицкий.

"Барабанщик "Коррозии" Марк находится в коме", – цитирует его РИА Новости.

27 апреля троих музыкантов группы задержали в одном из клубов Нижнего Новгорода за публичную демонстрацию нацистской символики. Каждому выписали по тысяче рублей штрафа. 

Позднее Троицкий рассказывал, что коллектив не пропагандирует запрещенную символику, так как в ней не разбирается.

культура музыка

Комментарии 2

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Гость

08:53:27 29-04-2024

"Троицкий рассказывал, что коллектив не пропагандирует запрещенную символику, так как в ней не разбирается. "
Хороший адвокат у музыкантов !

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Юс

12:56:32 29-04-2024

Впал в кому от того, что их задержали?

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