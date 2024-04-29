Барабанщик группы "Коррозия металла" впал в кому
Накануне трех участников коллектива задерживали за пропаганду запрещенной символики
29 апреля 2024, 08:31, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: amic.ru
Барабанщик российской трэш-метал-группы Марк Бейгун впал в кому, сообщил лидер коллектива Сергей "Паук" Троицкий.
"Барабанщик "Коррозии" Марк находится в коме", – цитирует его РИА Новости.
27 апреля троих музыкантов группы задержали в одном из клубов Нижнего Новгорода за публичную демонстрацию нацистской символики. Каждому выписали по тысяче рублей штрафа.
Позднее Троицкий рассказывал, что коллектив не пропагандирует запрещенную символику, так как в ней не разбирается.
08:53:27 29-04-2024
"Троицкий рассказывал, что коллектив не пропагандирует запрещенную символику, так как в ней не разбирается. "
Хороший адвокат у музыкантов !
12:56:32 29-04-2024
Впал в кому от того, что их задержали?