Барабанщик группы "Коррозия металла" впал в кому

Накануне трех участников коллектива задерживали за пропаганду запрещенной символики

29 апреля 2024, 08:31, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: amic.ru

Барабанщик российской трэш-метал-группы Марк Бейгун впал в кому, сообщил лидер коллектива Сергей "Паук" Троицкий.

"Барабанщик "Коррозии" Марк находится в коме", – цитирует его РИА Новости.

27 апреля троих музыкантов группы задержали в одном из клубов Нижнего Новгорода за публичную демонстрацию нацистской символики. Каждому выписали по тысяче рублей штрафа.

Позднее Троицкий рассказывал, что коллектив не пропагандирует запрещенную символику, так как в ней не разбирается.