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Фронтмен Metallica назвал себя и коллег по группе "очень средними" музыкантами

Джеймс Хэтфилд также признался, что в молодости очень боялся сцены

27 марта 2023, 20:14, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд считает себя и коллег по группе "очень средними" музыкантами. Об этом он заявил в интервью Cigar Aficionado, пишет Blabbermouth.

"Я знаю, что по отдельности мы все очень средние музыканты, но когда вы собираете нас вместе, что-то происходит. Что-то действительно происходит. Вставать и джемовать с другими людьми для меня как ночной кошмар", – сказал он.

Джеймс также рассказал, что в ранние годы существования Metallica очень боялся сцены и был крайне застенчивым, но сейчас чувствует себя очень даже комфортно. По его словам, для него куда более волнительно сидеть с кем-то один на один, чем стоять перед 10-20 тысячами зрителей.

14 апреля Metallica выпустит новый альбом под названием 72 Seasons. Группа уже выпустила три сингла с грядущей работы, а 30 марта представит ещё одну песню.

Комментарии 4

  • то ли фото неудачное, но выглядит он сильно старше своего возраста
    27 марта, Гость   Ответить
  • если 40 лет каждый день терзать гитару, то средним не можешь быть автоматически а скромность украшает, респект Джеймсу
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, можно хоть всю жизнь инструмент терзать и остаться на уровне начинающего. например, в переходе на пл. Октября мужик каждый день инструмент дергает за струны и поет (нет). лет 20-25 его вижу то тут, то там. и думаете он за эти годы стал лучше играть?)
    28 марта, Гость   Ответить
  • Джемовать-))) Что за онанизм.
    28 марта, Гость   Ответить
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