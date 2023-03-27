Фронтмен Metallica назвал себя и коллег по группе "очень средними" музыкантами

Джеймс Хэтфилд также признался, что в молодости очень боялся сцены

27 марта 2023, 20:14, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд считает себя и коллег по группе "очень средними" музыкантами. Об этом он заявил в интервью Cigar Aficionado, пишет Blabbermouth.

"Я знаю, что по отдельности мы все очень средние музыканты, но когда вы собираете нас вместе, что-то происходит. Что-то действительно происходит. Вставать и джемовать с другими людьми для меня как ночной кошмар", – сказал он.

Джеймс также рассказал, что в ранние годы существования Metallica очень боялся сцены и был крайне застенчивым, но сейчас чувствует себя очень даже комфортно. По его словам, для него куда более волнительно сидеть с кем-то один на один, чем стоять перед 10-20 тысячами зрителей.

14 апреля Metallica выпустит новый альбом под названием 72 Seasons. Группа уже выпустила три сингла с грядущей работы, а 30 марта представит ещё одну песню.