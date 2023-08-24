"Барби" в России покажут в дубляже с официальными голосами актеров

Список кинотеатров, в которых будут проходить показы, пока не определен

24 августа 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российская пиратская студия дубляжа Red Head Sound завершила работу над фильмом "Барби". Об этом рассказал ее основатель Дмитрий Череватенко в своем телеграм-канале.

По его словам, фильм дублировали с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других актеров, сыгравших в картине.

Череватенко добавил, что в кинотеатрах будут показывать не экранную запись, а цифровую копию фильма в высоком качестве.

Залы в Москве уже начали продажу билетов на "Барби", но список кинотеатров, в которых будет проходить релиз, пока не определен.